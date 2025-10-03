Taylor Swift chính thức phát hành album The Life of a Showgirl

Trưa ngày 3/10 (giờ Việt Nam), Taylor Swift đã chính thức cho lên kệ album phòng thu thứ 12 mang tên The Life of a Showgirl. Trong bài đăng thông báo phát hành, nữ ca sĩ chia sẻ: "Tôi không thể diễn tả hết niềm tự hào khi được chia sẻ cùng bạn album này - một tác phẩm mà tôi cảm thấy vô cùng đúng đắn. Xin gửi lời cảm ơn mãi mãi đến những người thầy và người bạn của tôi, Max và Shellback, vì đã giúp tôi vẽ nên bức chân dung tự họa này. Nếu bạn nghĩ buổi diễn lớn kia thật hoang dại, có lẽ bạn nên bước vào phía sau tấm màn…"

Thông báo phát hành The Life of a Showgirl.

The Life of a Showgirl bao gồm 12 ca khúc nhạc Pop với tổng thời lượng khoảng 40 phút. Album xoay quanh những gì diễn ra sau ánh đèn sân khấu, đời sống nội tâm, cảm xúc và những trải nghiệm cá nhân của Taylor Swift trong quá trình đi tour và sống ở hậu trường.

Dự án được dự kiến sẽ xô đổ nhiều kỷ lục âm nhạc, lập nên những thành tích "vô tiền khoáng hậu". Trước đó, The Life of a Showgirl đã trở thành album được presave nhiều nhất từ trước tới nay của Spotify với hơn 5 triệu lượt presave.

The Life of a Showgirl được dự kiến sẽ xô đổ nhiều kỷ lục âm nhạc.

Trước đó, The Life of a Showgirl đã bị rò rỉ khá nhiều trên mạng xã hội. Mặc dù đội ngũ của Taylor Swift đã nhanh chóng triển khai các biện pháp ngăn chặn, nhưng một số bản leak vẫn kịp bị tải xuống và lan truyền ngầm.

The Life of a Showgirl bị rò rỉ trước khi phát hành.

Bên cạnh đó, nhằm quảng bá cho album The Life of a Showgirl, phim điện ảnh Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl chính thức được khởi chiếu tại các cụm rạp tại Mỹ từ ngày 3 đến ngày 5/10. Dự án này bao gồm MV độc quyền cho ca khúc The Fate of Ophelia, kèm theo những cảnh quay hậu trường và video lyrics cho các bài hát trong album.

Phim điện ảnh Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl chính thức công chiếu.

Bên cạnh đó, giọng ca Style cũng xuất hiện trên loạt chương trình truyền hình và phát thanh nhằm quảng bá cho lần trở lại này bao gồm The Graham Norton Show, The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Late Night With Seth Meyers, BBC Radio 1 Breakfast, Capital Breakfast, The Hits Radio Breakfast Show và Heart Breakfast. Nhiều người hâm mộ còn hài hước nhận xét rằng đã lâu rồi mới thấy Taylor Swift “chạy show” năng suất đến vậy.