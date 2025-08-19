Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hoa học trò

Đời sống

Google News

Thắp lên tự hào với trend vẽ cờ Tổ quốc trên tay mừng lễ 2/9

Tôn Huy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Hòa chung không khí mừng Quốc khánh 2/9, nhiều bạn trẻ đang lan tỏa trào lưu vẽ cờ Tổ quốc lên tay. Đây là cách thể hiện niềm tự hào dân tộc vừa sáng tạo, vừa đậm chất riêng và đầy tính nghệ thuật.

Đại lễ Quốc khánh 2/9 cận kề, hình ảnh cờ đỏ sao vàng không chỉ phủ rợp phố phường mà còn rực rỡ trên mạng xã hội. Các bạn trẻ so tài sáng tạo trong cách thể hiện tinh thần yêu nước và một trong số đó là trào lưu vẽ quốc kỳ Việt Nam lên tay.

ve-henna-5.jpg
Ảnh: Blog Của Rọt.

Hình ảnh ngôi sao vàng nổi bật trên nền đỏ xuất hiện trên cổ tay hay cánh tay, trở thành điểm nhấn vừa cá tính vừa gợi cảm giác gắn bó, tự hào.

ve-henna.jpg
Những video vẽ cờ Tổ quốc lên tay thu hút hàng triệu lượt xem trên TikTok.
Nhiều người để lại bình luận "xin giá", "đặt lịch" dưới video. - Clip: @quynhhenna.

Một số tiệm vẽ Henna còn sáng tạo khi chỉ dùng mực đỏ. Ý tưởng dựa trên hình ảnh "máu đỏ da vàng" nhanh chóng gây sốt, khiến nhiều netizen đồng loạt để lại bình luận: "Tự hào quá", "Tuần sau vẽ để còn kịp concert quốc gia". Không khí chuẩn bị cho ngày lễ lớn vì thế càng thêm sôi động, mang màu sắc trẻ trung và đậm chất Gen Z.

ve-henna-2.jpg
Ảnh: @saigon.boho.
Clip: @saigon.boho.

Henna là một dạng nghệ thuật vẽ tạm thời trên da bằng mực chiết xuất từ lá cây Lawsonia inermis. Khác với hình xăm vĩnh viễn, Henna thường giữ màu trong khoảng 7-14 ngày tùy cơ địa và cách chăm sóc. Chính sự ngắn hạn này khiến Henna trở thành lựa chọn yêu thích, vừa an toàn vừa dễ dàng thay đổi phong cách theo từng dịp, đặc biệt là trong những sự kiện ý nghĩa.

ve-henna-3.jpg
Ảnh: Internet.
chantrang1463.jpg
Tôn Huy
#quốc khánh 2/9 #vẽ henna #trang trí cờ đỏ sao vàng #gen z #yêu nước

