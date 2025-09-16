Đàm Thị Lợi: Từ TOP 5 Sinh viên tiêu biểu Đại học Y Hà Nội đến tân Bác sĩ nội trú Y học cổ truyền

SVO - Đàm Thị Lợi (sinh năm 2001), tân Bác sĩ Y học cổ truyền K117, Trường Đại học Y Hà Nội – vừa tốt nghiệp năm 2025 và xuất sắc đỗ Bác sĩ nội trú Y học cổ truyền. Không chỉ nổi bật trong học tập khi nhiều năm liền đạt danh hiệu Sinh viên tiên tiến, TOP 5 Sinh viên của năm 2024, Lợi còn ghi dấu ấn ở vai trò lãnh đạo, văn nghệ, thể thao và thiện nguyện, để lại hình ảnh một nữ bác sĩ trẻ đa tài, giàu nhiệt huyết.

Từ sự tò mò đến quyết tâm theo đuổi nghề y

Từ những ngày thơ ấu thường xuyên nằm viện và nhận được sự chăm sóc tận tình của bác sĩ, điều dưỡng, Lợi đã nuôi dưỡng ước mơ khoác áo blouse trắng, quyết tâm trở thành bác sĩ để giúp nhiều người bệnh đoàn tụ cùng gia đình.

Đàm Thị Lợi (sinh năm 2001) tốt nghiệp Bác sĩ Y học cổ truyền K117, Trường Đại học Y Hà Nội.

Niềm đam mê Y học cổ truyền đến với Lợi từ những trải nghiệm quen thuộc nơi thôn quê. Từ nhỏ, cô đã chứng kiến mẹ dùng các loại cây cỏ quanh vườn để chữa bệnh – từ uống nước cỏ nhọ nồi khi sốt đến xông lá khi cảm lạnh. Hiệu quả bất ngờ của những bài thuốc dân gian khiến Lợi khâm phục và tò mò, thôi thúc cô tìm hiểu sâu hơn và nuôi dưỡng ước mơ trở thành bác sĩ Y học cổ truyền.

Đàm Lợi biểu diễn tại Đêm nhạc thiện nguyện Tháng Năm “Nhất Kỳ Nhất Hội” 2025.

Quyết tâm theo đuổi ước mơ, Lợi chọn Y học cổ truyền – Trường Đại học Y Hà Nội làm nguyện vọng số một. Sáu năm học tập trong môi trường chất lượng, dưới sự tận tình chỉ dạy của thầy cô, đặc biệt là các giảng viên khoa Y học cổ truyền, đã để lại trong cô nhiều dấu ấn. Từ bài giảng, ca lâm sàng đến những lời khuyên, tất cả trở thành nguồn cảm hứng và động lực giúp Lợi kiên định với con đường đã chọn.

Lạc quan giữa giảng đường Y, biến áp lực thành niềm vui học tập

Nhìn lại chặng đường 6 năm học tập tại Trường Đại học Y Hà Nội, Đàm Lợi không chọn cách kể về những khó khăn, mà nhấn mạnh vào tinh thần lạc quan và niềm vui gắn bó với nghề.

Đàm Lợi cùng Top 10 SVCN 2024 tham gia hoạt động tình nguyện.

Lợi chia sẻ: “Trong ký ức của mình, mỗi lần lên giảng đường hay đi lâm sàng, được nghe thầy cô giảng, được gặp các bạn, mình đều thấy rất vui. Vừa tiếp thu thêm kiến thức chuyên môn lại vừa được trò chuyện, trao đổi với bạn bè, nên thay vì thấy áp lực, mình luôn thấy may mắn”.

Cũng như bao sinh viên Y khác, Lợi từng trải qua những ngày “đêm trực, sáng học, chiều thi”, nhưng với cô, đó chỉ là một phần quen thuộc của đời sống sinh viên Y thay vì gánh nặng. Chính niềm yêu thích và thái độ tích cực đã giúp Lợi duy trì phong độ học tập ổn định. “Mình luôn tự nhủ, cứ học đi, dù điểm số thế nào thì kiến thức vẫn là của mình. Thi cử chỉ là một bài test để biết mình đang ở đâu, còn thiếu sót gì, từ đó đặt mục tiêu học tập rõ ràng hơn”.

Cân bằng học tập, hoạt động thiện nguyện và thành tích rực rỡ trong 6 năm ở HMU

Bên cạnh việc học, Đàm Lợi tích cực tham gia các CLB và hoạt động thiện nguyện, coi đó là hành trang quý báu trên con đường trở thành bác sĩ. Những trải nghiệm này không chỉ giúp cô rèn luyện kỹ năng mềm, mở rộng mối quan hệ mà còn mang lại niềm vui, động lực để tiếp tục nỗ lực và trưởng thành.

Đàm Lợi tại vòng thi Tranh biện SVCN 2024.

Những năm tháng miệt mài đã mang đến cho cô nhiều dấu ấn đáng tự hào: danh hiệu Sinh viên Tiên tiến và Công tác tốt toàn khóa, TOP 5 Sinh viên của năm 2024 Trường Đại học Y Hà Nội, cùng hàng loạt giấy khen của Hiệu trưởng trao tặng cho thành tích đoàn thể xuất sắc trong 5 năm liên tiếp. Bên cạnh đó, Lợi còn từng là Phó Chủ nhiệm CLB Nhảy của trường trong hai năm học, đồng thời tham gia tích cực các hoạt động nghệ thuật và thiện nguyện.

Nhìn lại hành trình, Lợi tâm sự: “Đối với mình, danh hiệu hay giải thưởng không phải điều quan trọng nhất, nhưng nó là sự công nhận hữu hình cho nỗ lực mỗi ngày. Mình thấy tự hào không phải vì thành tích, mà vì bản thân đã không ngừng cố gắng để hoàn thiện và trưởng thành hơn”.

Đàm Lợi và các bạn trong Top 5 Sinh viên của năm 2024 tại đêm chung kết.

Đối với Lợi, học y không chỉ là tiếp thu kiến thức trên giảng đường mà còn là trải nghiệm thực tế tại bệnh viện. Lý thuyết giúp xây nền tảng, trong khi thực hành lâm sàng rèn kỹ năng, sự kiên nhẫn, lòng cảm thông và tinh thần trách nhiệm với người bệnh lẫn đồng nghiệp.

Vượt thử thách, xuất sắc trở thành bác sĩ nội trú Y học cổ truyền

Năm 2025, sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Y Hà Nội, Đàm Lợi đã xuất sắc đỗ vào hệ Bác sĩ nội trú Y học cổ truyền, một cột mốc quan trọng khẳng định hành trình nỗ lực không ngừng của cô.

Nhớ lại giai đoạn ôn thi, Lợi chia sẻ: “Ngoài việc tích lũy kiến thức trong 6 năm học, sau kỳ thi tốt nghiệp là giai đoạn nước rút cho kỳ thi nội trú. Mình đã xây dựng thời gian biểu riêng, có chiến lược học tập cho từng môn. Trung bình mỗi ngày mình dành từ 14–16 tiếng để học, nhưng luôn đi ngủ đúng giờ, ăn uống đủ chất và tập thể dục để giữ sức khỏe. Với mình, nghỉ ngơi khoa học cũng quan trọng không kém học tập”.

Đàm Lợi nhận giấy báo trúng tuyển Bác sĩ Nội trú Y học cổ truyền.

Bước vào chặng đường mới, Lợi xác định rõ định hướng phát triển: “Hiện tại, sau khi may mắn trở thành bác sĩ nội trú, mình mong muốn tập trung vào việc nâng cao tay nghề và kiến thức chuyên môn dưới sự dẫn dắt của thầy cô. Đây sẽ là nền tảng để mình đi sâu hơn vào lĩnh vực chuyên biệt của Y học cổ truyền”.

Không chỉ dừng lại ở bản thân, Lợi còn gửi lời nhắn nhủ tới các sinh viên Y đang ôn thi nội trú và thế hệ trẻ đang theo đuổi giấc mơ blouse trắng: “Để trở thành một nhân viên y tế, ngoài kiến thức nền tảng vững chắc, các bạn cần có đam mê, sự hy sinh và kiên trì bền bỉ. Hãy cứ học và học thật nhiều, bởi dù kết quả thi cử có ra sao thì kiến thức vẫn luôn là của mình, là hành trang quý giá trên con đường hành nghề cứu người. Vậy nên, đừng bao giờ bỏ cuộc nhé!”

(Ảnh: NVCC)