The Life of a Showgirl: Cảm hứng bất ngờ tạo nên album thứ 12 của Taylor Swift

HHTO - Taylor Swift tiết lộ chi tiết về album thứ 12 - "The Life of a Showgirl". Mang đậm cảm hứng hậu trường, album dự kiến phát hành ngày 3/10, hứa hẹn "gây bão" ba tháng cuối năm 2025. Nữ ca sĩ đem đến cho người hâm mộ một cái nhìn sâu sắc vào quá trình sáng tạo album mới và cuộc sống hậu trường của bản thân.

Sau thời gian dài “nhá hàng” bằng những easter eggs bí ẩn, Taylor Swift đã chính thức xác nhận và chia sẻ chi tiết về album phòng thu thứ 12 của mình, mang tên The Life of a Showgirl. Tất cả những thông tin "nóng hổi" này được nữ ca sĩ hé lộ trong lần đầu xuất hiện trên podcast New Heights của bạn trai Travis Kelce và anh trai Jason Kelce.

Đây là một dự án đặc biệt khi Taylor Swift đã dành thời gian thu âm tại Thụy Điển trong những ngày nghỉ ngắn ngủi giữa chặng diễn châu Âu của The Eras Tour. "Tôi thường biểu diễn ba đêm liên tiếp và sẽ có ba ngày để nghỉ ngơi. Trong khoảng thời gian đó, tôi sẽ bay sang Thụy Điển, thực hiện album và quay lại biểu diễn.”, nữ ca sĩ chia sẻ.

Chia sẻ về cảm hứng cho tên album, giọng ca Love Story cho biết cô đã cảm thấy kiệt sức về thể chất trong tour diễn, nhưng tinh thần lại vô cùng phấn chấn với việc sáng tạo. Chính bạn trai của cô nàng - Travis Kelce đã nhận ra điều này và nói: "Em đang sống cuộc đời của một nữ nghệ sĩ đấy thôi!". Cảm hứng bất ngờ ấy đã giúp Taylor Swift tìm thấy tựa đề hoàn hảo cho album - The Life of a Showgirl (tạm dịch: Cuộc sống của một nàng nghệ sĩ trình diễn).

Về nội dung, album sẽ là một bức tranh về "những gì diễn ra phía sau hậu trường, trong thế giới nội tâm" của Taylor trong suốt chuyến lưu diễn The Eras Tour hoành tráng và đầy năng lượng. Nữ ca sĩ chia sẻ bản thân đã bày tỏ với nhà sản xuất âm nhạc cho album này - Max Martin rằng: "Em muốn album này khiến em thật tự hào như cách em tự hào về The Eras Tour".

Đặc biệt, Taylor chia sẻ album này chỉ có vỏn vẹn đúng 12 ca khúc "không thêm không bớt". Cô giải thích: "Tôi không thể loại một bài hát nào mà vẫn giữ nguyên cảm xúc. Tôi cũng không thể thêm vào một ca khúc khác vì mọi thứ đã vừa vặn đến hoàn hảo. Tôi thích việc viết thật nhiều nhạc và luôn bị cám dỗ phát hành thật nhiều ca khúc. Tuy nhiên, lần này tôi muốn thực hiện một album tập trung hoàn toàn vào chất lượng và chủ đề để những bài hát khớp với nhau như một mảnh ghép hoàn hảo".

Bên cạnh đó, Taylor Swift miêu tả album sẽ bao gồm những ca khúc có giai điệu gây nghiện và cuốn hút với những ca từ vẫn giữ lại tính story-telling từ album folklore. Theo nhận xét của Travis Kelce, người đã may mắn được nghe toàn bộ album, The Life of a Showgirl mang phong cách vui tươi hơn, sôi động hơn và nhiều Pop, nhiều sự phấn khích hơn. Anh cho rằng đây là một "cú quay xe 180 độ" so với màu sắc u ám của album trước đó, The Tortured Poets Department.

Trong buổi trò chuyện, nữ ca sĩ cũng đã xác nhận một trong những giả thuyết lớn nhất của cộng đồng fan Swifties. Cánh cửa màu cam bí ẩn mà cô bước ra trong đêm diễn cuối cùng của The Eras Tour thực sự là một easter egg. Hành động này là một gợi ý tinh tế rằng dù kỷ nguyên The Eras Tour đã kết thúc nhưng một kỷ nguyên mới mang màu sắc của album The Life of a Showgirl sắp bắt đầu.

Với những thông tin này, The Life of a Showgirl hứa hẹn sẽ là một trong những album được mong chờ nhất mùa Thu này, mang đến cho người hâm mộ một góc nhìn chân thật về cuộc sống và nội tâm của Taylor Swift sau ánh đèn sân khấu.