Tổng Bí thư: Kinh tế bứt phá hay không có vai trò quan trọng của ngành tài chính

TPO - Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, bối cảnh mới đặt ra những đòi hỏi cao, cấp thiết với ngành tài chính. Nền kinh tế nước ta có bứt phá, vươn lên mạnh mẽ được hay không có vai trò hết sức quan trọng của ngành tài chính. Cùng với kinh tế phát triển, đời sống của nhân dân phải tốt hơn, toàn diện hơn trên mọi mặt.

Vai trò quan trọng

Sáng nay (8/8), Bộ Tài chính tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành tài chính (28/8/1945-28/8/2025) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất. Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá ngành tài chính không chỉ là trụ cột trong chính sách tài chính của đất nước mà còn là lực lượng tiên phong trong đổi mới và phát triển kinh tế quốc gia, được Chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư trong và ngoài nước đánh giá cao.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Viết Chung.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, bối cảnh mới đặt ra những đòi hỏi cao, cấp thiết đối với ngành tài chính. Nền kinh tế của nước ta có bứt phá, vươn lên mạnh mẽ được hay không có vai trò hết sức quan trọng của ngành tài chính.

Tổng Bí thư gợi mở, thời gian tới ngành tài chính tập trung giải quyết dứt điểm các điểm nghẽn, nút thắt về thể chế phát triển; điều chỉnh không gian kinh tế, mở rộng không gian phát triển, tăng cường phân cấp, phân quyền, phân bổ và kết hợp các nguồn lực kinh tế. Mô hình tăng trưởng mới lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Ngành tài chính được yêu cầu hoàn thiện thể chế, chính sách tài chính - ngân sách nhà nước; nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thực hiện pháp luật với quan điểm thể chế là “đột phá của đột phá”, thể chế là nguồn lực, động lực phát triển. Tiên phong trong việc hiện thực hóa các chủ trương, nghị quyết quan trọng của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân; Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, góp phần vào thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới.

Tổng Bí thư yêu cầu rà soát, tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách đối với doanh nghiệp nhà nước, đẩy mạnh phân cấp phân quyền cùng với tăng cường trách nhiệm giải trình, nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực quản trị nhằm phát huy tối đa vai trò, nguồn lực doanh nghiệp nhà nước đang nắm giữ để dẫn dắt, tạo động lực cho nền kinh tế cũng như thực hiện các chính sách, định hướng của Nhà nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Bộ Tài chính. Ảnh: Viết Chung.

Tổng Bí thư yêu cầu toàn ngành tài chính tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách nhà nước; quản lý chặt chẽ thu ngân sách nhà nước, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời. Điều hành chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, hiệu quả; triệt để tiết kiệm các khoản chi thường xuyên; tăng thu, tiết kiệm chi để tập trung cho đầu tư phát triển, cho một số dự án lớn mang tính chuyển đổi trạng thái, xoay chuyển tình thế.

Theo Tổng Bí thư, ngành tài chính cần có giải pháp, biện pháp huy động hiệu quả hơn nữa nguồn lực cho phát triển trên thị trường tài chính, thị trường vốn, thị trường chứng khoán, nguồn lực kinh tế trong nhân dân… để tăng cường thu hút vốn cả trong và ngoài nước, tạo kênh huy động vốn tốt hơn cho doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp tư nhân.

Ngành tài chính cần đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, tập trung vào các dự án hạ tầng chiến lược như giao thông, năng lượng tái tạo và chuyển đổi số; đồng thời cải thiện môi trường đầu tư, giảm thủ tục hành chính để thu hút vốn FDI chất lượng cao; quản lý và sử dụng hiệu quả tài sản công, tăng cường minh bạch, hiệu quả trong khai thác, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Tổng Bí thư nhấn mạnh tiếp tục chú trọng và duy trì các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội và nâng cao đời sống nhân dân, để cùng với kinh tế phát triển thì đời sống của nhân dân phải tốt hơn, toàn diện hơn trên tất cả các mặt.

Trở thành trung tâm điều phối vững chắc của nền kinh tế

Trước yêu cầu phát triển đặt ra trong kỷ nguyên mới, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng khẳng định, toàn ngành sẽ quyết liệt hành động, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao. Tư lệnh ngành tài chính nêu những nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới.

Bộ trưởng Tài chính đề ra 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho toàn ngành trong thời gian tới. Ảnh: Viết Chung.

"Ngành tài chính hôm nay với quy mô mới, sứ mệnh mới - phải thể hiện cao nhất bản lĩnh chuyên môn và không ngừng đổi mới tư duy, năng lực quản trị, sự phối hợp đồng bộ. Theo đó, ngành phải chủ động hơn trong điều hành; liêm chính, kỷ cương hơn trong thực thi nhiệm vụ; hiện đại, chuyên nghiệp hơn trong tổ chức bộ máy - để thực sự trở thành trung tâm điều phối vững chắc của nền kinh tế", Bộ trưởng Tài chính nhấn mạnh.

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Bộ Tài chính. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng.