Nam thanh niên mất tích bí ẩn ở rừng Cúc Phương: Xuất hiện dòng chữ lạ khắc trên vách đá

HHTO - Nam thanh niên quê Hải Phòng mất tích bí ẩn tại Vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình). Lực lượng chức năng đã huy động hơn 100 người cùng chó nghiệp vụ tham gia tìm kiếm, đồng thời phát hiện một dòng chữ "lạ" khắc trên vách đá tạo nên nhiều nghi vấn.

Du khách Hải Phòng mất tích bí ẩn

Trước đó vào chiều 14/8, anh Nguyễn Quốc Mạnh (33 tuổi, trú tại Hải Phòng) tới Vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình) tham quan. Anh thuê phòng nghỉ tại khu Bống, sau đó một mình đi bộ vào rừng, để lại ba lô bên ngoài cửa động Sơn Cung.

Đến cuối ngày, du khách khác phát hiện ba lô chứa giấy tờ tùy thân và điện thoại của anh Mạnh, lập tức báo kiểm lâm. Từ thời điểm đó, anh Mạnh được xác định mất tích bí ẩn trong rừng.

Hình ảnh anh Mạnh chụp trong rừng Cúc Phương trước khi bị mất tích.

Chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã triển khai hơn 100 người, chia thành 11 tổ cùng chó nghiệp vụ, kiểm lâm, công an, quân sự địa phương và người dân tham gia tìm kiếm. Các đội tập trung rà soát khu vực động Sơn Cung và những tuyến đường mòn xung quanh địa bàn Thanh Hóa và Hòa Bình (cũ), với hy vọng sớm tìm thấy nam du khách.

Tính tới đêm 18/8, công tác tìm kiếm kéo dài 5 ngày 4 đêm song chưa có kết quả, gặp nhiều khó khăn do thời tiết mưa to, địa hình phức tạp, sóng điện thoại trong rừng yếu. Gia đình nạn nhân cũng phối hợp cùng lực lượng cứu hộ để tăng cường phạm vi tìm kiếm.

Manh mối mới: dòng chữ khắc trên vách đá

Một phát hiện gây chú ý trong quá trình tìm kiếm là dòng chữ khắc trên vách đá sâu trong động Sơn Cung, gồm các ký hiệu “34 HD, TM, 2025, HANG”. Nhiều khả năng đây là dấu hiệu do anh Mạnh để lại nhằm ghi nhớ vị trí hoặc đánh dấu đường đi.

Những chữ viết khắc lên vách đá, nghi là của anh Mạnh. (Ảnh: Vườn Quốc gia Cúc Phương)

Tuy nhiên, cơ quan chức năng nhấn mạnh, hiện chưa có bằng chứng xác thực nào khẳng định đó là chữ viết của nạn nhân. Manh mối này vẫn đang được xem xét và đối chiếu thêm.

Vụ việc anh Mạnh mất tích trong rừng Cúc Phương là trường hợp đặc biệt. Bởi trước đây từng có nhiều du khách lạc trong rừng, nhưng đều được tìm thấy chỉ sau thời gian ngắn tìm kiếm.