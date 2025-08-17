Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Sống trẻ

Google News

Sức mạnh của tư duy tích cực

H.A

SVO - Chỉ 9 ngày sau khi ra đời, cậu bé Zig Ziglar bỗng nhiên ngừng thở. Với vẻ mặt buồn bã, vị bác sĩ đặt cậu bé nhỏ xíu, bất động xuống giường. Bà của Ziglar bế cậu bé lên, hát thì thầm vào tai cậu. Như một phép thần kỳ, cậu bé bắt đầu thở, và sống lại trong vòng tay bà.

Khi Ziglar được 5 tuổi thì bố cậu qua đời. 2 ngày sau đó, em gái cậu cũng mất. Mẹ của Ziglar một mình vất vả nuôi 12 người con – trong đó, Ziglar là con thứ 10 - giữa thời kỳ Đại Khủng Hoảng.

Vì cuộc sống khó khăn, nên năm 7 tuổi, Ziglar đã phải làm việc để giúp đỡ gia đình. Cậu bán rau củ và sữa thu được từ nông trại nhà mình. Nhưng mơ ước của Ziglar không nằm ở nông trại. Cậu muốn trở thành một phi công.

Năm 20 tuổi, Ziglar yêu và kết hôn với một phụ nữ tên là Jean. Để hỗ trợ gia đình mới của mình, Ziglar phải bỏ học, tức là từ bỏ luôn ước mơ, để làm một nhân viên bán nồi niêu xoong chảo. Chính từ đây, chàng trai trẻ Ziglar đã học được nhiều kỹ năng, chiến lược kinh doanh để về sau áp dụng vào những khía cạnh khác của cuộc sống.

Công việc của một nhân viên bán hàng rất thiếu ổn định, nên trong nhiều năm liền, gia đình của Ziglar lúc nào cũng chật vật. Đôi khi, ông chỉ có thể mua được vài lít xăng chứ không thể đổ đầy bình xăng cho xe mình. Vậy nên, bất kỳ khi nào xe ông không có xăng để chạy nữa, thì ông bắt đầu làm bất kỳ công việc gì có thể, kể cả gõ cửa từng nhà để xem họ có cần người làm việc vặt không.

Tuy nhiên, Ziglar có một ưu điểm là ông luôn giữ thái độ tích cực về tất cả mọi điều. Ông thậm chí còn hứa với vợ mình rằng mọi chuyện sẽ tốt hơn ra sao.

Mỗi buổi tối, Ziglar đều viết ra tất cả những điều tuyệt vời mà ông sẽ làm và cố gắng đạt được vào ngày hôm sau. Khi công ty nơi ông đang làm việc phải giải thể, ông quyết định bán “sản phẩm” mà ông biết rõ nhất: Chính là nguồn năng lượng và sự lạc quan của mình. Ông bắt đầu tới các trường học, các câu lạc bộ, các hội nhóm…, và chia sẻ những bài học về sức mạnh của của tư duy tích cực. Ông trở thành một diễn giả toàn thời gian, chuyên nói về động lực, khả năng cải thiện bản thân… Ông đã giúp vô số người chạm tới ước mơ của mình. Mỗi khi đọc được một bài báo có tính tích cực, ông lại cắt nó ra, giữ lại trong một tập hồ sơ, coi đó là nguồn tài nguyên để sử dụng trong các bài nói chuyện của mình.

Năm 1975, Ziglar viết cuốn “See you at the top” (Hẹn bạn trên đỉnh thành công) – cuốn sách về những câu chuyện và suy nghĩ nhiều cảm hứng nhất của ông. Bản thảo cuốn sách bị 30 nhà xuất bản từ chối, trước khi nó được ra mắt độc giả. Nhưng đến giờ thì cuốn sách đó đã được bán hàng triệu bản.

Dần dần, Ziglar viết tới 30 cuốn sách và sách của ông được dịch ra gần 40 thứ tiếng. Lòng nhiệt tình, tinh thần lạc quan của ông đã chạm đến hơn 250 triệu người trên khắp thế giới và vẫn tiếp tục truyền cảm hứng đến nhiều người nữa mỗi ngày.

Từ một người nghèo khó, Ziglar trở thành một trong những chuyên gia danh tiếng nhất trong lĩnh vực tạo động lực, tất cả là nhờ lòng kiên trì, ý chí mạnh mẽ và thái độ không ngừng hy vọng của ông. Trong sự nghiệp dài 40 năm của mình, ông đã di chuyển hơn 5 triệu dặm, tổ chức các buổi diễn thuyết ở khắp mọi nơi, về rất nhiều chủ đề. Ông thậm chí còn là cố vấn cho nhiều CEO của các công ty trong danh sách Fortune 500, và cho cả một số Tổng thống Mỹ nữa.

Cho đến tận bây giờ, những cuốn sách mà Ziglar viết từ nhiều năm trước vẫn được tái bản và vẫn có thêm nhiều độc giả mới. Nhiều diễn giả cũng vẫn sử dụng những câu nói của ông cho các bài thuyết trình của mình, như:

“Những điều xảy đến với bạn không quyết định được rằng bạn sẽ đi xa đến đâu trong cuộc sống. Mà chính cách bạn xử lý những điều xảy đến với mình mới quyết định điều đó”.

“Thái độ, chứ không phải khả năng của bạn, sẽ quyết định độ cao mà bạn chạm tới”.

“Thất bại là một sự kiện, không phải là một con người”.

H.A
#sức mạnh của tư duy tích cực #động lực cá nhân #phát triển bản thân #kỹ năng sống tích cực #truyền cảm hứng thành công #tư duy lạc quan #cuốn sách truyền cảm hứng #kỹ năng bán hàng và kinh doanh #bài học cuộc sống Ziglar #thái độ tích cực trong cuộc sống

Cùng chuyên mục