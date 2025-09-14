Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống phương Nam

Google News

TPHCM: Phạt ô tô tải trọng lớn lưu thông giờ cao điểm trên nhiều tuyến đường

TPO - Các đường Mỹ Phước Tân Vạn nối dài, ĐT.743A, Thống Nhất... treo biển cấm ô tô tải trọng lớn, xe đầu kéo container lưu thông trong giờ cao điểm từ đầu tháng 9 sẽ bắt đầu tiến hành xử phạt vi phạm từ ngày mai (15/9).

Ngày 14/9, thông tin từ UBND phường Đông Hòa (TPHCM) cho biết, bắt đầu từ ngày mai (15/9), cơ quan chức năng sẽ xử phạt hành chính ô tô lưu thông vào giờ cao điểm tại một số tuyến đường chính đi qua địa bàn.

Theo đó, lực lượng chức năng triển khai phân luồng giao thông và áp dụng xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ trên tuyến đường ĐT.743A (từ Quốc lộ 1K đến Mỹ Phước Tân Vạn), đường Mỹ Phước Tân Vạn nối dài (từ ĐT.743A đến Quốc lộ 1A) và đường Thống Nhất (từ Quốc lộ 1K đến Quốc lộ 1A).

dt743.jpg
ĐT.743A là một trong ba tuyến đường cấm ô tô tải trọng lớn, container đi vào giờ cao điểm

Cụ thể, đường ĐT.743A và đường Mỹ Phước Tân Vạn nối dài cấm ô tô tải có trọng tải toàn bộ xe trên 10 tấn (trừ phương tiện kéo rơ-mooc và xe sơ-mi ro-mooc) lưu thông từ 11h - 13h và cấm phương tiện kéo rơ-mooc và xe sơ-mi ro-mooc lưu thông từ 6h - 8h; 16h30 - 18h30; cấm đỗ xe đối với ô tô tải có trọng tải toàn bộ xe trên 2,5 tấn.

Đối với đường Thống Nhất cấm ô tô tải có trọng tải toàn bộ xe trên 10 tấn; cấm đỗ xe đối với ô tô tải có trọng tải toàn bộ xe trên 2,5 tấn.

Về lý do điều chỉnh, phân luồng giao thông, UBND phường Đông Hòa cho biết, thời gian qua, các tuyến đường kể trên thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông, trong đó có 1 vụ gây hậu quả nghiêm trọng.

Đặc biệt, cơ quan chức năng địa phương liên tục tiếp nhận kiến nghị từ người dân bằng hình thức trực tiếp và thông qua tổng đài 1022 về cấm ô tô tải trọng lớn, container… lưu thông trong giờ cao điểm nhằm hạn chế ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông.

mptv.png
Đường Mỹ Phước Tân Vạn nối dài đoạn qua phường Đông Hòa, TPHCM (TP Dĩ An, Bình Dương cũ) cấm ô tô tải trọng lớn, đầu kéo container lưu thông vào giờ cao điểm
thong-nhat.jpg
Đường Thống Nhất (Trục chính Đông Tây) nối Quốc lộ 1K với Quốc lộ 1A cấm ô tô tải trọng lớn, đầu kéo container vào khung giờ cao điểm

Sau khi tổng hợp các ý kiến của người dân, đầu tháng 8, Ban An toàn giao thông phường Đông Hòa đã hợp và thống nhất triển khai phương án phân luồng giao thông. Các đơn vị liên quan thực hiện lắp đặt biển báo hiệu giao thông đường bộ trên đường ĐT.743A, Thống Nhất, Mỹ Phước Tân Vạn nối dài. Quá trình triển khai thực hiện đã góp phần giảm ùn tắc giao thông vào khung giờ cao điểm, tạo sự thuận tiện cho nhân dân trên địa bàn phường và nhân dân ở khu vực khác đến.

Để tăng cường đảm bảo an toàn giao thông, trật tự đô thị và nâng cao nhận thức của nhân dân về chấp hành pháp luật giao thông đường bộ, phường Đông Hòa bắt đầu áp dụng xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ trên những tuyến đường kể trên.

