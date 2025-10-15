Sinh viên HIU được làm thử và được sai

SVO - Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng (HIU) vừa tổ chức lễ Kết nối doanh nghiệp và ra mắt hệ sinh thái khởi nghiệp, đánh dấu bước khởi đầu cho hành trình xây dựng môi trường học tập gắn liền với thực tiễn, nơi sinh viên được học, được làm, được thử và được sai trong không gian an toàn nhưng đầy thách thức.

Ngày 15/10, trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng (HIU) tổ chức lễ Kết nối doanh nghiệp và ra mắt hệ sinh thái khởi nghiệp, quy tụ gần 40 doanh nghiệp, quỹ đầu tư và tổ chức khởi nghiệp trong và ngoài nước.

ThS. NCS Trần Thúy Trâm Quyên - Phó Hiệu trưởng HIU phát biểu tại chương trình.

ThS. NCS Trần Thúy Trâm Quyên - Phó Hiệu trưởng HIU cho biết, hệ sinh thái khởi nghiệp được hình thành trên nền tảng hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp, nhằm tạo cơ hội để sinh viên phát triển kỹ năng, tiếp cận thực tiễn và nuôi dưỡng tinh thần khởi nghiệp ngay từ giảng đường.

“Sinh viên HIU sẽ có thêm cơ hội học tập và phát triển kỹ năng, cơ hội thực tập và việc làm trong nước cũng như quốc tế, được tham gia các chương trình khởi nghiệp định kỳ và được đồng hành từ khâu cố vấn, gọi vốn đến triển khai thực tế. Những dự án xuất sắc sẽ được giới thiệu đến nhà đầu tư Hàn Quốc và các vườn ươm quốc tế, đồng thời sinh viên còn có cơ hội nhận các học bổng khởi nghiệp, học bổng kỹ năng số hoặc tham gia chương trình giao lưu cùng sinh viên quốc tế”, bà Quyên nói.

Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa quốc tế của HIU là một trong những đơn vị hưởng lợi rõ nét từ hệ sinh thái khởi nghiệp. Với mối quan hệ hợp tác sâu rộng giữa HIU và các doanh nghiệp, hiệp hội Hàn Quốc, sinh viên ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc có thêm cơ hội thực tập, làm việc và tham gia các dự án khởi nghiệp cùng doanh nghiệp Hàn.

Lãnh đạo HIU và các đơn vị thực hiện nghi thức ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác.

Các chương trình giao lưu văn hóa, hội thảo chuyên đề và dự án hợp tác cũng tạo điều kiện để sinh viên rèn luyện năng lực ngôn ngữ, kỹ năng nghề nghiệp và hiểu biết sâu hơn về môi trường làm việc quốc tế.

Trong khuôn khổ chương trình, HIU đã ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) hợp tác chiến lược với các tổ chức, doanh nghiệp và hiệp hội khởi nghiệp Việt - Hàn, đồng thời vinh danh 4 mentor quốc tế đến từ Hàn Quốc, những người sẽ trực tiếp cố vấn, hướng dẫn sinh viên trong quá trình phát triển dự án.