Sử dụng cán bộ tinh thông, loại trừ người ‘đức mỏng, tài thấp nhưng khéo léo, đa mưu’

TPO - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình lưu ý, cần nghiên cứu để đưa ra bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá có thể phân biệt được, mạch lạc, để sử dụng cán bộ tinh thông nghiệp vụ, cần mẫn, thiện tâm và loại trừ được những người đức mỏng, tài thấp nhưng khéo léo, đa mưu.

"Gọn" nhưng phải "tinh"

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Nội vụ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, chiều 18/8, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã nêu rõ một số nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới cần triển khai thực hiện.

Về nhiệm vụ tinh gọn bộ máy và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, ông lưu ý, “cuộc cách mạng” về tổ chức bộ máy là bước đột phá vĩ đại, mở ra thời kỳ mới, không gian phát triển mới cho đất nước.

Nguồn nhân lực chất lượng cao chính là tài sản quý giá nhất để đưa đất nước phát triển

(Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, kết quả đã có mới chỉ là bước khởi đầu. Bộ máy mới, không gian mới, nhiệm vụ mới, phân cấp, phân quyền mới có thể sẽ còn nhiều khó khăn với những bỡ ngỡ, vấp váp, nhất là ở chính quyền cơ sở.

“Vì vậy, chúng ta phải vừa quyết liệt, vừa kiên trì, rất quyết tâm nhưng rất sát thực tiễn, có tư duy mới, phương thức làm việc mới để bộ máy vận hành thực sự hiệu quả, thúc đẩy đất nước phát triển”, ông Bình cho hay.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Chính phủ cũng lưu ý phải tiếp tục rà soát, đánh giá hoạt động bộ máy đã triển khai ở cả cấp chính quyền địa phương lẫn tổ chức bên trong các cơ quan.

Đồng thời, cần theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn chính quyền địa phương 2 cấp để bảo đảm hoạt động thông suốt, nắm chắc tình hình cơ sở, phục vụ tốt người dân, không để đứt gẫy các dịch vụ hành chính công.

Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị Bộ Nội vụ tham mưu cho Đảng, Chính phủ hoàn thiện thể chế liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. “Chúng ta đã có bộ máy được tổ chức "gọn" nhưng nếu không "tinh" thì cũng không đạt yêu cầu”, ông Bình nhấn mạnh.

Cần có cơ chế mạnh mẽ để sàng lọc thường xuyên

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, quyết định đến tiêu chí "tinh" chính là chất lượng lao động. Trong đó, 2 mặt công tác quan trọng là: phát hiện, thu hút, giữ chân, trọng dụng nhân tài; và đánh giá cán bộ.

Đây là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của ngành nội vụ, nhưng cũng là điểm nghẽn của công tác cán bộ hiện nay.

Do vậy, cần nghiên cứu để đưa ra bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá có thể phân biệt được, để sử dụng cán bộ tinh thông nghiệp vụ, cần mẫn, thiện tâm và loại trừ được những người đức mỏng, tài thấp nhưng khéo léo, đa mưu.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cho rằng, đây là nhiệm vụ rất khó khăn nhưng mà hoàn toàn có thể làm được khi có sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa năng lực tinh tường, phẩm chất công tâm của người làm công tác nội vụ, với đánh giá khách quan, không thiên vị của trí tuệ nhân tạo.

Nhiệm vụ của ngành nội vụ là phải tham mưu cho Đảng, Chính phủ phát hiện, đánh giá được hiền tài để trọng dụng. Phải xây dựng được một hệ thống đánh giá cán bộ thực chất, xuyên suốt, đa chiều, theo tiêu chí cụ thể, thực hiện được nguyên tắc "có vào có ra, có lên có xuống".

“Cần có cơ chế mạnh mẽ để sàng lọc thường xuyên, loại bỏ những cán bộ yếu kém, thiếu trách nhiệm, đồng thời có chính sách đãi ngộ vượt trội để thu hút, giữ chân người tài, có cơ chế hữu hiệu để bảo vệ những người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Nguồn nhân lực chất lượng cao chính là tài sản quý giá nhất để đưa đất nước phát triển”, Phó Thủ tướng nói.