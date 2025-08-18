Taylor Swift có ẩn ý về tình bạn với Blake Lively trong album mới?

HHTO - Cộng đồng fan đang "rần rần" bàn tán về ca khúc số 6 trong album The Life of a Showgirl của Taylor Swift - Ruin The Friendship. Tên bài hát úp mở về một tình bạn nay đã rạn nứt, khiến người hâm mộ không khỏi nghi vấn đang nói về Blake Lively.

Dù còn hơn một tháng nữa The Life of a Showgirl của Taylor Swift mới chính thức ra mắt, nhưng ca khúc số 6 của album - Ruin The Friendship (tạm dịch: Phá hủy tình bạn) đã trở thành tâm điểm bàn tán. Nhiều người hâm mộ cho rằng ca khúc này có thể đề cập đến mối quan hệ giữa Taylor Swift và nữ diễn viên Blake Lively, cặp bạn thân đình đám Hollywood một thời.

Bài hát thứ 6 mang tên Ruin The Friendship trong album mới của Taylor.

Taylor và Blake từng là hình mẫu tình bạn được công chúng ngưỡng mộ: cùng đi du lịch, dự tiệc, thậm chí Blake còn tham gia sản xuất MV I Bet You Think About Me (Taylor's Version) của nữ ca sĩ. Thế nhưng, kể từ khi Taylor bị kéo vào ồn ào pháp lý giữa Blake và Justin Baldoni - đạo diễn kiêm nam chính phim It Ends With Us, nhiều fan nhận thấy khoảng cách rõ rệt giữa hai ngôi sao. Họ không còn xuất hiện chung sự kiện, cũng hiếm khi tương tác trên mạng xã hội như trước.

Taylor và Blake từng là hình mẫu tình bạn khiến công chúng ngưỡng mộ.

Chính sự thay đổi này khiến khán giả đặt nghi vấn rằng Ruin The Friendship có thể là lần đầu tiên Taylor trực tiếp chạm đến chủ đề “chia xa” trong tình bạn với Blake. Tuy nhiên, tất cả vẫn chỉ dừng lại ở mức phỏng đoán.

Blake đã “kéo” Taylor vào vụ kiện tụng của mình dù nữ ca sĩ không liên quan.

Thế nhưng, với tài năng của Taylor trong việc biến những lát cắt đời thực thành chất liệu âm nhạc, ca khúc số 6 trong album mới chắc chắn sẽ là một trong những ca khúc được mong chờ nhất album. Đặc biệt, nó còn khơi gợi sự tò mò nơi khán giả: Liệu Blake Lively có thật sự là “nàng thơ” đứng sau ca khúc bí ẩn này hay không?