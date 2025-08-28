"The Life of a Showgirl" chưa ra mắt, Taylor Swift đã có chủ đề cho album thứ 13?

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

HHTO - Bên cạnh những lời chúc mừng dành cho cặp đôi vừa thông báo đính hôn Taylor Swift và Travis Kelce, người hâm mộ bắt đầu đưa ra một giả thuyết thú vị về album tiếp theo của nữ ca sĩ.

Ngày 27/8, Taylor SwiftTravis Kelce thông báo đã chính thức đính hôn, mang lại tin vui bùng nổ cho người hâm mộ cặp đôi trên khắp thế giới. Khép lại một câu chuyện tình yêu lãng mạn, chàng cầu thủ bóng bầu dục Travis Kelce đã ngỏ lời cầu hôn với chiếc nhẫn kim cương được thiết kế riêng. Chiếc nhẫn có một viên kim cương hình bầu dục lớn, trị giá ước tính khoảng hơn 13 tỷ đồng.

Taylor Swift và Travis Kelce chính thức đính hôn.
Sự kiện này không chỉ mang lại niềm vui cho người hâm mộ mà còn khơi mào cho một giả thuyết thú vị: Album thứ 13 sắp tới của Taylor Swift sẽ là một tác phẩm về hôn nhân và gia đình. Trong suốt sự nghiệp, nữ ca sĩ luôn lồng ghép những cột mốc quan trọng của cuộc đời vào âm nhạc. Nếu album reputation đánh dấu sự trưởng thành sau những lùm xùm truyền thông, thì Lover lại là một tuyên ngôn tình yêu đầy ngọt ngào.

Album thứ 13 sắp tới của Taylor Swift sẽ là một tác phẩm về hôn nhân và gia đình?
Con số 13 cũng luôn mang ý nghĩa đặc biệt và là con số may mắn của Taylor Swift. Vì vậy, một album về tình yêu, gia đình và những trải nghiệm mới trong cuộc sống ở cột mốc thứ 13 có thể sẽ là một cách để Taylor chia sẻ niềm hạnh phúc với người hâm mộ. Hơn nữa, nhiều fan còn trêu rằng album thứ 13 này cũng có thể sẽ là dự án cuối của Taylor Swift trước khi cô nghỉ ngơi để dành trọn thời gian cho gia đình và con cái.

Con số 13 luôn mang ý nghĩa đặc biệt và là con số may mắn của nữ ca sĩ.

Đây không phải là một điều hiếm gặp trong làng nhạc Âu Mỹ. Trước Taylor Swift, nhiều giọng ca đình đám đã từng đưa câu chuyện hôn nhân vào âm nhạc. Chẳng hạn, Beyoncé từng phát hành album Lemonade như một câu chuyện chân thực về tình yêu và hàn gắn trong hôn nhân. Vói Adele, sau khi bước vào cuộc sống hôn nhân và có con, nữ ca sĩ đã trở lại với album 25 trưởng thành và sâu lắng hơn. Điều này càng củng cố thêm niềm tin rằng giọng ca Lover cũng sẽ nối gót các tiền bối để tạo nên một album giàu cảm xúc và đầy ý nghĩa.

Adele sau khi bước vào cuộc sống hôn nhân và có con nữ ca sĩ đã trở lại với album 25.
Nếu giả thuyết này trở thành sự thật, chúng ta có thể sẽ được nghe một album tràn ngập những ca khúc chân thực về tình yêu, về những cảm xúc của người phụ nữ trưởng thành và những trải nghiệm mới trong cuộc sống hôn nhân. Đây không chỉ là một cột mốc trong sự nghiệp của Taylor Swift mà còn là một câu chuyện tình yêu có thật, được kể bằng âm nhạc.

Duy Minh
