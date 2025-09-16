Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Sống trẻ

Google News

Tân sinh viên Thủy lợi bùng nổ cảm xúc cùng nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và dàn khách mời đặc biệt

Thiện Nhân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Sáng 16/9/2025, tại Hà Nội, Trường Đại học Thủy lợi chào đón tân sinh viên K67 với chủ đề “Together We Shine”. Sự kiện mang đến bầu không khí sôi nổi, năng động và truyền cảm hứng, mở ra một năm học mới tràn đầy kỳ vọng.

Trường Đại học Thủy lợi long trọng tổ chức chương trình Chào tân sinh viên K67 với chủ đề “Together We Shine”. Sự kiện chào đón gần 6000 tân sinh viên của trường tại các cơ sở trên cả nước.

z7018557930150-fa9a599fa20d4112507cfe2bfbc17bc0.jpg
Sự kiện đã thu hút sự tham gia của hàng nghìn sinh viên tạo nên bầu không khí sôi động và năng lượng của tuổi trẻ.

Phát biểu tại sự kiện, GS.TS Nguyễn Trung Việt - Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi nhấn mạnh: “Trường Đại học Thủy lợi tự hào là trường đại học duy nhất khi đào tạo đa ngành, đa nghề, đa lĩnh vực và đa cơ sở. Với 75 chương trình đào tạo đại học, thạc sĩ, tiến sĩ phủ kín các lĩnh vực đáp ứng nhu cầu cao của xã hội. Với bề dày 66 năm, cơ sở vật chất khang trang, quan hệ hợp tác với hơn 150 đối tác quốc tế, Trường Đại học Thủy lợi là ‘viên ngọc xanh giữa lòng Thủ đô’, là ngôi nhà thứ hai của sinh viên”. Thầy cũng gửi gắm lời 3C: “Chúc mừng - Cảm ơn - Cam kết” tới gần 6.000 tân sinh viên, đồng thời khuyến khích các em học tập, nghiên cứu, khởi nghiệp sáng tạo, sống có trách nhiệm và tư duy toàn cầu.

z7018513672215-dd1f558a3cc4891d2212903fb03c5382.jpg
GS.TS Nguyễn Trung Việt - Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi - phát biểu khai mạc chương trình Chào tân sinh viên K67 với chủ đề “Together we shine”, gửi tới gần 6.000 tân sinh viên thông điệp 3C: Chúc mừng - Cảm ơn - Cam kết.

Trong khuôn khổ chương trình, Quỹ học bổng khuyến học của Trường Đại học Thủy lợi cùng các nhà tài trợ đã trao những suất học bổng giá trị đến các tân sinh viên tiêu biểu, đặc biệt là các thủ khoa đầu vào của K67. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho nỗ lực học tập và khát vọng chinh phục tri thức của các bạn trẻ, đồng thời thể hiện sự đồng hành, quan tâm thiết thực của nhà trường và doanh nghiệp trong việc tiếp sức cho thế hệ sinh viên mới trên hành trình lập thân, lập nghiệp.

z7018513665778-9fca5b8eb3ad39e666828b9bbceac2fb.jpg﻿
z7018513652003-0b56f217b681be2205697f5c5e278dd3.jpg﻿﻿
Đại diện các nhà tài trợ trao học bổng khuyến học cho Trường Đại học Thủy lợi, đồng thời nhà trường vinh danh và trao học bổng đến các thủ khoa K67.

Không khí sự kiện thêm sôi động với phần trình diễn nghệ thuật: ca sĩ - diễn viên Khánh An thể hiện ca khúc “Đi giữa trời rực rỡ”; vũ đoàn X - Boom Crew Xusmin mang đến màn catwalk “Hành trình tỏa sáng” trong tà áo dài duyên dáng; ca sĩ Duyên Quỳnh gửi tặng loạt ca khúc “Việt Nam ngày mới”, “Trường Sa ca”, “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”. Đặc biệt, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã chia sẻ câu chuyện “rẽ ngang” đến với âm nhạc và bí quyết giữ lửa đam mê sáng tác, truyền cảm hứng cho tân sinh viên.

z7018557920895-425c732ce870eb2dceeaae4e2823a240.jpg
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, ca sĩ Duyên Quỳnh và MC Lê Anh giao lưu cùng tân sinh viên K67 trên sân khấu chương trình “Together We Shine”.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ những bài học truyền cảm hứng tới các tân sinh viên: “Các bạn sinh viên rất may mắn khi được tiếp cận với nguồn tri thức mới, quan điểm mở, có quyền lựa chọn hình mẫu cho riêng mình. Khi đã xác định rõ mình muốn học gì và muốn trở thành ai, các bạn sẽ luôn chủ động, có ý thức với hành trình ấy. Anh tin rằng, từ mái trường Đại học Thủy lợi, các bạn sẽ trưởng thành và trở thành những kỹ sư, chuyên viên, chuyên gia chuyên nghiệp luôn tự hào về ngôi trường của mình.”

Ca sĩ Duyên Quỳnh cũng gửi lời nhắn nhủ đến các tân sinh viên: “Tuổi trẻ chỉ thật sự tỏa sáng khi bạn dám bước ra khỏi sự nhút nhát và kiên trì với đam mê. Đừng sợ sai, chỉ cần dũng cảm theo đuổi, bạn sẽ gặt hái thành quả xứng đáng”.

z7017862504121-5c17d5a84dd953afad64755e55ed4414.jpg
Chương trình còn có phần giao lưu trò chơi đoán nhạc giúp sinh viên kết nối và thể hiện sự tự tin.
Khép lại chương trình, Nhà báo Nguyễn Tuấn Anh - Trưởng Ban Sinh viên - Hoa học trò, Báo Tiền Phong đã trao tặng hơn 200 cuốn sách “Xây dựng thương hiệu cá nhân để tự bán mình với giá cao nhất” do Báo Tiền Phong xuất bản và ký tặng cho sinh viên, như một món quà khích lệ tinh thần học tập và rèn luyện của thế hệ K67.
z7017860597169-0c9c6357885f8420503a40383e6514c5.jpg
Nhà báo Nguyễn Tuấn Anh - Trưởng Ban Sinh viên - Hoa học trò, Báo Tiền Phong - ký tặng sách cho tân sinh viên K67 Trường Đại học Thủy lợi.
z7017871739233-a9dfc557dbba57bfe00bae4a88f37357.jpg
Arena Multimedia trao quà lưu niệm cho khách mời và sinh viên Trường Đại học Thủy lợi, thể hiện sự đồng hành và gắn kết trong chương trình Chào tân sinh viên K67.

Đồng hành cùng chương trình, Arena Multimedia - Hệ thống đào tạo Mỹ thuật đa phương tiện - cũng đã trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa tới nhà trường, gửi lời chúc mừng năm học mới đạt nhiều thắng lợi cho Trường Đại học Thủy lợi.

Thiện Nhân
#Nhà báo Nguyễn Tuấn Anh #Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung #Ca sĩ Duyên Quỳnh #Đại học Thủy lợi #Viết tiếp câu chuyện hòa bình

Xem thêm

Cùng chuyên mục