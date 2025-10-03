Timeline, lưu ý, sơ đồ chi tiết concert Baekhyun ở Hà Nội: Cẩn thận bị hủy quyền lợi

HHTO - Một trong các điều cấm tại concert của Baekhyun (EXO) tại Hà Nội là không được mang đồ ăn và nước uống vào khu vực hòa nhạc. Tuy nhiên, ban tổ chức cho phép khán giả mang nước lọc đóng chai dưới 500ml. Dưới đây là tất tần tật những thông tin khán giả cần lưu ý trước "giờ G".

Concert Reverie của Baekhyun sẽ diễn ra vào ngày 4/10 tại Cung Thể thao Điền kinh Mỹ Đình (Hà Nội). Khoảng 2 năm trở lại đây, hòa nhạc của nghệ sĩ nội địa và quốc tế được tổ chức tại địa điểm này khá nhiều nên nhiều fan đã có kinh nghiệm. Ban tổ chức concert của Baekhyun đã công bố sơ đồ khu vực sự kiện chi tiết, cách bố trí cũng tương tự nhiều chương trình từng diễn ra ở "tọa độ" này.

﻿ ﻿﻿ Sơ đồ chi tiết các khu vực tại concert Baekhyun ở Hà Nội.

Ban tổ chức có bố trí bãi gửi xe riêng cho khán giả. Lối vào là cổng phụ của cung thể thao. Bãi đỗ đủ rộng nên "các Eri" EXO-L (fandom của EXO) hãy tìm đến đúng khu vực ban tổ chức đã sắp xếp, hạn chế gửi xe ở khu vực tự phát do có thể bị "chặt chém" giá.

Về mốc thời gian tại concert, cổng đổi vòng mở cửa từ 10h đến 18h. Do toàn bộ hạng vé là loại ngồi, đã được đánh số ghế sẵn, khán giả không cần phải đến quá sớm để làm thủ tục. Bảo quản thật kỹ vòng tay của mình sau khi rời khỏi khu vực đổi vòng, bởi ban tổ chức sẽ không chịu trách nhiệm nếu bạn làm hỏng/ mất vòng tay - "tấm thẻ" thông hành ra vào concert.

Hãy kiểm tra kỹ các quà tặng đi kèm hạng vé đã nhận đủ chưa tại quầy và báo lại với nhân viên để kịp xử lý nếu có lỗi hoặc thiếu.

Bạn có thể đến trước giờ đóng cổng check-in khoảng 1 tiếng hoặc sớm hơn một chút nếu muốn chụp hình "sống ảo". Cổng check-in cho tất cả hạng vé sẽ mở từ 16h đến 18h.

Concert bắt đầu lúc 18h. Dự kiến diễn ra trong khoảng 2 tiếng.

Các mốc thời gian tại concert.

Với những khán giả có quyền lợi tham gia tổng duyệt/ soundcheck, thời gian mở cửa soát vé là 15h - 15h30. Ban tổ chức yêu cầu khán giả không đứng lên hoặc di chuyển khỏi chỗ ngồi trong hoạt động này. Nếu gây mất trật tự, bạn sẽ bị mời ra khỏi khu vực. Thời lượng soundcheck là khoảng 30 phút (bắt đầu từ 15h30).

Với Eri tham gia sự kiện tạm biệt (on stage goodbye session) và chụp ảnh nhóm (group photo 1:20), quầy đổi quyền lợi được mở từ 10h đến 18h. Bạn sẽ phải đổi vòng quyền lợi trong thời gian quy định. Nếu không đổi vòng tay theo quy định, ban tổ chức có quyền hủy bỏ quyền lợi của bạn.

Hai hoạt động trên sẽ diễn ra sau khi concert kết thúc. Vì thế, hãy kiên nhẫn ở lại và nghe theo sắp xếp của ban tổ chức để sự kiện diễn ra an toàn, suôn sẻ. Theo các buổi diễn trước của Baekhyun, "on stage goodbye session" sẽ là lúc Baekhyun đứng trên sân khấu để giao lưu ngắn, chào tạm biệt người hâm mộ (đã được xếp chỗ ngồi ở dưới).

Điều cấm tại concert Baekhyun.

Về các điều cấm tại concert Baekhyun cũng không khác với những lần anh đến Việt Nam trước đó hay các hòa nhạc tương tự. Một lưu ý đặc biệt là, ban tổ chức cấm khán giả mang đồ ăn, thức uống vào khu vực concert nhưng vẫn cho phép bạn cầm theo nước suối đóng chai dưới 500ml.

Khu vực concert đông người có thể xuất hiện kẻ gian trà trộn. Khán giả không nên mang theo tư trang có giá trị nếu không cần thiết, cầm theo túi xách nhỏ gọn, đeo trên người và đặt ở vị trí dễ quan sát.