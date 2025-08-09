Công bố lịch trình chi tiết các hoạt động dịp Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

HHTO - Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, Hà Nội sẽ biến thành “sân khấu khổng lồ” với hàng loạt hoạt động từ sáng tới tối, bao gồm Chương trình diễu binh - diễu hành quy mô lớn, chương trình nghệ thuật rực rỡ và màn pháo hoa lung linh trên bầu trời đêm. Dưới đây là lịch trình chi tiết để bạn trẻ không bỏ lỡ hoạt động nào.

Những hoạt động trước ngày 2/9

Trước khi bước vào ngày chính, các buổi luyện tập và tổng duyệt sẽ được tổ chức:

20h ngày 21 và 24/8: Luyện tập lực lượng vũ trang tại Quảng trường Ba Đình và một số tuyến phố trung tâm.

Luyện tập lực lượng vũ trang tại Quảng trường Ba Đình và một số tuyến phố trung tâm. 21h ngày 27/8 - dự phòng 28/8: Sơ duyệt cấp Nhà nước.

- dự phòng 28/8: Sơ duyệt cấp Nhà nước. 6h30 ngày 30/8 - dự phòng 31/8: Tổng duyệt chính thức.

- dự phòng 31/8: Tổng duyệt chính thức. 20h ngày 30/8: Chương trình nghệ thuật “Hà Nội - Sáng mãi khát vọng Việt Nam” tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Cổ Loa, Đông Anh) với ca múa nhạc kết hợp trình chiếu 3D mapping.

Thượng úy Lê Hoàng Hiệp trở thành tâm điểm của sự chú ý, nhiều người vây quanh xe chở đồng chí Hiệp để chụp ảnh, gửi quà tại thao trường ở Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam (Ba Vì, Hà Nội). (Ảnh: Lê Vượng - Hoàng Vũ/ SVO)

Sáng 2/9: Chương trình diễu binh, diễu hành ấn tượng

Chương trình diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 sẽ diễn ra từ 6h30 đến 10h tại Quảng trường Ba Đình. Cụ thể như sau:

6h30': Rước đuốc truyền thống 6h45': Nghi lễ chào cờ 6h50': Giới thiệu đại biểu 7h05': Diễn văn khai mạc 7h45': Diễu binh, diễu hành với 43 khối lực lượng vũ trang, dân quân, quần chúng và các đoàn quốc tế (Lào, Campuchia đã xác nhận tham dự). 9h45' - 10h: Đồng diễn nghệ thuật kết thúc chương trình.



Năm nay, điểm nhấn là diễu binh trên biển tại Cam Ranh (Khánh Hòa), được truyền hình trực tiếp về Quảng trường Ba Đình.

Lực lượng tập luyện để tham gia diễu binh, diễu hành phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80). (Ảnh: Nam Giang/TPO)

Tối 2/9: Pháo hoa rực rỡ khắp Thủ đô: Từ 21h, Hà Nội sẽ đồng loạt bắn pháo hoa tầm cao tại 5 địa điểm: Hồ Hoàn Kiếm, Hồ Tây, Công viên Thống Nhất, Hồ Văn Quán và Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Không chỉ là dịp kỷ niệm trọng đại, Quốc khánh 2/9/2025 hứa hẹn mang đến một bầu không khí lễ hội rộn ràng, trang nghiêm nhưng cũng đầy màu sắc và cảm xúc. Người dân Thủ đô và du khách có thể theo dõi trực tiếp tại các điểm tổ chức hoặc qua truyền hình để cùng hòa mình vào ngày vui chung của cả nước.