Thượng úy Lê Hoàng Hiệp giữ vai trò gì trong "Sao Nhập Ngũ" tập 2?

Như Quỳnh

HHTO - Nhà sản xuất "Sao Nhập Ngũ 2025" vừa tung trailer tập 2, lập tức nhận về nhiều sự quan tâm khi có sự xuất hiện của Thượng úy Lê Hoàng Hiệp, thực hiện một nhiệm vụ quen thuộc cùng diễn viên Bình An và Huỳnh Anh.

Trailer tập 2 Sao Nhập Ngũ 2025 mở ra với hình ảnh Thượng úy Lê Hoàng Hiệp cùng diễn viên Bình An và Huỳnh Anh đứng trong tổ Quốc kỳ, thực hiện nghi thức diễu binh, diễu hành trong đội hình duyệt binh của Lữ đoàn Tác chiến điện tử.

Chỉ xuất hiện vài giây ngắn ngủi, đồng chí Lê Hoàng Hiệp gây ấn tượng khi thể hiện tác phong nghiêm túc, trang nghiêm thực hiện nghi thức rước cờ. Đây cũng là vị trí đồng chí Lê Hoàng Hiệp đảm nhận trong hoạt động diễu binh, diễu hành mừng kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và sắp tới là kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Những hình ảnh này hiện nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả, đặc biệt là những người theo dõi và yêu mến đồng chí Lê Hoàng Hiệp. Đông đảo khán giả dành lời khen cho khung hình "tuyệt đối điện ảnh": "Gấp 3 visual", "Ba nam thần trong một khung hình", "Hình ảnh này quá đẹp!", "Khen cho sự nghiêm túc của cả 3 đồng chí"...

cover-27.jpg
Thượng úy Lê Hoàng Hiệp sinh năm 1996, công tác tại Sư đoàn 9, Quân đoàn 34.

Trước đó, từ giữa tháng 7, một số hình ảnh và clip ghi lại khoảnh khắc ba "chiến sĩ" cùng xuất hiện đã lan truyền trên mạng xã hội, làm dấy lên đồn đoán Thượng úy Lê Hoàng Hiệp sẽ tham gia Sao Nhập Ngũ 2025. Tuy nhiên, ê-kíp sản xuất khi ấy vẫn giữ im lặng.

Tại sự kiện ra mắt chương trình vào đầu tháng 8, đại diện NSX cho biết: "Đồng chí Lê Hoàng Hiệp có xuất hiện trong Sao Nhập Ngũ hay không sẽ là một bí mật. Tuy nhiên, ai tinh ý sẽ nhận thấy. Và dù xuất hiện hay không, lý do chắc chắn không phải để thu hút truyền thông hay viral mà chúng tôi tin rằng nội dung đó cần thiết, xác đáng để đưa vào chương trình nhằm ca ngợi vẻ đẹp của người quân nhân".

Sau khi hé lộ hình ảnh của Thượng úy Lê Hoàng Hiệp trong chương trình, phía NSX cho biết, việc đồng chí Hiệp xuất hiện trong Sao Nhập Ngũ 2025 dù thời lượng dài hay ngắn cũng đều mang ý nghĩa to lớn: Ca ngợi vẻ đẹp, khí chất của người quân nhân.

picture1.png
Tập 2 Sao Nhập Ngũ 2025 với chủ đề Khi Đôi Chân Còn Bước sẽ được công chiếu chính thức vào 21h10 thứ tư (13/8).
picture2.png
16 nghệ sĩ tham gia sẽ được huấn luyện một số tư thế cơ bản trong nội dung đi điều lệnh đội ngũ, một vài động tác khó.
1463.jpg
Như Quỳnh
#Lê Hoàng Hiệp #Sao Nhập Ngũ 2025 #diễu binh #quân nhân #Thượng úy #chương trình truyền hình #Bình An #Huỳnh Anh

