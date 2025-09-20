Taylor Swift chơi lớn: Ra mắt album và phim chiếu rạp trong cùng một ngày

Khuya ngày 19/9 (giờ Việt Nam), Taylor Swift khiến cộng đồng người hâm mộ "đứng ngồi không yên" khi chính thức công bố dự án điện ảnh Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl. Bộ phim sẽ được khởi chiếu vào ngày 3/10, trùng thời điểm phát hành album phòng thu thứ 12 của nữ ca sĩ - The Life of a Showgirl. Tác phẩm này sẽ được trình chiếu độc quyền tại các hệ thống rạp lớn của Mỹ như AMC Theaters và Cinemark. Nhiều người cho rằng đây là một bước đi sáng tạo, mở ra cách tiếp cận mới trong việc phát hành album.

Taylor Swift chính thức công bố dự án Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl.

Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl có thời lượng 89 phút, mang đến cho khán giả loạt nội dung đặc sắc. Người xem sẽ được thưởng thức MV độc quyền của đĩa đơn The Fate of Ophelia, cùng những thước phim hậu trường lần đầu được công bố, hé lộ quá trình sản xuất công phu đan xen với những câu chuyện về nguồn cảm hứng sáng tác của Taylor Swift. Bên cạnh đó, bộ phim còn giới thiệu các lyric video cho những ca khúc mới trong album The Life of a Showgirl.

Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl có thời lượng 89 phút.

Đây không phải lần đầu nữ ca sĩ tận dụng màn ảnh rộng để kết nối với người hâm mộ. Trước đó, Taylor Swift: The Eras Tour đã gây tiếng vang toàn cầu, mang về hơn 261 triệu đô la (khoảng 6,6 nghìn tỷ đồng) và trở thành phim hòa nhạc ăn khách nhất mọi thời đại. Với The Official Release Party of a Showgirl, nhiều người kỳ vọng Taylor Swift sẽ tiếp tục lập lại thành công, mang đến một trải nghiệm âm nhạc độc đáo đồng thời mở ra kỷ lục doanh thu mới.

Taylor Swift: The Eras Tour đã thu về hơn 261 triệu đô la.

Album The Life of a Showgirl là album phòng thu thứ 12 của Taylor Swift, phản ánh những gì đang diễn ra trong cuộc sống nội tâm của nữ ca sĩ. Giọng ca Lover tiết lộ album này được thu âm khi cô vẫn đang trong chuyến lưu diễn The Eras Tour tại chặng Châu Âu. Điều đặc biệt, album chứng kiến sự trở lại của hai nhà sản xuất quen thuộc là Max Martin và Shellback, người từng đứng sự thành công của album reputation và 1989.