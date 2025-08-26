Đại biểu Quốc hội: 'Chúng ta không thể bằng lòng với những gì đang có'

TPO - "Những thành tựu trong 80 năm qua không phải để chúng ta dừng lại, mà là để chúng ta bước tiếp, mạnh mẽ hơn, tự tin hơn, với khát vọng cao hơn", PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Đại biểu Quốc hội chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, trò chuyện với Tiền Phong.

Khát vọng

Cách đây 80 năm, dân tộc ta đã làm nên Cách mạng tháng Tám vĩ đại – một kỳ tích lịch sử không chỉ mang ý nghĩa to lớn với Việt Nam mà còn có tầm vóc quốc tế và thời đại sâu sắc. Nhìn lại chặng đường 80 năm qua, theo ông, đâu là những thành tựu nổi bật nhất mà dân tộc ta đã đạt được?

Cách đây tròn 80 năm, cả dân tộc Việt Nam đã làm nên một cuộc “chuyển mình vĩ đại” – cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 không chỉ giành lại độc lập cho dân tộc sau hàng nghìn năm nô lệ, mà còn mở ra một kỷ nguyên mới: Kỷ nguyên của tự do, của nhân dân làm chủ vận mệnh dân tộc.

Từ Quảng trường Ba Đình lịch sử, lời tuyên ngôn bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mà còn truyền cảm hứng cho rất nhiều dân tộc bị áp bức trên thế giới. Đó là khoảnh khắc mà một dân tộc nhỏ bé đứng lên khẳng định quyền được sống, quyền được tự do, quyền được hạnh phúc – những giá trị phổ quát nhất của nhân loại.

Đại biểu Quốc hội Bùi Hoài Sơn.

Những giá trị đã được thử thách và chứng minh qua 80 năm ấy chính là chìa khóa để chúng ta không chỉ trụ vững, mà còn bứt phá, để Việt Nam không chỉ là một đất nước độc lập, mà còn là một quốc gia phát triển, văn minh, có bản sắc riêng và được ngưỡng mộ trên thế giới”, PGS.TS Bùi Hoài Sơn.

Nhìn lại chặng đường 80 năm qua, chúng ta không khỏi xúc động và tự hào trước những thành tựu rực rỡ mà đất nước đã đạt được. Từ một đất nước nghèo nàn, lạc hậu, bị tàn phá nặng nề bởi chiến tranh, Việt Nam đã vươn mình thành một quốc gia độc lập, thống nhất, hòa bình và ngày càng phát triển. Đặc biệt, sau gần 40 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những bước tiến vượt bậc cả về kinh tế, chính trị, văn hóa và hội nhập quốc tế.

Và có lẽ, một trong những thành tựu đáng tự hào nhất là việc chúng ta giữ vững được bản sắc văn hóa dân tộc trong dòng chảy hội nhập mạnh mẽ. Văn hóa Việt Nam – với chiều sâu lịch sử, bản sắc riêng có, và tinh thần nhân văn sâu sắc – chính là sức mạnh mềm đưa Việt Nam ra thế giới và ngược lại, giúp Việt Nam không bị hòa tan trong quá trình toàn cầu hóa.

Những thành tựu ấy không phải ngẫu nhiên mà có. Đó là kết tinh của tinh thần yêu nước, của ý chí kiên cường, của khát vọng không ngừng vươn lên của toàn dân tộc – từ thế hệ đi trước dám hy sinh vì độc lập dân tộc, đến lớp lớp thế hệ hôm nay đang miệt mài cống hiến cho sự hưng thịnh của Tổ quốc.

Bệ phóng

Những thành tựu rực rỡ trong 80 năm qua đã tạo nền tảng, tạo thế và lực như thế nào để Việt Nam tự tin, kiêu hãnh bước vào kỷ nguyên phát triển mới, thưa ông?

Những thành tựu rực rỡ trong 80 năm qua không chỉ là dấu son chói lọi trong lịch sử dân tộc, mà còn là bệ phóng vững chắc để Việt Nam tự tin và kiêu hãnh bước vào kỷ nguyên phát triển mới – kỷ nguyên của trí tuệ, sáng tạo, hội nhập và khẳng định vị thế quốc gia.

Từ trong gian khó, chúng ta đã gây dựng được một thế và lực mới: thế là thế ổn định chính trị, vững chắc về độc lập, chủ quyền; lực là nội sinh phát triển ngày càng mạnh mẽ, là niềm tin của nhân dân được bồi đắp, là uy tín quốc tế ngày một nâng cao.

Chúng ta đã bước qua những thử thách lịch sử – chiến tranh, bao vây cấm vận, khủng hoảng kinh tế, đại dịch toàn cầu – để chứng minh bản lĩnh kiên cường, khả năng thích ứng và đổi mới không ngừng của một dân tộc chưa bao giờ chịu khuất phục trước số phận.

Chính hành trình đó đã tôi luyện nên một nước Việt Nam ngày nay: có chủ quyền vững chắc, có vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế, có khát vọng lớn về một tương lai thịnh vượng.

Sau gần 40 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những bước tiến vượt bậc.

Những “cơ đồ” chúng ta đang có – từ tăng trưởng kinh tế tích cực, nền tảng công nghệ đang phát triển mạnh mẽ, đến lực lượng lao động trẻ, năng động – đã tạo ra một thời cơ vàng để bước vào cuộc chuyển mình mới. Đặc biệt, tinh thần dân tộc đang trỗi dậy mạnh mẽ, được thắp lên bởi niềm tin, bởi tình yêu đất nước từ mỗi người dân – từ lớp người trẻ đầy khát vọng đến những người trí thức canh cánh với vận nước.

Trong bối cảnh thế giới đang bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, với trí tuệ nhân tạo, kinh tế số, và đổi mới sáng tạo là trụ cột, Việt Nam đang có cơ hội bứt phá để vươn lên. Nhưng để tận dụng được thế và lực này, chúng ta không thể bằng lòng với những gì đang có. Những thành tựu trong 80 năm qua không phải để chúng ta dừng lại, mà là để chúng ta bước tiếp, mạnh mẽ hơn, tự tin hơn, với khát vọng cao hơn.

Sức mạnh quá khứ – chính là niềm tin vào tương lai. Từ một nước từng đứng bên bờ vực diệt vong mà vươn lên độc lập, từ một đất nước nghèo nàn mà trở thành nền kinh tế có thu nhập trung bình, thì không có lý do gì chúng ta không thể trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao, hùng cường và hạnh phúc – nếu biết phát huy những giá trị đã được hun đúc qua 80 năm dựng nước và giữ nước trong thời đại Hồ Chí Minh.

Và sự kiên trì vượt khó

Xuyên suốt 80 năm, bài học về sự kiên trì, bền bỉ vượt khó, đặc biệt là tinh thần đoàn kết toàn dân tộc, đã chứng minh sức mạnh vô song. Theo ông, những giá trị ấy có ý nghĩa như thế nào đối với sự nghiệp phát triển đất nước trong giai đoạn hiện nay?

Nhìn lại chặng đường 80 năm, điều làm nên kỳ tích của dân tộc ta không chỉ là chiến thắng kẻ thù mạnh hơn gấp bội, không chỉ là sự phục hồi thần kỳ sau chiến tranh, mà sâu xa hơn, là sự trường tồn của những giá trị Việt Nam – bền bỉ, kiên cường, sáng tạo và trên hết là tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đó chính là sợi chỉ đỏ xuyên suốt lịch sử, là ngọn lửa âm ỉ nhưng không bao giờ tắt trong tim mỗi người Việt Nam, giúp chúng ta đứng vững trước bão giông, vượt lên nghịch cảnh để kiến tạo tương lai.

Sự kiên trì vượt khó, tinh thần "không có gì quý hơn độc lập, tự do", ý chí “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm” – tất cả đã tạo thành một “DNA văn hóa” của người Việt Nam, khiến chúng ta dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không đánh mất niềm tin vào ngày mai.

Ngọn lửa không bao giờ tắt trong tim mỗi người Việt Nam

Những giá trị ấy đã từng giúp dân tộc ta chiến thắng ngoại xâm, thống nhất giang sơn, và hôm nay đang tiếp tục trở thành nền tảng vững chắc để chúng ta kiến tạo phát triển, nâng tầm đất nước trong thời đại toàn cầu hóa và biến động.

Trong bối cảnh hiện nay, khi đất nước đang bước vào một giai đoạn mới – với yêu cầu tăng trưởng cao, đổi mới mô hình phát triển, thích ứng với biến đổi khí hậu, chuyển đổi số toàn diện… thì bài học về sự đoàn kết và kiên trì càng trở nên quý giá hơn bao giờ hết. Những thách thức ngày nay không còn mang hình hài của đạn bom, mà là cuộc cạnh tranh khốc liệt về tri thức, về sáng tạo, về khả năng vươn lên trong trật tự thế giới mới.

Để vượt qua, không có con đường nào khác ngoài con đường đoàn kết – đoàn kết giữa các thế hệ, giữa các vùng miền, giữa Nhà nước với Nhân dân, giữa người Việt trong nước với kiều bào ở nước ngoài. Và cũng không thể thiếu bản lĩnh kiên cường – không bị khuất phục trước khó khăn, không hoang mang trước những thay đổi nhanh chóng của thế giới, không tự mãn với những gì đã đạt được.

Chúng ta phải gìn giữ và lan tỏa tinh thần ấy, không chỉ trong các khẩu hiệu hay những dịp kỷ niệm, mà trong từng hành động cụ thể: từ tinh thần dấn thân của những bạn trẻ khởi nghiệp, đến sự tận tụy của những người thầy, người thợ; từ những nỗ lực cải cách của cán bộ công quyền, đến hành động giữ gìn văn hóa, đạo đức trong từng gia đình, từng khu phố.

Đó là cách mà mỗi người Việt Nam hôm nay có thể tiếp nối và làm rạng danh tinh thần bất khuất của cha ông.

Trân trọng cảm ơn ông !