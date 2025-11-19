Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Giải trí

Google News

Sự thật phía sau cảnh quay được khen là “đẹp nhất sự nghiệp Kim Yoo Jung”

Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Trong phim Dear X, Kim Yoo Jung đã có một cảnh quay khiến khán giả hết lời khen ngợi nhan sắc của cô. Nhưng sự thực phía sau những hình ảnh này chắc hẳn sẽ làm nhiều người bất ngờ.

kim-yoo-jung-15.jpg

Sau khá nhiều phim không ăn khách, Kim Yoo Jung đã có một cú nổ với Dear X. Diễn xuất của Kim Yoo Jung chưa từng khiến khán giả thất vọng, và khi gặp kịch bản hay thì cô sẽ nhanh chóng tỏa sáng. Vai nữ chính Baek Ah Jin của Kim Yoo Jung liên tục khiến người xem sợ hãi vì những biến đổi tâm lý liên tục.

kim-yoo-jung-14.jpg

Trong Dear X, Kim Yoo Jung vào vai một ngôi sao đình đám nên tất nhiên không thể thiếu cảnh đi thảm đỏ. Có một tập phim, cô xuất hiện với tạo hình được khen là “xinh chưa từng thấy”. Nữ diễn viên mặc bộ váy đen hở vai khoe trọn vòng eo nhỏ xíu, thân váy bất đối xứng để lộ đôi chân dài.

kim-yoo-jung-10.jpg
kim-yoo-jung-13.jpg

Ai cũng khen Kim Yoo Jung quá sức xinh đẹp, từ kiểu tóc, trang điểm đến trang phục đều mang lại vẻ sang trọng, kiêu kỳ cho nữ diễn viên. Vốn đã nhiều lần đi thảm đỏ ngoài đời thực nên Kim Yoo Jung cũng diễn rất đạt cảnh này.

ezgif-8d1b90fb3e9af103-1763276979068-1763276980498296408553.gif

Và hóa ra đoạn thảm đỏ này, chỉ có Kim Yoo Jung cùng bạn diễn là có thật. Còn toàn bộ khán giả hò reo ở hai bên đều do kỹ xảo tạo ra. Kim Yoo Jung đã diễn trước phông xanh, vẫy tay chào người hâm mộ như thật.

kim-yoo-jung-8.jpg
kim-yoo-jung-9.jpg

Cũng vì Kim Yoo Jung thăng hạng nhan sắc đến bất ngờ trong phim Dear X mà netizen càng thở dài với những màn đi thảm đỏ gần đây của cô. Như ở lễ khai mạc LHP Busan 2025, Kim Yoo Jung mặc một bộ váy đầy khó hiểu, đã không đẹp còn chẳng hề tôn dáng.

kim-yoo-jung-2.jpg
kim-yoo-jung-11.jpg

Chưa kể kiểu tóc, lớp trang điểm còn dìm hàng nữ diễn viên, càng khiến mọi người thấy Kim Yoo Jung của Dear X và ngoài đời thực như hai người khác biệt. Chẳng thế mà nhiều người cho rằng Kim Yoo Jung nên thay đổi stylist, vì cô vốn có sẵn sắc vóc nổi bật, chỉ cần khéo chọn trang phục là sẽ tỏa sáng.

qc.jpg
Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Kim Yoo Jung #Dear X #phim Dear X #Kim Yoo Jung thảm đỏ #Kim Yoo Jung xinh đẹp

Xem thêm

Cùng chuyên mục