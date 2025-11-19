Sự thật phía sau cảnh quay được khen là “đẹp nhất sự nghiệp Kim Yoo Jung”

HHTO - Trong phim Dear X, Kim Yoo Jung đã có một cảnh quay khiến khán giả hết lời khen ngợi nhan sắc của cô. Nhưng sự thực phía sau những hình ảnh này chắc hẳn sẽ làm nhiều người bất ngờ.

Sau khá nhiều phim không ăn khách, Kim Yoo Jung đã có một cú nổ với Dear X. Diễn xuất của Kim Yoo Jung chưa từng khiến khán giả thất vọng, và khi gặp kịch bản hay thì cô sẽ nhanh chóng tỏa sáng. Vai nữ chính Baek Ah Jin của Kim Yoo Jung liên tục khiến người xem sợ hãi vì những biến đổi tâm lý liên tục.

Trong Dear X, Kim Yoo Jung vào vai một ngôi sao đình đám nên tất nhiên không thể thiếu cảnh đi thảm đỏ. Có một tập phim, cô xuất hiện với tạo hình được khen là “xinh chưa từng thấy”. Nữ diễn viên mặc bộ váy đen hở vai khoe trọn vòng eo nhỏ xíu, thân váy bất đối xứng để lộ đôi chân dài.

Ai cũng khen Kim Yoo Jung quá sức xinh đẹp, từ kiểu tóc, trang điểm đến trang phục đều mang lại vẻ sang trọng, kiêu kỳ cho nữ diễn viên. Vốn đã nhiều lần đi thảm đỏ ngoài đời thực nên Kim Yoo Jung cũng diễn rất đạt cảnh này.

Và hóa ra đoạn thảm đỏ này, chỉ có Kim Yoo Jung cùng bạn diễn là có thật. Còn toàn bộ khán giả hò reo ở hai bên đều do kỹ xảo tạo ra. Kim Yoo Jung đã diễn trước phông xanh, vẫy tay chào người hâm mộ như thật.

Cũng vì Kim Yoo Jung thăng hạng nhan sắc đến bất ngờ trong phim Dear X mà netizen càng thở dài với những màn đi thảm đỏ gần đây của cô. Như ở lễ khai mạc LHP Busan 2025, Kim Yoo Jung mặc một bộ váy đầy khó hiểu, đã không đẹp còn chẳng hề tôn dáng.

Chưa kể kiểu tóc, lớp trang điểm còn dìm hàng nữ diễn viên, càng khiến mọi người thấy Kim Yoo Jung của Dear X và ngoài đời thực như hai người khác biệt. Chẳng thế mà nhiều người cho rằng Kim Yoo Jung nên thay đổi stylist, vì cô vốn có sẵn sắc vóc nổi bật, chỉ cần khéo chọn trang phục là sẽ tỏa sáng.