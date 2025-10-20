Sinh viên tôn vinh giá trị người phụ nữ Việt Nam qua loạt hoạt động ý nghĩa

HHTO - Hòa trong không khí hân hoan chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, sinh viên của các trường đại học trên khắp cả nước cùng nhau sáng tạo nên nhiều hoạt động ý nghĩa để tôn vinh người phụ nữ Việt Nam - những người luôn truyền cảm hứng và lan tỏa yêu thương trong cuộc sống.

“Her Corner” - Góc nhỏ đầy sắc màu

Nhằm tôn vinh phái đẹp nhân dịp 20/10, các câu lạc bộ tại trường Đại học FPT - phân hiệu Cần Thơ đã tổ chức một không gian nhỏ ngập tràn yêu thương và sắc màu sáng tạo. Tại đây, các bạn sinh viên có cơ hội trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị như làm kẹp tóc, túi thơm, gói hoa khô, làm móc khóa dây,...

Được tự do sáng tạo trong những sản phẩm handmade để sẻ chia và lan tỏa sự yêu thương. Bên cạnh đó, các bạn trẻ cũng còn có cơ hội tự tay thiết kế thiệp giấy, những tấm thiệp online “xinh iu”, gửi gắm những lời tri ân, lời chúc với tràn ngập tình yêu thương đến những người phụ nữ đã luôn đồng hành với giới trẻ.

Ảnh: Huỳnh Xuân Thiệu

Her Corner - vừa là không gian để các bạn sinh viên check-in, lưu giữ kỷ niệm vừa lan tỏa năng lượng tích cực và sự yêu thương dành cho phụ nữ. Mỗi thành phẩm handmade dù nhỏ bé đều ẩn chứa ý nghĩa sâu sắc, là dịp để người trẻ tự tay tạo nên điều đẹp nhất dành cho người mình yêu thương.

“Đêm Du Ca” - 100 Guitarist hòa âm

Chuẩn bị cho ngày 20/10 sắp tới gần, Đoàn TNCS và Hội Sinh viên trường Đại học Văn Lang mang đến cho phái đẹp “màn trình diễn âm nhạc” đặc biệt. Buổi hòa âm sẽ diễn ra với sự tham gia hòa tấu của 100 guitarist - “những tay đàn cừ khôi”.

Chương trình không chỉ là sân khấu cho các bạn trẻ có niềm đam mê với âm nhạc mà còn là dịp kết nối các bạn sinh viên năng động với tinh thần tươi mới qua những bản nhạc du dương, sôi động. “Đêm Du Ca” hứa hẹn sẽ mang đến không gian rực rỡ sắc màu và âm thanh, khi mỗi giai điệu của tiếng đàn guitar cất lên là một lời chúc, một bông hoa, món quà đặc biệt gửi đến những người phụ nữ Việt Nam.

Buổi hòa nhạc vô cùng ý nghĩa dành cho phái đẹp trong ngày 20/10 sắp tới. Ảnh: Fanpage Đoàn TNCS Trường Đại học Văn Lang

“Hoa Nụ Cười 2025”: Hành trình lan tỏa yêu thương

Chương trình “Hoa nụ cười 2025” do Liên chi Hội Sinh viên khoa Ngữ văn Nga, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG - TP.HCM) tổ chức. Hoạt động như một chuyến hành trình nhỏ trao gửi yêu thương và tri ân đến những người phụ nữ Việt Nam.

Đặc biệt hơn, chuyến tàu lan tỏa thương yêu này mang theo những món quà nhỏ để gửi tặng đến những cô lao công - là những người phụ nữ vẫn luôn lặng lẽ làm việc từng ngày, góp phần tạo nên không gian trường học “xanh - sạch - đẹp”.

Tại hành trình này, các bạn trẻ sẽ cùng nhau làm bánh, gói quà, viết thiệp và trao tận tay món quà ý nghĩa đến tận tay các cô. Đồng thời, chương trình cũng là cơ hội để toàn thể sinh viên tham gia có thể làm quen, gắn kết và cùng nhau tạo nên những ký ức đẹp trong ngày lễ 20/10 sắp tới.