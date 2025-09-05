Tiểu học Phương Mai rộn ràng đón năm học mới với Lễ Khai giảng đặc biệt

HHTO - Lần đầu tiên đón lễ khai giảng theo cách đặc biệt cùng với học sinh, giáo viên cả nước, thầy cô và học trò của trường Tiểu học Phương Mai (Hà Nội) không giấu được hồi hộp và phấn khích.

Hòa trong niềm vui chung của ngành Giáo dục cũng như thầy cô và học sinh cả nước, hôm nay, ngày 5/9, trường Tiểu học Phương Mai long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học 2025 - 2026.

Phát biểu tại buổi lễ, nhà giáo Ngô Phi Khanh - Hiệu trưởng nhà trường có đôi lời chia sẻ nhân dịp đầu năm học mới: "Năm học mới đã bắt đầu, ngôi trường của chúng ta sẽ lại rộn ràng tiếng cười, tiếng trống trường và thật nhiều ước mơ bay cao. Cô tin rằng, mỗi ngày đến trường sẽ là một ngày vui, lớp học sẽ là nơi các con được học hỏi, được chơi, được khám phá và trưởng thành".

Với những nét mặt rạng rỡ, ánh mắt long lanh và những động tác uyển chuyển, tween mang đến bầu không khí ngập tràn niềm vui của ngày tựu trường.

Những giai điệu rộn ràng, tươi vui như thay cho lời chào mừng, lời gửi gắm yêu thương của thầy cô và học sinh trong ngày hội khai trường. Toàn bộ tiết mục đều do giáo viên và tween dày công chuẩn bị, nhằm mang tới không khí sôi động và thông điệp ý nghĩa nhân buổi đầu năm học mới.

Khép lại chương trình văn nghệ chào mừng hôm nay, là màn đồng diễn bóng rổ sôi động, thể hiện tinh thần đoàn kết, gửi gắm hình ảnh thế hệ học sinh Tiểu học Phương Mai tự tin, năng động và tràn đầy sức sống.

Một trong những phần đáng chú ý trong khai giảng tại trường Tiểu học Phương Mai là màn chào đón học sinh lớp 1. Các "bé heo" phấn khởi, tươi rói bước vào bên cạnh giáo viên chủ nhiệm, sự chào đón nồng nhiệt từ Ban giám hiệu, thầy cô và các anh chị lớp trên cùng toàn thể phụ huynh đang góp mặt.

Thầy cô và các bạn học sinh của trường Tiểu học Phương Mai đều thực hiện mọi hoạt động nhanh chóng, sau đó trở về lớp học để theo dõi Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học 2025 - 2026. Đây là lần đầu tiên các em được đón khai giảng theo cách đặc biệt, cùng thực hiện chào cờ, hát Quốc ca, nghe tiếng trống khởi đầu năm học mới với khoảng 1,7 triệu thầy cô giáo và gần 30 triệu học sinh, sinh viên trên cả nước. Không giấu được niềm hạnh phúc và hân hoan, thầy cô và học trò của Tiểu học Phương Mai quyết tâm giảng dạy, học tập thật tốt, đạt được nhiều thành tích sáng giá trong năm học mới.