Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

QUẢNG NGÃI:

Thông tin mới vụ anh trai dùng ghế đánh liên tiếp vào đầu em gái

Nguyễn Ngọc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Anh H.T.T. - người đã dùng ghế đánh vào đầu chị T. như trong clip lan truyền thừa nhận hành vi này là hoàn toàn sai trái do không kiềm chế được nóng giận và sẵn sàng chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Ngày 13/8, chị H.T.T.K.T. (30 tuổi, trú xã Phước Giang, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, sau khi đăng tải clip anh trai dùng ghế đánh mình, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã mời chị lên xác minh, làm rõ vụ việc.

Chị T. cho hay, chị lập gia đình từ năm 2017, đến năm 2021 thì vợ chồng ly thân, chị và con trai ra ngoài thuê nhà sống riêng. Trong quãng thời gian ly thân, chị quen bạn trai khác nhưng giấu gia đình. Đến tháng 2/2025, chị sinh con với bạn trai này thì người nhà mới biết.

Đứa bé sau đó được một gia đình khác nhận nuôi. Chị T. kể, dù không muốn cho con nhưng trước sức ép của gia đình, chị đành giao con. “Tôi khủng hoảng sau khi sinh con mà không được gặp con. Tôi nhận ra mình không thể sống thiếu con được”, chị T. nói.

Clip anh trai dùng ghế đánh em gái ở Quảng Ngãi.

Chị T. nhiều lần tha thiết mong cha mẹ và anh chị tìm đến nhà nói chuyện với gia đình để nhận nuôi để đón bé về nhưng gia đình không đồng ý. Họ chỉ muốn chị quay về với chồng. “Tôi có nói chỉ cần đón con gái về, mọi người muốn gì tôi cũng đồng ý, nhưng không ai trong gia đình chấp nhận điều này”, chị T. kể.

Chị T. chia sẻ, chồng chị là người tốt, nhưng cuộc sống của chị và chồng không tìm được tiếng nói chung. Chị tự nhận có lỗi với chồng bởi ly thân chưa phải ly dị, nhưng đã có con với người khác là sai.

Đến tối 18/6, anh H.T.T. cùng mẹ và em trai đến nơi chị T. thuê trọ (phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi) để khuyên nhủ quay trở về với chồng. Nhưng khi chị T. tiếp tục từ chối thì đã xảy ra sự việc như clip đăng trên mạng xã hội.

Anh H.T.T. (34 tuổi, người đã dùng ghế đánh vào đầu chị T. như trong clip lan truyền) thừa nhận, hành vi này là hoàn toàn sai trái do không kiềm chế được nóng giận. “Hiện tôi đang làm ăn xa ở miền Tây. Tôi đã nhận ra cái sai và sẵn sàng chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nếu cơ quan chức năng yêu cầu về Quảng Ngãi làm việc, tôi sẽ về ngay”, anh T. nói.

Anh T. cho biết, việc đánh em gái mình khiến bản thân cũng xót xa, nhưng vì quá bức xúc. Bao năm qua, em gái đã gây khổ cho gia đình rất nhiều. Mẹ anh nhiều lần đòi tự vẫn. Gia đình đã khuyên bảo nhiều lần, một là ly dị với chồng, hai là về sống với chồng, nuôi con, nhưng em gái cứ hứa là sẽ cắt đứt quan hệ với bạn trai rồi đâu lại vào đó. Còn có hành động hù dọa gia đình đủ thứ. Anh không kiềm chế nổi nên mới đánh.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook lan truyền clip người đàn ông dùng ghế đánh tới tấp vào một phụ nữ, khiến nhiều người bức xúc.

vu-anh-trai-dung-ghe-danh-em-gai-he-lo-nguyen-nhan.jpg
Anh trai dùng ghế đánh tới tấp vào đầu chị T.

Vụ việc xảy ra ngày 18/6/2025, khi anh T. cùng mẹ ruột đến phòng trọ của em gái ruột là H.T.T.K.T. để khuyên bảo T. về nhà.

Trong lúc nói chuyện, hai anh em xảy ra mâu thuẫn, không kiềm chế được sự nóng giận, anh T. đã dùng ghế nhựa đánh liên tiếp vào em ruột mình.

Nguyễn Ngọc
#bạo hành gia đình #xử lý hành vi dùng ghế đánh #bạo lực gia đình Quảng Ngãi #nguyên nhân hành vi nóng giận #clip bạo lực em gái #đánh nhau trong gia đình #pháp luật xử lý bạo hành #truyền thông mạng xã hội Quảng Ngãi #xác minh vụ việc bạo lực #giải quyết mâu thuẫn gia đình

Xem thêm

Cùng chuyên mục