Tân sinh viên Thủy lợi bùng nổ cảm xúc cùng nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và dàn khách mời đặc biệt

SVO - Sáng 16/9/2025, tại Hà Nội, Trường Đại học Thủy lợi chào đón tân sinh viên K67 với chủ đề “Together We Shine”. Sự kiện mang đến bầu không khí sôi nổi, năng động và truyền cảm hứng, mở ra một năm học mới tràn đầy kỳ vọng.

Trường Đại học Thủy lợi long trọng tổ chức chương trình Chào tân sinh viên K67 với chủ đề “Together We Shine”. Sự kiện chào đón gần 6000 tân sinh viên của trường tại các cơ sở trên cả nước.

Sự kiện đã thu hút sự tham gia của hàng nghìn sinh viên tạo nên bầu không khí sôi động và năng lượng của tuổi trẻ.

Phát biểu tại sự kiện, GS.TS Nguyễn Trung Việt - Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi nhấn mạnh: “Trường Đại học Thủy lợi tự hào là trường đại học duy nhất khi đào tạo đa ngành, đa nghề, đa lĩnh vực và đa cơ sở. Với 75 chương trình đào tạo đại học, thạc sĩ, tiến sĩ phủ kín các lĩnh vực đáp ứng nhu cầu cao của xã hội. Với bề dày 66 năm, cơ sở vật chất khang trang, quan hệ hợp tác với hơn 150 đối tác quốc tế, Trường Đại học Thủy lợi là ‘viên ngọc xanh giữa lòng Thủ đô’, là ngôi nhà thứ hai của sinh viên”. Thầy cũng gửi gắm lời 3C: “Chúc mừng - Cảm ơn - Cam kết” tới gần 6.000 tân sinh viên, đồng thời khuyến khích các em học tập, nghiên cứu, khởi nghiệp sáng tạo, sống có trách nhiệm và tư duy toàn cầu.

GS.TS Nguyễn Trung Việt - Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi - phát biểu khai mạc chương trình Chào tân sinh viên K67 với chủ đề “Together we shine”, gửi tới gần 6.000 tân sinh viên thông điệp 3C: Chúc mừng - Cảm ơn - Cam kết.

Trong khuôn khổ chương trình, Quỹ học bổng khuyến học của Trường Đại học Thủy lợi cùng các nhà tài trợ đã trao những suất học bổng giá trị đến các tân sinh viên tiêu biểu, đặc biệt là các thủ khoa đầu vào của K67. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho nỗ lực học tập và khát vọng chinh phục tri thức của các bạn trẻ, đồng thời thể hiện sự đồng hành, quan tâm thiết thực của nhà trường và doanh nghiệp trong việc tiếp sức cho thế hệ sinh viên mới trên hành trình lập thân, lập nghiệp.

﻿ ﻿﻿ Đại diện các nhà tài trợ trao học bổng khuyến học cho Trường Đại học Thủy lợi, đồng thời nhà trường vinh danh và trao học bổng đến các thủ khoa K67.

Không khí sự kiện thêm sôi động với phần trình diễn nghệ thuật: ca sĩ - diễn viên Khánh An thể hiện ca khúc “Đi giữa trời rực rỡ”; vũ đoàn X - Boom Crew Xusmin mang đến màn catwalk “Hành trình tỏa sáng” trong tà áo dài duyên dáng; ca sĩ Duyên Quỳnh gửi tặng loạt ca khúc “Việt Nam ngày mới”, “Trường Sa ca”, “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”. Đặc biệt, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã chia sẻ câu chuyện “rẽ ngang” đến với âm nhạc và bí quyết giữ lửa đam mê sáng tác, truyền cảm hứng cho tân sinh viên.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, ca sĩ Duyên Quỳnh và MC Lê Anh giao lưu cùng tân sinh viên K67 trên sân khấu chương trình “Together We Shine”.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ những bài học truyền cảm hứng tới các tân sinh viên: “Các bạn sinh viên rất may mắn khi được tiếp cận với nguồn tri thức mới, quan điểm mở, có quyền lựa chọn hình mẫu cho riêng mình. Khi đã xác định rõ mình muốn học gì và muốn trở thành ai, các bạn sẽ luôn chủ động, có ý thức với hành trình ấy. Anh tin rằng, từ mái trường Đại học Thủy lợi, các bạn sẽ trưởng thành và trở thành những kỹ sư, chuyên viên, chuyên gia chuyên nghiệp luôn tự hào về ngôi trường của mình.”

Ca sĩ Duyên Quỳnh cũng gửi lời nhắn nhủ đến các tân sinh viên: “Tuổi trẻ chỉ thật sự tỏa sáng khi bạn dám bước ra khỏi sự nhút nhát và kiên trì với đam mê. Đừng sợ sai, chỉ cần dũng cảm theo đuổi, bạn sẽ gặt hái thành quả xứng đáng”.

Chương trình còn có phần giao lưu trò chơi đoán nhạc giúp sinh viên kết nối và thể hiện sự tự tin.



Khép lại chương trình, Nhà báo Nguyễn Tuấn Anh - Trưởng Ban Sinh viên - Hoa học trò, Báo Tiền Phong đã trao tặng hơn 200 cuốn sách “Xây dựng thương hiệu cá nhân để tự bán mình với giá cao nhất” do Báo Tiền Phong xuất bản và ký tặng cho sinh viên, như một món quà khích lệ tinh thần học tập và rèn luyện của thế hệ K67.

Nhà báo Nguyễn Tuấn Anh - Trưởng Ban Sinh viên - Hoa học trò, Báo Tiền Phong - ký tặng sách cho tân sinh viên K67 Trường Đại học Thủy lợi.

Arena Multimedia trao quà lưu niệm cho khách mời và sinh viên Trường Đại học Thủy lợi, thể hiện sự đồng hành và gắn kết trong chương trình Chào tân sinh viên K67.

Đồng hành cùng chương trình, Arena Multimedia - Hệ thống đào tạo Mỹ thuật đa phương tiện - cũng đã trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa tới nhà trường, gửi lời chúc mừng năm học mới đạt nhiều thắng lợi cho Trường Đại học Thủy lợi.