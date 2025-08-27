Thép Xanh Nam Định vs PVF-CAND 0-0 (H1): Hiệp 1 bắt đầu

TPO - Sau trận thua choáng váng trước SLNA, Thép Xanh Nam Định cần gấp một chiến thắng để trấn an người hâm mộ rằng đó chỉ là một tai nạn. Và tân binh V.League PVF-CAND là đối thủ phù hợp để thầy trò HLV Vũ Hồng Việt làm điều đó.

report Chủ nhà loay hoay tìm khoảng trống Phút 16: Trời bắt đầu đổ mưa, và trên sân, Thép Xanh Nam Định dang gặp khó khăn trong việc tiếp cận vòng cấm của PVF-CAND. Họ chủ yếu thực hiện các đường chuyền ở vùng ngoại vi và dễ dàng bị đẩy ngược trở ra khi cố gắng thâm nhập khu vực 1/3 sân đối phương. substitution Đội khách thay người bất đắc dĩ Phút 13: Văn Trạng của PVF-CAND phải rời sân bằng cáng để đội ngũ y tế chăm sóc. Trung Phong là người thay thế. report Cú dứt điểm đầu tiên Phút 9: Từ quả đá phạt góc bên cánh phải, bóng treo trước cầu môn của Phí Minh Long và Brenner bật cao đánh đầu, đưa bóng đi vọt xà. report Lại là chủ nhà Thép Xanh Nam Định Phút 7: Chủ nhà một lần nữa kiếm được quả đá phạt ở vị trí gần tương tự, sai khi Hiểu Minh phạm lỗi với Lý Công Hoàng Anh, và Romulo tiếp tục là người đá phạt. Tuy nhiên PVF-CAND vẫn hóa giải thành công. report Chủ nhà cố gắng gây áp lực Phút 4: Thép Xanh Nam Định đẩy cao ngay từ đầu và họ được hưởng quả đá phạt chếch bên cánh trái, nhưng pha đá phạt tầm thấp của Romulo không thể tạo ra cơ hội. start Trận đấu bắt đầu! Phút 1: Trọng tài Nguyễn Viết Duẩn đã nổi hồi còi đầu tiên, chính thức bắt đầu trận đấu thuộc vòng 3 LPBank V.League 2025/26 giữa Thép Xanh Nam Định và PVF-CAND. Chủ nhà Thép Xanh Nam Định giao bóng. report BXH LPBank V.League 1-2025/26 trước vòng 3 report Đội hình xuất phát của PVF-CAND report Đội hình xuất phát của Thép Xanh Nam Định

Sau khởi đầu đầy hưng phấn với chiến thắng 2-1 trước Hải Phòng, Thép Xanh Nam Định bất ngờ nhận thất bại choáng váng trên sân Vinh của SLNA. Mặc dù có bàn mở tỷ số từ rất sớm do công của tân binh Lâm Ti Phông, nhưng các học trò của HLV Vũ Hồng Việt lại không thể kết liễu trận đấu. Thay vào đó, hoàn toàn bất ngờ trước lối chơi chủ động và giàu tính chiến đấu của SLNA, rốt cuộc nhận hai bàn thua ở cuối mỗi hiệp.

Trở lại Thiên Trường, Thép Xanh Nam Định đương nhiên không muốn lặp lại kết quả tương tự trước khán giả nhà. Với sự bứt phá mạnh mẽ của Ninh Bình, đồng thời các đối thủ cạnh tranh khác như CAHN và Thể Công Viettel cũng đã vào guồng, đội bóng thành Nam không thể tiếp tục hụt chân. Họ bắt buộc phải thắng để sớm gia nhập cuộc đua vô địch nếu không muốn bị bỏ lại phía sau.

Khá may mắn khi vòng 3 LPBank V.League 1-2025/26, Thép Xanh Nam Định chỉ phải gặp PVF-CAND. Chỉ giành quyền lên chơi ở giải đấu hạng cao nhất nước nhờ Quảng Nam bỏ giải, rõ ràng PVF-CAND chưa thực sự sẵn sàng. Tuy bất ngờ đánh bại SLNA ở trận mở màn nhưng đội quân của HLV Thạch Bảo Khanh sớm trở lại mặt đất với trận thua 1-3 trước Hải Phòng. Sẽ không có gì ngạc nhiên khi tân binh V.League tiếp tục trắng tay khi đến làm khách trên sân nhà đương kim vô địch, những người đang khát thắng.