Taylor Swift đánh úp fan đêm khuya: "Cháy hàng" trong chưa đầy 1 giờ

Khuya ngày 18/8, trang web chính thức của Taylor Swift bất ngờ xuất hiện một chiếc đồng hồ đếm ngược. Chiếc đồng hồ được đặt trên nền tím lấp lánh và sẽ kết thúc vào lúc 1 giờ sáng ngày 19/8 (giờ Việt Nam). Người hâm mộ cho rằng nữ ca sĩ đang ấp ủ thông báo thêm một dự án cá nhân khác ngoài album The Life of Showgirl sắp được ra mắt.

Chiếc đồng hồ đếm ngược trên trang web của Taylor Swift.

Ngoài ra, để quảng bá cho dự án này, ê-kíp của Taylor Swift đã nhanh chóng bắt tay với nhiều ông lớn như TikTok, Google và Apple Music. Khi tìm kiếm những từ khóa như Taylor Swift, TS12 hay The Life of a Showgirl trên các nền tảng này, màn hình của người dùng sẽ xuất hiện những pháo hoa giấy màu tím lấp lánh. Do đó, một số ý kiến nhận định rằng đây sẽ là một bất ngờ liên quan đến album phòng thu thứ 12 của cô.

Taylor Swift "nhuộm tím" các nền tảng trực tuyến.

Sau khi kết thúc thời gian đếm ngược, trang web của giọng ca Style đã hiển thị hai phiên bản đĩa vinyl vật lí giới hạn mang tên The Life of Showgirl: The Shiny Bug Edition. Đặc biệt, hai sản phẩm này sẽ đính kèm một bài thơ do chính Taylor Swift chấp bút và sẽ được mở bán giới hạn trong 48 giờ.

Không ngoài dự tính, chỉ gần một giờ sau, những phiên bản này đã ngay lập tức “cháy hàng”. Theo ước tính, khoảng hơn 150.000 đĩa đã được bán ra.

Hai đĩa vinyl này được mở bán giới hạn trong 48 giờ.

Những phiên bản này đã nhanh chóng cháy hàng.

Bên cạnh đó, nhiều người hâm mộ nhận ra những chiếc đĩa vinyl này đã được Taylor Swift nhá hàng từ tận năm 2022 trong một video chia sẻ quá trình thực hiện album Midnights trên TikTok. Nhiều ý kiến cho rằng 2 phiên bản này từng là một trong những lựa chọn cho các đĩa vinyl của album Midnights.