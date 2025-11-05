Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thông tin mới nhất về vụ chợ mới ở Gia Lai khang trang nhưng ế ẩm

Trương Định
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu khẩn trương hoàn thiện phương án giá cho thuê chợ Vân Canh-khu chợ mới được xây khang trang nhưng ế ẩm.

Ngày 5/11, UBND tỉnh Gia Lai cho biết, mới đây, qua kiểm tra hiện trường công tác quản lý chợ Vân Canh, Phó Chủ tịch tỉnh Nguyễn Hữu Quế đã có ý kiến giao UBND xã Canh Vinh khẩn trương hoàn thiện phương án giá cho thuê, sử dụng chợ theo quy định, trình Sở Công Thương, Sở Tài chính tỉnh trước ngày 15/11.

Bên cạnh đó, địa phương cũng cần phối hợp với UBND xã Vân Canh hướng dẫn hộ dân mua bán đúng nơi quy định, không lấn chiếm lòng lề đường gây mất an toàn giao thông.

tp-c3.jpg
Chợ Vân Canh được đầu tư khang trang. Ảnh: Trương Định.

Lãnh đạo UBND tỉnh giao Sở Công thương, Sở Tài chính trên cơ sở nhiệm vụ chức năng, phối hợp thực hiện các bước theo đúng quy định.

Trong đó, giao Sở Công Thương phối hợp Sở Tài chính thẩm định phương án giá, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt trước ngày 20/11. Sở Tài chính hướng dẫn UBND xã hạch toán, theo dõi tài sản chợ theo quy định; kiểm tra việc quản lý, sử dụng nguồn thu từ hoạt động chợ.

tp-c6.jpg
Chợ Vân Canh được xây dựng mới khang trang nhưng nhiều ki ốt đóng cửa im lìm. Ảnh: Trương Định.

Trước đó, như Tiền Phong phản ánh, sau gần nửa năm đi vào hoạt động, chợ Vân Canh được đầu tư khang trang, hiện đại với kỳ vọng trở thành trung tâm mua bán của người dân khu vực lại rơi vào cảnh đìu hiu, vắng người, nhiều ki ốt đóng cửa im lìm.

Chợ Vân Canh được khởi công xây dựng vào năm 2020 và đưa vào sử dụng từ tháng 4/2025, diện tích chợ hơn 14.000m2, tổng vốn đầu tư 21,7 tỷ đồng.

Theo các tiểu thương tại đây, nguyên nhân khiến chợ mới ế ẩm, vắng người buôn bán do quãng đường từ chợ đến khu dân cư khá xa, bên cạnh đó, giá thuê mặt bằng trong chợ cao. Ngoài ra, việc nhiều tiểu thương rời bỏ chợ, tụ tập buôn bán ngoài đường cũng chính là nguyên nhân khiến hoạt động kinh doanh ở chợ gặp khó khăn.

Trương Định
#Chợ Vân Canh #Gia Lai #chợ mới #giá thuê chợ #kinh doanh chợ #đóng cửa im lìm #phương án giá cho thuê

