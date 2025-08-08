Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành tài chính

TPO - Sáng nay (8/8), Bộ Tài chính tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành tài chính (28/8/1945-28/8/2025) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân;

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an; Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TPHCM.

Các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các cơ quan của Quốc hội, lãnh đạo các địa phương; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Tài chính qua các thời kỳ; đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế.

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng nhất cho Bộ Tài chính.

Ngày 28/8/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh thành lập Chính phủ cách mạng lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa gồm 13 Bộ, trong đó có Bộ Tài chính. Kể từ đó, ngày 28/8 hằng năm trở thành ngày truyền thống của ngành.

Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt lịch sử khi ngành tài chính chính thức vận hành theo mô hình tổ chức mới sau khi sáp nhập Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Nhìn lại chặng đường 80 năm hình thành, xây dựng và phát triển, nhất là trong 40 năm đổi mới đến nay, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh 5 mốc son.

Một là, đổi mới để xây dựng hệ tư duy, tầm nhìn chiến lược phát triển kinh tế trong mỗi giai đoạn phát triển của đất nước, Những nỗ lực không ngừng này đã góp phần giúp tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm 2021-2025 ước đạt khoảng 6,3%/năm, thuộc nhóm tăng trưởng cao nhất thế giới và khu vực. Năm 2025 phấn đấu tăng trưởng 8,3-8,5%; GDP bình quân đầu người đạt khoảng 5.000 USD, đưa nước ta gia nhập nhóm nước có thu nhập trung bình cao.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành tài chính. Ảnh: Báo Nhân Dân.

Hai là, hoàn thiện và đổi mới chính sách tài khoá để vừa thúc đẩy phát triển kinh tế, vừa huy động và định hướng phân bổ, sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển; thực hiện đột phá trong phát triển kết cấu hạ tầng, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh, giáo dục, y tế… nâng cao đời sống nhân dân, góp phần bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Đến nay, thu ngân sách nhà nước đã đạt khoảng 2 triệu tỷ đồng, trong đó tỷ lệ chi đầu tư phát triển tăng lên 32%, bảo đảm nguồn lực cho đầu tư phát triển, hoàn thành mục tiêu 3.000 km đường bộ cao tốc và khoảng 1.700 km đường ven biển, vượt mục tiêu Đại hội Đảng XIII đặt ra.

Bội chi ngân sách nhà nước chiếm khoảng 3,3-3,4%, nợ công khoảng 37% GDP; đảm bảo an toàn tài chính quốc gia, xếp hạng tín nhiệm quốc gia luôn ở mức triển vọng ổn định.

Bên cạnh đó, khi nền kinh tế đối mặt với dịch bệnh, khó khăn, sự đồng hành của chính sách tài khóa càng nổi bật hơn bao giờ hết. Chính phủ thực hiện miễn, giảm, gia hạn khoảng 1,1 triệu tỷ đồng thuế, phí, tiền sử dụng đất… để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, nhất là trong giai đoạn COVID-19 và thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Tài chính. Ảnh: Báo Nhân Dân

Ba là, đột phá về tư duy và hành động trong tham mưu thể chế, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội. Hàng loạt các bộ luật quan trọng đã được ngành Tài chính nghiên cứu, xây dựng, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội, như pháp luật về đầu tư, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp, quản lý đấu thầu, doanh nghiệp tập thể

Bốn là, tạo lập và từng bước hoàn thiện khung khổ thể chế, pháp lý, hệ thống hạ tầng để hình thành và phát triển ngày càng bền vững bảo hiểm, chứng khoán, thúc đẩy phát triển kinh tế và trở thành kênh đầu tư, huy động vốn quan trọng cho doanh nghiệp, nền kinh tế.

Đến nay, doanh thu phí bảo hiểm hằng năm đã đạt trên 3% GDP, khoảng 11% dân số tham gia bảo hiểm nhân thọ, hàng chục triệu tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm phi nhân thọ. Sau 25 năm thành lập, thị trường chứng khoán có khoảng 2.300 doanh nghiệp niêm yết với quy mô vốn hóa thị trường khoảng 65% GDP, quy mô thị trường trái phiếu khoảng 32,8% GDP.

Năm là thực hiện tốt chức năng tham mưu về cơ chế, chính sách bảo hiểm xã hội và y tế. Năm 2024, số người tham gia bảo hiểm xã hội đạt 20,1 triệu người (42,7% lực lượng lao động); bảo hiểm y tế đạt 95,5 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 94,3% dân số, hoàn thành mục tiêu đến hết năm 2025 bảo hiểm y tế toàn dân đạt 95% dân số.