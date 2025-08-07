Hơn 174 nghìn doanh nghiệp gia nhập, 3,3 triệu tỷ vốn bổ sung

TPO - Theo Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng, trong 7 tháng, có trên 174 nghìn doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường, tổng vốn đăng ký bổ sung trên 3,3 triệu tỷ đồng.

Tăng trưởng tín dụng cần gắn với thanh kiểm tra

Sáng 7/8, phát biểu tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết kinh tế - xã hội 7 tháng qua tiếp tục duy trì xu hướng tích cực, đạt nhiều kết quả quan trọng, nổi bật, nhưng khó khăn, thách thức trước mắt và lâu dài còn lớn.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, 7 tháng đầu năm, tình hình kinh tế xã hội tiếp tục đạt những kết quả khá toàn diện, với nhiều điểm sáng, được quốc tế, người dân, doanh nghiệp tin tưởng, đánh giá cao, tạo tiền đề để phấn đấu thực hiện mục tiêu tăng trưởng cả năm đạt 8,3 - 8,5%.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Cụ thể, nền kinh tế tiếp tục đà tăng trưởng, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 7 tháng tăng 3,26% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, tín dụng tăng trưởng cao, mặt bằng lãi suất cho vay bình quân mới tiếp tục xu hướng giảm. Thị trường chứng khoán phát triển sôi động cả về thanh khoản và dòng tiền. Thu ngân sách 7 tháng đạt 80,2% dự toán, tăng 27,8% so với cùng kỳ…

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho hay, việc thực hiện 3 đột phá chiến lược, "bộ tứ trụ cột" và thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới tiếp tục được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả rõ nét. Trong 7 tháng, có trên 174 nghìn doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường, tổng vốn đăng ký bổ sung trên 3,3 triệu tỷ đồng.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cũng thẳng thắn chỉ ra một số thách thức, tồn tại, trong đó, mục tiêu tăng trưởng năm 2025 còn nhiều thách thức; kinh tế vĩ mô chịu nhiều sức ép, nhất là trong điều hành tỷ giá, lãi suất.

Bên cạnh đó, một số nhiệm vụ triển khai còn chậm, tồn đọng, chưa đáp ứng tiến độ, dồn áp lực hoàn thành lên các tháng cuối năm; tăng trưởng tín dụng tăng đáp ứng nhu cầu tăng trưởng kinh tế nhưng cần gắn với công tác thanh kiểm tra...

Bảo đảm chính quyền 2 cấp thông suốt, hiệu quả

Trên cơ sở kết quả đạt được và phân tích, dự báo các khó khăn, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đề xuất 5 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, cần tập trung làm ngay trong tháng 8 và Quý III.

Trong đó, cần khẩn trương xây dựng, bảo đảm tiến độ, chất lượng các đề án, báo cáo trình Trung ương, dự án luật, nghị quyết trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10, nhất là các dự án mới được điều chỉnh, bổ sung.

Đồng thời, bảo đảm chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động thông suốt, hiệu quả; đẩy mạnh xuất khẩu, phát triển thương mại hài hòa, bền vững với các nước.

Tư lệnh ngành tài chính cũng nhấn mạnh giải pháp tiếp tục hoàn thiện thể chế, pháp luật, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; thúc đẩy và làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống về đầu tư, tiêu dùng trong nước và phát triển các động lực tăng trưởng mới.