Rốt ráo chuẩn bị vận hành trung tâm tài chính quốc tế 'chưa từng có' tại TPHCM

TPHCM xác định quỹ đất 10 ha ngay trung tâm Khu đô thị mới Thủ Thiêm để làm trụ sở Trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM. Trong thời gian xây dựng khoảng 2 năm, trụ sở tạm thời của trung tâm tài chính đặt tại tòa nhà số 8 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn.

Theo kế hoạch, Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam sẽ xây dựng các công trình điểm nhấn, như: Cơ quan hành chính đô thị, Trung tâm hội nghị triển lãm, Trung tâm thông tin quy hoạch, Khu phức hợp Tháp quan sát, Nhà Bảo tàng, Nhà hát giao hưởng, Khu phức hợp khách sạn, Nhà thi đấu đa năng, Cung thiếu nhi, Bệnh viện quốc tế, Khu phức hợp Bến du thuyền, Công viên nước…

Vốn đầu tư 7 tỷ USD

Ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TPHCM - cho biết thành phố đã xác định được quỹ đất 10 ha ngay trung tâm Khu đô thị mới Thủ Thiêm để làm trụ sở Trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM. Trong thời gian xây dựng khoảng 2 năm, trụ sở tạm thời của trung tâm đặt tại tòa nhà số 8 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn.

Về nhân lực, ông Nguyễn Văn Được cho biết TPHCM sẽ tập trung đào tạo nguồn nhân lực vận hành hệ sinh thái trung tâm tài chính quốc tế. Hiện TPHCM đã hình thành khung bộ máy, đang tuyển nhân sự có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán.

TPHCM cũng hợp tác với các trường đại học đào tạo nhân lực, sau đó đưa đi các trung tâm tài chính quốc tế trên thế giới học tập thực tiễn rồi trở về TPHCM làm việc. Dự kiến trong tháng này TPHCM sẽ ký biên bản ghi nhớ hợp tác với 2 trung tâm tài chính quốc tế uy tín của thế giới.

Tổng vốn đầu tư sơ bộ cho toàn bộ dự án lên tới 172.000 tỷ đồng (khoảng 7 tỷ USD). Riêng khu lõi cần khoảng 16.000 tỷ đồng triển khai trong 2 - 3 năm đầu.

“Việc xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam không chỉ đơn thuần là xây một trung tâm tài chính, mà là xây dựng niềm tin và vị thế quốc gia trên bản đồ toàn cầu. Với quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt, TPHCM sẽ nỗ lực để hiện thực hóa khát vọng này”, ông Được nói.

Theo chuyên gia kinh tế Trần Hoàng Ngân, để trung tâm tài chính quốc tế phát huy hiệu quả cần thu hút các tập đoàn tài chính lớn đến đặt trụ sở, bởi chính họ sẽ tạo sức lan tỏa và kéo theo các đối tác, nhà đầu tư toàn cầu.

Ông Trương Minh Huy Vũ - Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM - cho rằng, bên cạnh việc phát triển hạ tầng, TPHCM cần chuẩn bị nguồn nhân lực cho các lĩnh vực then chốt như tài chính, ngân hàng, blockchain, trí tuệ nhân tạo và quản trị rủi ro. Nguồn nhân lực chất lượng cao sẽ cung cấp dịch vụ tài chính chuyên nghiệp, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao uy tín và sức hút của Trung tâm tài chính.

Thiết kế cho tương lai

Phát biểu tại Hội nghị triển khai nghị quyết của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, hôm 2/8, tại TPHCM, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, trung tâm tài chính quốc tế không phải là một khu đô thị đặc biệt hay một cụm cao ốc tài chính, mà trước hết là một thiết kế thể chế đặc thù, có giới hạn địa lý cụ thể, có quy định pháp lý riêng, có bộ máy điều hành chuyên biệt và có không gian thử nghiệm chính sách. Trung tâm tài chính quốc tế là nơi pháp luật được “thiết kế cho tương lai”, để cho phép những mô hình mới được vận hành trong khuôn khổ được kiểm soát.

Phát triển Trung tâm tài chính quốc tế chỉ để đón nhà đầu tư, mà phải chủ động dẫn dắt mô hình tài chính mới.

Theo Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, thể chế là tiên phong, hạ tầng là nền tảng, nhân lực là then chốt. Do đó, chỉ khi thể chế được tháo gỡ, dòng vốn chất lượng cao mới đến và chỉ khi có hạ tầng và con người tương thích, các giá trị gia tăng mới được hiện thực hóa.

Người đứng đầu Chính phủ cho biết không phát triển trung tâm tài chính quốc tế chỉ để đón nhà đầu tư, mà phải chủ động dẫn dắt mô hình tài chính mới, tạo không gian cho tài sản số, tín chỉ carbon, ngân hàng số, sàn giao dịch hàng hóa và phái sinh - những trụ cột của nền tài chính tương lai; tạo hiệu ứng lan tỏa giữa mô hình tài chính mới với nền kinh tế thực, phục vụ sản xuất.

Đối với TPHCM và Đà Nẵng, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu bố trí nguồn lực, chuẩn bị các điều kiện nền tảng và tạo thuận lợi để phát triển trung tâm tài chính quốc tế như thể chế, nguồn nhân lực, môi trường sống an toàn, lành mạnh, phát triển nhanh và bền vững.