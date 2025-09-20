Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Giải trí

Google News

Taylor Swift chơi lớn: Ra mắt album và phim chiếu rạp trong cùng một ngày

Duy Minh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Taylor Swift kết hợp phát hành album The Life of a Showgirl qua bộ phim Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl.

Khuya ngày 19/9 (giờ Việt Nam), Taylor Swift khiến cộng đồng người hâm mộ "đứng ngồi không yên" khi chính thức công bố dự án điện ảnh Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl. Bộ phim sẽ được khởi chiếu vào ngày 3/10, trùng thời điểm phát hành album phòng thu thứ 12 của nữ ca sĩ - The Life of a Showgirl. Tác phẩm này sẽ được trình chiếu độc quyền tại các hệ thống rạp lớn của Mỹ như AMC TheatersCinemark. Nhiều người cho rằng đây là một bước đi sáng tạo, mở ra cách tiếp cận mới trong việc phát hành album.

screenshot-2025-09-19-161540.png
Taylor Swift chính thức công bố dự án Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl.

Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl có thời lượng 89 phút, mang đến cho khán giả loạt nội dung đặc sắc. Người xem sẽ được thưởng thức MV độc quyền của đĩa đơn The Fate of Ophelia, cùng những thước phim hậu trường lần đầu được công bố, hé lộ quá trình sản xuất công phu đan xen với những câu chuyện về nguồn cảm hứng sáng tác của Taylor Swift. Bên cạnh đó, bộ phim còn giới thiệu các lyric video cho những ca khúc mới trong album The Life of a Showgirl.

Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl có thời lượng 89 phút.
Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl có thời lượng 89 phút.

Đây không phải lần đầu nữ ca sĩ tận dụng màn ảnh rộng để kết nối với người hâm mộ. Trước đó, Taylor Swift: The Eras Tour đã gây tiếng vang toàn cầu, mang về hơn 261 triệu đô la (khoảng 6,6 nghìn tỷ đồng) và trở thành phim hòa nhạc ăn khách nhất mọi thời đại. Với The Official Release Party of a Showgirl, nhiều người kỳ vọng Taylor Swift sẽ tiếp tục lập lại thành công, mang đến một trải nghiệm âm nhạc độc đáo đồng thời mở ra kỷ lục doanh thu mới.

Taylor Swift: The Eras Tour đã thu về hơn 261 triệu đô la.
Taylor Swift: The Eras Tour đã thu về hơn 261 triệu đô la.

Album The Life of a Showgirl là album phòng thu thứ 12 của Taylor Swift, phản ánh những gì đang diễn ra trong cuộc sống nội tâm của nữ ca sĩ. Giọng ca Lover tiết lộ album này được thu âm khi cô vẫn đang trong chuyến lưu diễn The Eras Tour tại chặng Châu Âu. Điều đặc biệt, album chứng kiến sự trở lại của hai nhà sản xuất quen thuộc là Max Martin và Shellback, người từng đứng sự thành công của album reputation1989.

Album The Life of a Showgirl được Taylor Swift mô tả như một cuốn nhật ký âm nhạc.
Album The Life of a Showgirl được Taylor Swift mô tả như một cuốn nhật ký âm nhạc.
541993686-675576418892792-2019964278825512212-n.jpg
Duy Minh
#Taylor Swift #The Life of a Showgirl #Eras Tour

Xem thêm

Cùng chuyên mục