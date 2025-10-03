Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Giải trí

Google News

Taylor Swift chính thức phát hành album The Life of a Showgirl

Duy Khang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - The Life of a Showgirl chính thức có mặt trên mọi nền tảng nghe nhạc trực tuyến.

Trưa ngày 3/10 (giờ Việt Nam), Taylor Swift đã chính thức cho lên kệ album phòng thu thứ 12 mang tên The Life of a Showgirl. Trong bài đăng thông báo phát hành, nữ ca sĩ chia sẻ: "Tôi không thể diễn tả hết niềm tự hào khi được chia sẻ cùng bạn album này - một tác phẩm mà tôi cảm thấy vô cùng đúng đắn. Xin gửi lời cảm ơn mãi mãi đến những người thầy và người bạn của tôi, Max và Shellback, vì đã giúp tôi vẽ nên bức chân dung tự họa này. Nếu bạn nghĩ buổi diễn lớn kia thật hoang dại, có lẽ bạn nên bước vào phía sau tấm màn…"

screenshot-2025-10-03-110345.png
Thông báo phát hành The Life of a Showgirl.

The Life of a Showgirl bao gồm 12 ca khúc nhạc Pop với tổng thời lượng khoảng 40 phút. Album xoay quanh những gì diễn ra sau ánh đèn sân khấu, đời sống nội tâm, cảm xúc và những trải nghiệm cá nhân của Taylor Swift trong quá trình đi tour và sống ở hậu trường.

Dự án được dự kiến sẽ xô đổ nhiều kỷ lục âm nhạc, lập nên những thành tích "vô tiền khoáng hậu". Trước đó, The Life of a Showgirl đã trở thành album được presave nhiều nhất từ trước tới nay của Spotify với hơn 5 triệu lượt presave.

The Life of a Showgirl được dự kiến sẽ xô đổ nhiều kỷ lục âm nhạc.
The Life of a Showgirl được dự kiến sẽ xô đổ nhiều kỷ lục âm nhạc.

Trước đó, The Life of a Showgirl đã bị rò rỉ khá nhiều trên mạng xã hội. Mặc dù đội ngũ của Taylor Swift đã nhanh chóng triển khai các biện pháp ngăn chặn, nhưng một số bản leak vẫn kịp bị tải xuống và lan truyền ngầm.

The Life of a Showgirl bị rò rỉ trước khi phát hành.
The Life of a Showgirl bị rò rỉ trước khi phát hành.

Bên cạnh đó, nhằm quảng bá cho album The Life of a Showgirl, phim điện ảnh Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl chính thức được khởi chiếu tại các cụm rạp tại Mỹ từ ngày 3 đến ngày 5/10. Dự án này bao gồm MV độc quyền cho ca khúc The Fate of Ophelia, kèm theo những cảnh quay hậu trường và video lyrics cho các bài hát trong album.

Phim điện ảnh Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl chính thức công chiếu.
Phim điện ảnh Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl chính thức công chiếu.

Bên cạnh đó, giọng ca Style cũng xuất hiện trên loạt chương trình truyền hình và phát thanh nhằm quảng bá cho lần trở lại này bao gồm The Graham Norton Show, The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Late Night With Seth Meyers, BBC Radio 1 Breakfast, Capital Breakfast, The Hits Radio Breakfast ShowHeart Breakfast. Nhiều người hâm mộ còn hài hước nhận xét rằng đã lâu rồi mới thấy Taylor Swift “chạy show” năng suất đến vậy.

Taylor Swift ghi hình cho show của Graham Norton.
Taylor Swift ghi hình cho show của Graham Norton.
550847391-718131441245810-1743877133419418654-n.jpg
Duy Khang
#Taylor Swift #The Life of a Showgirl #album mới #hậu trường #âm nhạc Pop #phim concert #kỷ lục âm nhạc

Xem thêm

Cùng chuyên mục