Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Học đường

Google News

Tiểu học Phương Mai rộn ràng đón năm học mới với Lễ Khai giảng đặc biệt

Thu Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Lần đầu tiên đón lễ khai giảng theo cách đặc biệt cùng với học sinh, giáo viên cả nước, thầy cô và học trò của trường Tiểu học Phương Mai (Hà Nội) không giấu được hồi hộp và phấn khích.

Hòa trong niềm vui chung của ngành Giáo dục cũng như thầy cô và học sinh cả nước, hôm nay, ngày 5/9, trường Tiểu học Phương Mai long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học 2025 - 2026.

e7e86ced-ecab-42b0-8b66-923956fbc89b.jpg

Phát biểu tại buổi lễ, nhà giáo Ngô Phi Khanh - Hiệu trưởng nhà trường có đôi lời chia sẻ nhân dịp đầu năm học mới: "Năm học mới đã bắt đầu, ngôi trường của chúng ta sẽ lại rộn ràng tiếng cười, tiếng trống trường và thật nhiều ước mơ bay cao. Cô tin rằng, mỗi ngày đến trường sẽ là một ngày vui, lớp học sẽ là nơi các con được học hỏi, được chơi, được khám phá và trưởng thành".

1ac40677-9957-4a33-880d-cdbf56dd9fc5.jpg
bd1fa402-a058-4cc5-ad30-f7e4f762ab82.jpg
Với những nét mặt rạng rỡ, ánh mắt long lanh và những động tác uyển chuyển, tween mang đến bầu không khí ngập tràn niềm vui của ngày tựu trường.

Những giai điệu rộn ràng, tươi vui như thay cho lời chào mừng, lời gửi gắm yêu thương của thầy cô và học sinh trong ngày hội khai trường. Toàn bộ tiết mục đều do giáo viên và tween dày công chuẩn bị, nhằm mang tới không khí sôi động và thông điệp ý nghĩa nhân buổi đầu năm học mới.

52601acb-908b-4d32-8218-33835f855039.jpg
Khép lại chương trình văn nghệ chào mừng hôm nay, là màn đồng diễn bóng rổ sôi động, thể hiện tinh thần đoàn kết, gửi gắm hình ảnh thế hệ học sinh Tiểu học Phương Mai tự tin, năng động và tràn đầy sức sống.
c323b74d-2e31-4c4b-b05c-e8fe46ba9b46.jpg
3cc13d9d-939c-4b6b-a9a0-d8e70082c92e.jpg
d14b5164-75f9-4a5a-871b-5506eb30ba3f.jpg

Một trong những phần đáng chú ý trong khai giảng tại trường Tiểu học Phương Mai là màn chào đón học sinh lớp 1. Các "bé heo" phấn khởi, tươi rói bước vào bên cạnh giáo viên chủ nhiệm, sự chào đón nồng nhiệt từ Ban giám hiệu, thầy cô và các anh chị lớp trên cùng toàn thể phụ huynh đang góp mặt.

acb508d3-c7f4-4125-bff6-8583911a71a6.jpg

Thầy cô và các bạn học sinh của trường Tiểu học Phương Mai đều thực hiện mọi hoạt động nhanh chóng, sau đó trở về lớp học để theo dõi Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học 2025 - 2026. Đây là lần đầu tiên các em được đón khai giảng theo cách đặc biệt, cùng thực hiện chào cờ, hát Quốc ca, nghe tiếng trống khởi đầu năm học mới với khoảng 1,7 triệu thầy cô giáo và gần 30 triệu học sinh, sinh viên trên cả nước. Không giấu được niềm hạnh phúc và hân hoan, thầy cô và học trò của Tiểu học Phương Mai quyết tâm giảng dạy, học tập thật tốt, đạt được nhiều thành tích sáng giá trong năm học mới.

1464-cover.jpg
Thu Hiền
#Tiểu học Phương Mai #khai giảng 2025 #lễ khai giảng #trường tiểu học Phương Mai

Xem thêm

Cùng chuyên mục