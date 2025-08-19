Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Giải trí

Google News

Taylor Swift đánh úp fan đêm khuya: "Cháy hàng" trong chưa đầy 1 giờ

Duy Khang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Taylor Swift bất ngờ mở bán 2 phiên bản vinyl của "The Life of a Showgirl" ngay trong đêm.

Khuya ngày 18/8, trang web chính thức của Taylor Swift bất ngờ xuất hiện một chiếc đồng hồ đếm ngược. Chiếc đồng hồ được đặt trên nền tím lấp lánh và sẽ kết thúc vào lúc 1 giờ sáng ngày 19/8 (giờ Việt Nam). Người hâm mộ cho rằng nữ ca sĩ đang ấp ủ thông báo thêm một dự án cá nhân khác ngoài album The Life of Showgirl sắp được ra mắt.

screenshot-2025-08-18-221234-6607.jpg
Chiếc đồng hồ đếm ngược trên trang web của Taylor Swift.

Ngoài ra, để quảng bá cho dự án này, ê-kíp của Taylor Swift đã nhanh chóng bắt tay với nhiều ông lớn như TikTok, GoogleApple Music. Khi tìm kiếm những từ khóa như Taylor Swift, TS12 hay The Life of a Showgirl trên các nền tảng này, màn hình của người dùng sẽ xuất hiện những pháo hoa giấy màu tím lấp lánh. Do đó, một số ý kiến nhận định rằng đây sẽ là một bất ngờ liên quan đến album phòng thu thứ 12 của cô.

screenshot-2025-08-19-080336.png
Taylor Swift "nhuộm tím" các nền tảng trực tuyến.

Sau khi kết thúc thời gian đếm ngược, trang web của giọng ca Style đã hiển thị hai phiên bản đĩa vinyl vật lí giới hạn mang tên The Life of Showgirl: The Shiny Bug Edition. Đặc biệt, hai sản phẩm này sẽ đính kèm một bài thơ do chính Taylor Swift chấp bút và sẽ được mở bán giới hạn trong 48 giờ.

Không ngoài dự tính, chỉ gần một giờ sau, những phiên bản này đã ngay lập tức “cháy hàng”. Theo ước tính, khoảng hơn 150.000 đĩa đã được bán ra.

screenshot-2025-08-19-010000.png
Hai đĩa vinyl này được mở bán giới hạn trong 48 giờ.
screenshot-2025-08-19-080620.png
Những phiên bản này đã nhanh chóng cháy hàng.

Bên cạnh đó, nhiều người hâm mộ nhận ra những chiếc đĩa vinyl này đã được Taylor Swift nhá hàng từ tận năm 2022 trong một video chia sẻ quá trình thực hiện album Midnights trên TikTok. Nhiều ý kiến cho rằng 2 phiên bản này từng là một trong những lựa chọn cho các đĩa vinyl của album Midnights.

cover1.jpg
Duy Khang
#Taylor Swift #vinyl giới hạn #The Life of a Showgirl #bán hàng nhanh #đĩa vinyl limited

Xem thêm

Cùng chuyên mục