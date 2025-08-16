Cặp đôi IT vừa học vừa yêu, cùng tốt nghiệp loại giỏi và xuất sắc

SVO - Gặp gỡ và nên duyên từ một lớp học đại cương, Chí Hiếu và Huyền Trang (Trường Đại học Thăng Long) đã bên nhau được gần 5 năm. Cả hai đã cùng nhau đạt nhiều thành tích, hoàn thành xuất sắc đồ án chung và được nhận là nhân viên chính thức tại các doanh nghiệp lớn trước khi tốt nghiệp.

Hành trình vừa học vừa yêu

Hoàng Chí Hiếu và Đặng Huyền Trang, cùng sinh năm 2002, là sinh viên khóa 33 khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Thăng Long. Chí Hiếu đã tốt nghiệp loại xuất sắc ngành Công nghệ thông tin, còn bạn gái Huyền Trang là cử nhân loại giỏi ngành Hệ thống thông tin.

Cặp đôi Huyền Trang và Chí Hiếu tại lễ tốt nghiệp đại học hồi tháng 4/2025.

Thời sinh viên, Hiếu có ba năm liên tiếp nhận học bổng xuất sắc của trường, đạt chứng chỉ tiếng Anh C1 và tiếng Nhật N3. Trong khi đó, Trang là Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Công nghệ thông tin, thành viên Ban tổ chức của nhiều sự kiện tại trường và giành được một số giải thưởng nhỏ về lập trình.

Câu chuyện của cặp đôi bắt đầu từ lớp học Logic đại cương. Khi thấy Hiếu đang loay hoay sửa chiếc tai nghe đứt dây, với tính cách nhiệt tình, Trang đã tiến lại gần và đề nghị được giúp đỡ. Sau đó, hai bạn đã ngồi xuống cùng giới thiệu, làm quen và nhanh chóng trở nên thân thiết.

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, Báo Tiền Phong, cả hai cho biết vốn không có ý định yêu đương. Là những sinh viên năm nhất đang háo hức với môi trường mới, cả hai gắn kết một cách tự nhiên, thoải mái, cùng giúp nhau học tập, kể nhau nghe những chuyện thường nhật.

Những sự kiện của nhà trường vô tình trở thành chất xúc tác cho tình cảm của cả hai. Nhờ đó, ngoài thời gian trên giảng đường, hai bạn có nhiều dịp đi chơi với nhau hơn. Vài tháng sau, khi cảm xúc trong lòng đã không thể giấu kín thêm nữa, Hiếu đã quyết định bày tỏ với Trang vào một buổi đi chơi.

"Mình đã lên kế hoạch chi tiết cho màn tỏ tình nhưng vì quá căng thẳng nên đã để lỡ thời điểm. Thế rồi mình không suy tính thêm gì nữa mà cứ để cảm xúc xuôi theo lời nói, bày tỏ hết nỗi lòng suốt bấy lâu. Từ hôm đó, thế giới đã mất đi hai người cô đơn", Hiếu kể lại.

Những sự kiện tại trường đã là “chất xúc tác” cho tình yêu của Trang và Hiếu.

Suốt bốn năm học, cặp đôi có khoảng 80% số môn học cùng nhau. Trang chia sẻ, cô rất thích những lúc cả hai cùng lên kế hoạch học tập, sắp xếp thời khóa biểu để cố gắng đăng ký học chung lớp với nhau. Hiếu tỏ ra là một người đáng tin cậy khi lên kế hoạch học tập chi tiết từng học kỳ, từng môn học ngay từ năm thứ nhất.

Từng là học sinh chuyên Toán của THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Hiếu có lợi thế rõ rệt trong các môn lập trình. Nhờ vậy, cậu thường giúp bạn gái ôn tập vào mỗi mùa thi. Trong thời gian cùng học một lớp, Trang là người luôn chăm chú lắng nghe, tương tác tích cực với giảng viên, ghi chép đầy đủ và làm bài tập nghiêm túc. Thế nhưng điểm kiểm tra của Hiếu thường nhỉnh hơn, khiến cô vừa tự hào vừa tức.

“Ngược lại, điểm những môn học tự chọn như Nhiếp ảnh, MC của mình lại cao hơn Hiếu. Khi đó, chúng mình lại đổi vai, mình làm gia sư cho Hiếu những tín chỉ về kỹ năng mềm này”, Trang nhớ lại.

Với tính cách hướng ngoại, Trang là thành viên của ba câu lạc bộ ở trong và ngoài trường, cũng như thường xuyên tham gia nhiều hoạt động ngoại khoá. Ngược lại, dù Hiếu là người hướng nội, không thích chốn đông người, nhưng mỗi sự kiện mà Trang tham gia, cậu luôn có mặt để chăm sóc và cổ vũ bạn gái.

Các giảng viên đều thấy vui và thích thú với đôi bạn trẻ, khi thấy cả hai luôn ngồi bàn đầu và nhiệt tình tương tác với bài giảng. Tiến sĩ Nguyễn Thị Huyền Châu, Trưởng khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Thăng Long, đặc biệt ấn tượng với cặp đôi bởi hai bạn đều là sinh viên nổi bật với màu sắc riêng. Trong khi Trang năng động, nhiệt tình trong các hoạt động phong trào, Hiếu lại có thành tích học lực và nghiên cứu xuất sắc tại khoa.

Cặp đôi cầm thẻ sinh viên của nhau khi lên sân khấu nhận bằng đại học từ Tiến sĩ Nguyễn Thị Huyền Châu

“Bố mẹ hai đứa đều tiếp xúc với đối phương từ trước khi cả hai thành đôi. Chúng mình luôn bảo ban, nhắc nhở nhau học tập phát triển nên bố mẹ hai bên khá yên tâm với mối quan hệ này. Gia đình luôn tôn trọng, ủng hộ quyết định của cả hai đứa. Đôi lúc còn đứng ra phân tích, dạy bảo mỗi khi chúng mình xung đột”, Trang chia sẻ.

Đến năm cuối, cả hai quyết định vào cùng một nhóm đồ án tốt nghiệp. Cả nhóm đã xây dựng hệ thống gồm 2 trang web và một ứng dụng di động cho tiệm làm móng (nail salon) của gia đình, để việc quản lý tiệm trở nên dễ dàng hơn. Dự án xuất sắc đã giúp nhóm của hai bạn giành điểm 10 tuyệt đối cho đồ án tốt nghiệp.

Gia đình hai bên đến chúc mừng đôi bạn trẻ vào ngày tốt nghiệp đại học.

Hiếu hiện là lập trình viên (software developer) tại Hà Nội cho một công ty công nghệ toàn cầu có trụ sở chính tại Mỹ. Còn Trang đã là nhân viên chính thức tại một doanh nghiệp phần mềm lớn của Việt Nam từ năm cuối đại học, với vị trí PQA - Project Quality Assurance (Đảm bảo chất lượng dự án).

Những ngọt ngào và thử thách

Vào cuối năm nhất, khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, cả xã hội thực hiện việc cách ly, việc học chuyển sang trực tuyến, cả hai phải tạm xa nhau trong nửa năm. Không thể gặp gỡ, Hiếu và Trang đã gần như gọi điện video với nhau, từ khi thức dậy tới lúc đi ngủ.

“Chúng mình muốn giúp nhau trở thành phiên bản tốt hơn mỗi ngày và muốn ngắm nhìn thế giới với nhau. Tình yêu là một phần và là một gia vị để điểm tô thêm cho cuộc sống này. Tình yêu giúp ta có thêm động lực để cố gắng, có thể mục tiêu để chinh phục, có thể trải nghiệm để trưởng thành”, Trang nêu quan điểm.

Vì vậy, cặp đôi đã cùng nhau khám phá rất nhiều nơi bằng tiền làm thêm tiết kiệm. Chung tình yêu với mảnh đất thủ đô nghìn năm văn hiến, cả hai cùng nhau rong ruổi khắp các bảo tàng, di tích văn hoá, lịch sử ở Hà Nội. Ngoài ra, hai bạn cũng đi du lịch nhiều nơi trong nước (Sa Pa, Mai Châu, Ba Vì, Hạ Long, Đà Nẵng, Phú Quốc) và nước ngoài (Trung Quốc, Thái Lan).

Cả Trang và Hiếu đều thích đi du lịch và luôn đồng hành cùng nhau trên mọi hành trình.

Đến năm cuối, cả hai bắt đầu đi thực tập, dần bước vào cuộc sống của những người đi làm. Không chỉ làm việc toàn thời gian, Hiếu còn chạy dự án với giảng viên, trợ giảng tại trường và làm đồ án tốt nghiệp. Cùng lúc đó, Trang làm hai công việc cùng lúc, thường xuyên phải làm thêm giờ và làm cuối tuần, nên không tránh được những mệt mỏi và căng thẳng.

Tính chất công việc khác nhau, cả hai dần khó lắng nghe khi đối phương than phiền. Gặp nhau sau một tuần bận rộn và mệt mỏi, cả Trang và Hiếu đều không biết bắt đầu kể từ đâu để cho đối phương hiểu. Những vấn đề khúc mắc cứ dần dần chồng chéo mà không được giải quyết.

“Thông thường, đa số cặp đôi sinh viên có thể chia tay vào giai đoạn này. Bọn mình suýt chút nữa cùng như vậy, nhưng sự kiên nhẫn và thấu hiểu của Hiếu đã làm dịu sự căng thẳng trong mối quan hệ của hai đứa”, Trang tâm sự.

Mỗi tuần, cả hai dành ra ít nhất một buổi đi dạo cùng nhau, thường là khu vực Hồ Gươm. Thời gian đi bộ không chỉ giúp rèn luyện sức khỏe , cả về thể chất và tinh thần, mà còn là cơ hội để trò chuyện với nhau. Qua đó, cả hai nhận ra những khác biệt cũng giúp mỗi người trưởng thành hơn. Khi mỗi người có một công việc khác nhau, ta có thể chia sẻ về chuyên môn của bản thân để giúp đối phương học hỏi, giúp mối quan hệ trở nên thú vị, mới mẻ hơn.

Cùng với đó, cặp đôi luôn xác định rõ các mục tiêu (riêng/chung, ngắn hạn/dài hạn) để tập trung hơn vào công việc, tránh hoang mang, mất định hướng khi mới ra trường, cũng như có thể theo dõi nhau trưởng thành, nhắc nhở nhau tiến bộ hơn mỗi ngày. Dự định cuối năm nay, Hiếu dự định sẽ học cao học, còn Trang cũng đang tích cực bổ sung một số chứng chỉ để phục vụ công việc.

Ảnh: NVCC