Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đời sống

Google News

Nam thanh niên mất tích bí ẩn ở rừng Cúc Phương: Xuất hiện dòng chữ lạ khắc trên vách đá

LINH LÊ

HHTO - Nam thanh niên quê Hải Phòng mất tích bí ẩn tại Vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình). Lực lượng chức năng đã huy động hơn 100 người cùng chó nghiệp vụ tham gia tìm kiếm, đồng thời phát hiện một dòng chữ "lạ" khắc trên vách đá tạo nên nhiều nghi vấn.

Du khách Hải Phòng mất tích bí ẩn

Trước đó vào chiều 14/8, anh Nguyễn Quốc Mạnh (33 tuổi, trú tại Hải Phòng) tới Vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình) tham quan. Anh thuê phòng nghỉ tại khu Bống, sau đó một mình đi bộ vào rừng, để lại ba lô bên ngoài cửa động Sơn Cung.

Đến cuối ngày, du khách khác phát hiện ba lô chứa giấy tờ tùy thân và điện thoại của anh Mạnh, lập tức báo kiểm lâm. Từ thời điểm đó, anh Mạnh được xác định mất tích bí ẩn trong rừng.

anh-chup-man-hinh-2025-08-18-luc-204447-1755526678454-1755526678715927311925.png
Hình ảnh anh Mạnh chụp trong rừng Cúc Phương trước khi bị mất tích.

Chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã triển khai hơn 100 người, chia thành 11 tổ cùng chó nghiệp vụ, kiểm lâm, công an, quân sự địa phương và người dân tham gia tìm kiếm. Các đội tập trung rà soát khu vực động Sơn Cung và những tuyến đường mòn xung quanh địa bàn Thanh Hóa và Hòa Bình (cũ), với hy vọng sớm tìm thấy nam du khách.

Tính tới đêm 18/8, công tác tìm kiếm kéo dài 5 ngày 4 đêm song chưa có kết quả, gặp nhiều khó khăn do thời tiết mưa to, địa hình phức tạp, sóng điện thoại trong rừng yếu. Gia đình nạn nhân cũng phối hợp cùng lực lượng cứu hộ để tăng cường phạm vi tìm kiếm.

Manh mối mới: dòng chữ khắc trên vách đá

Một phát hiện gây chú ý trong quá trình tìm kiếm là dòng chữ khắc trên vách đá sâu trong động Sơn Cung, gồm các ký hiệu “34 HD, TM, 2025, HANG”. Nhiều khả năng đây là dấu hiệu do anh Mạnh để lại nhằm ghi nhớ vị trí hoặc đánh dấu đường đi.

anh-chup-man-hinh-2025-08-18-luc-204321-1755526680252-17555266806821617409736.png
Những chữ viết khắc lên vách đá, nghi là của anh Mạnh. (Ảnh: Vườn Quốc gia Cúc Phương)

Tuy nhiên, cơ quan chức năng nhấn mạnh, hiện chưa có bằng chứng xác thực nào khẳng định đó là chữ viết của nạn nhân. Manh mối này vẫn đang được xem xét và đối chiếu thêm.

Vụ việc anh Mạnh mất tích trong rừng Cúc Phương là trường hợp đặc biệt. Bởi trước đây từng có nhiều du khách lạc trong rừng, nhưng đều được tìm thấy chỉ sau thời gian ngắn tìm kiếm.

ec42d78c-d0cf-4dc2-a01a-3dd726be07bb.png
LINH LÊ
Tổng hợp từ nhiều nguồn tin
#nam thanh niên mất tích #Cúc Phương #dòng chữ lạ #vườn quốc gia #tìm kiếm người mất tích #Ninh Bình

Cùng chuyên mục