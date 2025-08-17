Sức mạnh của tư duy tích cực

SVO - Chỉ 9 ngày sau khi ra đời, cậu bé Zig Ziglar bỗng nhiên ngừng thở. Với vẻ mặt buồn bã, vị bác sĩ đặt cậu bé nhỏ xíu, bất động xuống giường. Bà của Ziglar bế cậu bé lên, hát thì thầm vào tai cậu. Như một phép thần kỳ, cậu bé bắt đầu thở, và sống lại trong vòng tay bà.

Khi Ziglar được 5 tuổi thì bố cậu qua đời. 2 ngày sau đó, em gái cậu cũng mất. Mẹ của Ziglar một mình vất vả nuôi 12 người con – trong đó, Ziglar là con thứ 10 - giữa thời kỳ Đại Khủng Hoảng.

Vì cuộc sống khó khăn, nên năm 7 tuổi, Ziglar đã phải làm việc để giúp đỡ gia đình. Cậu bán rau củ và sữa thu được từ nông trại nhà mình. Nhưng mơ ước của Ziglar không nằm ở nông trại. Cậu muốn trở thành một phi công.

Năm 20 tuổi, Ziglar yêu và kết hôn với một phụ nữ tên là Jean. Để hỗ trợ gia đình mới của mình, Ziglar phải bỏ học, tức là từ bỏ luôn ước mơ, để làm một nhân viên bán nồi niêu xoong chảo. Chính từ đây, chàng trai trẻ Ziglar đã học được nhiều kỹ năng, chiến lược kinh doanh để về sau áp dụng vào những khía cạnh khác của cuộc sống.

Công việc của một nhân viên bán hàng rất thiếu ổn định, nên trong nhiều năm liền, gia đình của Ziglar lúc nào cũng chật vật. Đôi khi, ông chỉ có thể mua được vài lít xăng chứ không thể đổ đầy bình xăng cho xe mình. Vậy nên, bất kỳ khi nào xe ông không có xăng để chạy nữa, thì ông bắt đầu làm bất kỳ công việc gì có thể, kể cả gõ cửa từng nhà để xem họ có cần người làm việc vặt không.

Tuy nhiên, Ziglar có một ưu điểm là ông luôn giữ thái độ tích cực về tất cả mọi điều. Ông thậm chí còn hứa với vợ mình rằng mọi chuyện sẽ tốt hơn ra sao.

Mỗi buổi tối, Ziglar đều viết ra tất cả những điều tuyệt vời mà ông sẽ làm và cố gắng đạt được vào ngày hôm sau. Khi công ty nơi ông đang làm việc phải giải thể, ông quyết định bán “sản phẩm” mà ông biết rõ nhất: Chính là nguồn năng lượng và sự lạc quan của mình. Ông bắt đầu tới các trường học, các câu lạc bộ, các hội nhóm…, và chia sẻ những bài học về sức mạnh của của tư duy tích cực. Ông trở thành một diễn giả toàn thời gian, chuyên nói về động lực, khả năng cải thiện bản thân… Ông đã giúp vô số người chạm tới ước mơ của mình. Mỗi khi đọc được một bài báo có tính tích cực, ông lại cắt nó ra, giữ lại trong một tập hồ sơ, coi đó là nguồn tài nguyên để sử dụng trong các bài nói chuyện của mình.

Năm 1975, Ziglar viết cuốn “See you at the top” (Hẹn bạn trên đỉnh thành công) – cuốn sách về những câu chuyện và suy nghĩ nhiều cảm hứng nhất của ông. Bản thảo cuốn sách bị 30 nhà xuất bản từ chối, trước khi nó được ra mắt độc giả. Nhưng đến giờ thì cuốn sách đó đã được bán hàng triệu bản.

Dần dần, Ziglar viết tới 30 cuốn sách và sách của ông được dịch ra gần 40 thứ tiếng. Lòng nhiệt tình, tinh thần lạc quan của ông đã chạm đến hơn 250 triệu người trên khắp thế giới và vẫn tiếp tục truyền cảm hứng đến nhiều người nữa mỗi ngày.

Từ một người nghèo khó, Ziglar trở thành một trong những chuyên gia danh tiếng nhất trong lĩnh vực tạo động lực, tất cả là nhờ lòng kiên trì, ý chí mạnh mẽ và thái độ không ngừng hy vọng của ông. Trong sự nghiệp dài 40 năm của mình, ông đã di chuyển hơn 5 triệu dặm, tổ chức các buổi diễn thuyết ở khắp mọi nơi, về rất nhiều chủ đề. Ông thậm chí còn là cố vấn cho nhiều CEO của các công ty trong danh sách Fortune 500, và cho cả một số Tổng thống Mỹ nữa.

Cho đến tận bây giờ, những cuốn sách mà Ziglar viết từ nhiều năm trước vẫn được tái bản và vẫn có thêm nhiều độc giả mới. Nhiều diễn giả cũng vẫn sử dụng những câu nói của ông cho các bài thuyết trình của mình, như:

“Những điều xảy đến với bạn không quyết định được rằng bạn sẽ đi xa đến đâu trong cuộc sống. Mà chính cách bạn xử lý những điều xảy đến với mình mới quyết định điều đó”.

“Thái độ, chứ không phải khả năng của bạn, sẽ quyết định độ cao mà bạn chạm tới”.

“Thất bại là một sự kiện, không phải là một con người”.