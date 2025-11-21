Tân hoa hậu bị chê già, xấu

TPO - Việc người đẹp Mexico - Fatima Bosch - đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2025 đang khiến cộng đồng fan sắc đẹp quốc tế phản ứng dữ dội. Nhiều người cho rằng đế chế Miss Universe đã đến lúc suy tàn.

Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2025 đã diễn ra vào lúc 8h ngày 21/11 theo giờ Việt Nam với chiến thắng của người đẹp Mexico - Fatima Bosch. Kết quả này khiến cộng đồng fan sắc đẹp quốc tế phản đối dữ dội.

Ngay sau chung kết, fan đã tràn vào trang chủ cuộc thi để thể hiện thái độ giận dữ và phản đối kết quả. Nhiều khán giả để lại bình luận, cho rằng doanh nhân người Mexico Raul Rocha (ông chủ Miss Universe) đã thiên vị Fatima Bosch.

Khoảnh khắc đăng quang của tân Hoa hậu Hoàn vũ Fatima Bosch.

Kết quả Hoa hậu Hoàn vũ bị phản ứng dữ dội

Fatima Bosch thuộc nhóm thí sinh tiềm năng cho vương miện. Tuy nhiên nhiều diễn đàn sắc đẹp và khán giả đều không dự đoán cô đăng quang ngôi vị cao nhất.

Người đẹp năm nay 24 tuổi, xuất thân trong gia đình có truyền thống sắc đẹp. Fatima Bosch đã tốt nghiệp ngành Thiết kế quần áo và Thời trang tại Đại học Iberoamericana.

So với các ứng viên trong top 5, người đẹp Mexico bị nhận xét lép vế hơn hẳn cả về gương mặt, sắc vóc và kỹ năng trình diễn. Trong chung kết, hai câu trả lời ứng xử của Fatima Bosch bị cho rằng nhạt nhòa, như trả bài.

Trong chung kết, phong cách trang điểm và váy dạ hội của Fatima Bosch đều bị chê bai. Khán giả nhận xét cô có gương mặt già nua, kém sắc, phong cách thời trang sến sẩm, lỗi mốt.

"Mặc xấu nhất top 5, trình diễn và ứng xử thì như trả bài mà vẫn đăng quang, đúng là trò hề", "Thất vọng với Hoa hậu Hoàn vũ 2025 từ đầu mùa giải đến tận đêm chung kết. Thiên vị quá lố", "Hoa hậu Hoàn vũ mà không khác gì giải Latinh mở rộng"... khán giả bình luận.

Câu chuyện người đẹp Mexico được ban tổ chức thiên vị đã râm ran ngay từ đầu cuộc thi khi doanh nhân Raul Rocha lên tiếng bảo vệ cô sau khi bị ông Nawat chê trách có thái độ làm việc thiếu chuyên nghiệp trong buổi lễ trao sash. Ông Raul thậm chí dọa kiện ông Nawat vì đã quát mắng Fatima Bosch. Nhiều người cho rằng ông Raul dọn đường để Fatima đăng quang ở cuộc thi năm nay.

Tân Hoa hậu bị chê già, xấu.

Fatima Bosch trình diễn trong chung kết.

Hoa hậu Hoàn vũ đã đến lúc suy tàn?

Hoa hậu Hoàn vũ 2025 vướng lùm xùm ngay từ lúc khởi động với nhiều ồn ào. Cuộc thi sắc đẹp danh giá nhất hành tinh với châm ngôn bảo vệ sự liêm chính, uy tín và tôn vinh phụ nữ đã nhiều lần khiến khán giả hoài nghi về những thứ mà họ rao giảng.

Ngay trước chung kết, nhà soạn nhạc Omar Harfouch - giám khảo của cuộc thi năm nay - đã tuyên bố từ bỏ chấm thi và cáo buộc cuộc thi thiếu minh bạch. Ông cho biết một ban giám khảo ngẫu hứng đã được thành lập để chọn ra top 30 thí sinh vào chung kết mà không có sự hiện diện của bất kỳ thành viên nào trong số 8 giám khảo chính thức. Điều này càng khiến những tin đồn về việc Fatima Bosch được thiên vị, dọn đường lan rộng.

Ông Omar Harfouch không ngần ngại gọi Hoa hậu Hoàn vũ là trò hề. Ngay sau đó, trưởng ban giám khảo là Công chúa Camilla di Borbone delle Due Sicilie và một thành viên giám khảo khác là cựu cầu thủ Claude Makélélé cũng tuyên bố không tham gia hội đồng chấm thi.

Trước đó, nhiều tin đồn cho biết ban giám khảo không chính thức do ông Raul lập nên gồm những người có mối quan hệ cá nhân với một số thí sinh Miss Universe, gồm cả người chịu trách nhiệm kiểm đếm phiếu bầu và quản lý kết quả.

Cư dân mạng cũng phát hiện ra James Irvin Healy - giám khảo chấm vòng thi dự án nhân ái có mối quan hệ tình cảm với đại diện Paraguay - Yanina Gómez. Trên mạng xã hội còn đăng tải hình ảnh hai người hẹn hò, hôn nhau. Trong chung kết, người đẹp Paraguay được xướng tên vào top 30 dù không phải ứng viên nổi bật.

Trước chung kết, một thành viên giám khảo mới được công bố là ca, nhạc sĩ người Philippines - Louie Heredia cũng nhận phản ứng dữ dội từ fan sắc đẹp vì có mối quan hệ thân thiết với đại diện Philippines - Ahtisa Manalo. Chung cuộc, Ahtisa Manalo giành ngôi Á hậu 3.

Với nhiều sự ngờ vực, khán giả càng hoài nghi về tính liêm chính của kết quả Hoa hậu Hoàn vũ 2025. Nhiều người cho rằng dưới thời lãnh đạo của doanh nhân Raul Rocha, đế chế Hoa hậu Hoàn vũ đang suy tàn và đánh mất danh tiếng trong mắt công chúng.