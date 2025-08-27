Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt gần 2.000 đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ

TPO - Sáng 27/8, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã chủ trì cuộc gặp mặt với gần 2.000 đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ.

Đây là lần đầu tiên với tình cảm và sự quan tâm đặc biệt, người đứng đầu Đảng ta chủ trì cuộc gặp mặt các thế hệ đại biểu Quốc hội - những người đã đóng góp quan trọng, góp phần làm nên hành trình vẻ vang gần 80 năm của Quốc hội Việt Nam.

Cuộc gặp mặt được tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025), 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025) và hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026).

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại cuộc gặp mặt.

Toàn tâm toàn ý, quyết tâm cao, hoài bão lớn

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, ông Nguyễn Văn Yểu, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tự hào trước những thành tựu của đất nước, cũng như bước phát triển nhanh, vững chắc của Quốc hội.

Theo ông, Quốc hội Việt Nam đã có nhiều bước tiến quan trọng trong thực hiện 3 chức năng lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Về lập pháp, ông Nguyễn Văn Yểu nhớ lại, vào những năm đầu đổi mới, hệ thống luật của chúng ta còn sơ sài, thiếu nhiều luật, phải dùng nhiều pháp lệnh.

Đến nay, chúng ta đã có hệ thống bộ luật tương đối đầy đủ. Ông cho rằng, vấn đề hiện nay là chúng ta phải tổng kết thực tiễn, sửa đổi luật không phù hợp để tháo gỡ vướng mắc trong thực tiễn.

Ông Nguyễn Văn Yểu mong muốn các đại biểu sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của Quốc hội, toàn tâm toàn ý, quyết tâm cao, hoài bão lớn và luôn giữ cho tâm mình trong sáng, góp phần đưa hoạt động của Quốc hội ngày càng tiến bộ vững chắc.

Ông Ksor Phước, nguyên Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

Phát biểu tại cuộc gặp, ông Ksor Phước, nguyên Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội nhấn mạnh rằng, Quốc hội và đại biểu phải luôn bám sát cơ sở, gắn bó mật thiết với nhân dân. Mọi khó khăn, phức tạp ở cơ sở; mọi tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân phải được tập hợp và phải được Quốc hội xem xét tường tận.

“Quốc hội phải là trung tâm, mẫu mực về tập hợp đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam; không được bỏ quên bất cứ vùng nào và không để ai bị bỏ lại phía sau”, ông Ksor Phước chia sẻ.

Cùng với đó, ông Ksor Phước cũng lưu ý, mọi hoạt động và các quyết sách của Quốc hội phải tuân thủ nguyên tắc dân chủ - tập trung, quyết định theo đa số; công khai, minh bạch, tuân thủ tuyệt đối các quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Đại biểu Quốc hội các thời kỳ tại cuộc gặp.

Sẽ thành công trong bước đường vươn lên mạnh mẽ

Bà Nguyễn Thị Ngọc Phượng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội nhớ lại, trong các nhiệm kỳ Quốc hội của mình (từ khóa VII- VIII – IX, năm 1982 – 1997), đất nước còn nghèo, còn khó khăn. Trải qua các đợt đi công tác ở nhiều địa phương, bà đã học được, hiểu được thực tế đời sống nhân dân, từ đó báo cáo để Quốc hội đưa ra chủ trương, giải pháp và luật phù hợp, trong đó có luật về kế hoạch hóa gia đình.

Qua theo dõi báo chí, bà Phượng nhìn nhận, Quốc hội đã thông qua luật ngày càng nhiều hơn, quyết sách nhiều chủ trương, đáp ứng được sự phát triển nhanh chóng của đất nước. Trong đó, chủ trương sáp nhập các tỉnh, thành phố, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp, tinh giản bộ máy nhà nước sẽ giúp giảm chi thường xuyên ngân sách nhà nước, dành nguồn lực cho nhu cầu an sinh xã hội - đúng với niềm tin và kỳ vọng của nhân dân.

“Các nhiệm kỳ Quốc hội gần đây có nhiều đại biểu chuyên trách, Quốc hội đã chuyên nghiệp hơn, hiệu quả hơn. Tôi cũng như hầu hết đại biểu Quốc hội đều tin tưởng, chúng ta sẽ thành công trong con đường vươn lên mạnh mẽ để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới”, bà Phượng chia sẻ.