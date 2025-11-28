Studio của “Spy x Family” ra mắt anime mới: Chuyện tình "gà bông" ở Học viện Nghệ thuật London

HHTO - Ngày 27/11 vừa qua, Wit Studio đã giới thiệu dự án anime mới toanh mang tên "Love Through a Prism", kể về một câu chuyện tình xuyên văn hóa lấy bối cảnh tại London vào những năm đầu thế kỷ 20.

Love Through a Prism xoay quanh Lili Ichijoin, một sinh viên trao đổi người Nhật Bản đến Anh để theo học tại Học viện Nghệ thuật Saint Thomas danh giá. Dưới áp lực phải đạt thành tích cao nhất lớp trong vòng sáu tháng hoặc phải về nước theo yêu cầu của cha mẹ, Lili đã nỗ lực hết sức để theo đuổi ước mơ trở thành họa sĩ.

Lili Ichijoin được lồng tiếng bởi Atsumi Tanezaki, người góp giọng cho Anya trong "Spy x Family". Ảnh: Netflix

Tại đây, cô nàng gặp gỡ Kit Church, một sinh viên quý tộc tài năng nhưng lại có vẻ ngoài tách biệt. Dù Kit hoàn toàn tập trung vào hội họa, sự chân thành và bền bỉ của Lili đã bắt đầu làm thay đổi suy nghĩ của anh. Mối quan hệ giữa hai người, dù khác biệt về địa vị hay bối cảnh, nhanh chóng trở thành tâm điểm của Học viện.

Kit Church do Koki Uchiyama đảm nhận, diễn viên từng lồng tiếng cho Toge Inumaki trong "Jujutsu Kaisen﻿". Ảnh: Netflix

Love Through a Prism là một dự án anime nguyên bản, không được chuyển thể từ bất kỳ tác phẩm có sẵn nào như tiểu thuyết hay manga. Phim được viết kịch bản bởi Yoko Kamio, nữ tác giả đứng sau bộ manga kinh điển Boys Over Flowers. Đảm nhận vai trò sản xuất hoạt hình là Wit Studio, cái tên bảo chứng cho chất lượng hình ảnh qua các series nổi tiếng như Vinland Saga, Attack on Titan hay Spy x Family.

"Đây là câu chuyện về Lili, một cô gái sống hết mình với tình yêu, lòng dũng cảm và những rung động đầu đời. Giữa xã hội nơi người ta ngày càng ngại nói về hy vọng và ước mơ, nơi nhiều điều tưởng như hiển nhiên lại dần biến mất, tôi mong bộ phim có thể trở thành chút ánh sáng dành cho những ai đang dõi theo nó", tác giả Kamio chia sẻ.



Love Through a Prism dự kiến phát sóng trên nền tảng Netflix từ ngày 15/1/2026.