Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giáo dục

Google News

Sinh viên HIU được làm thử và được sai

Duy Quang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng (HIU) vừa tổ chức lễ Kết nối doanh nghiệp và ra mắt hệ sinh thái khởi nghiệp, đánh dấu bước khởi đầu cho hành trình xây dựng môi trường học tập gắn liền với thực tiễn, nơi sinh viên được học, được làm, được thử và được sai trong không gian an toàn nhưng đầy thách thức.

Ngày 15/10, trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng (HIU) tổ chức lễ Kết nối doanh nghiệp và ra mắt hệ sinh thái khởi nghiệp, quy tụ gần 40 doanh nghiệp, quỹ đầu tư và tổ chức khởi nghiệp trong và ngoài nước.

ths-ncs-tran-thuy-tram-quyen-pht-hiu.jpg
ThS. NCS Trần Thúy Trâm Quyên - Phó Hiệu trưởng HIU phát biểu tại chương trình.

ThS. NCS Trần Thúy Trâm Quyên - Phó Hiệu trưởng HIU cho biết, hệ sinh thái khởi nghiệp được hình thành trên nền tảng hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp, nhằm tạo cơ hội để sinh viên phát triển kỹ năng, tiếp cận thực tiễn và nuôi dưỡng tinh thần khởi nghiệp ngay từ giảng đường.

“Sinh viên HIU sẽ có thêm cơ hội học tập và phát triển kỹ năng, cơ hội thực tập và việc làm trong nước cũng như quốc tế, được tham gia các chương trình khởi nghiệp định kỳ và được đồng hành từ khâu cố vấn, gọi vốn đến triển khai thực tế. Những dự án xuất sắc sẽ được giới thiệu đến nhà đầu tư Hàn Quốc và các vườn ươm quốc tế, đồng thời sinh viên còn có cơ hội nhận các học bổng khởi nghiệp, học bổng kỹ năng số hoặc tham gia chương trình giao lưu cùng sinh viên quốc tế”, bà Quyên nói.

Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa quốc tế của HIU là một trong những đơn vị hưởng lợi rõ nét từ hệ sinh thái khởi nghiệp. Với mối quan hệ hợp tác sâu rộng giữa HIU và các doanh nghiệp, hiệp hội Hàn Quốc, sinh viên ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc có thêm cơ hội thực tập, làm việc và tham gia các dự án khởi nghiệp cùng doanh nghiệp Hàn.

le-ki-ket.jpg
Lãnh đạo HIU và các đơn vị thực hiện nghi thức ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác.

Các chương trình giao lưu văn hóa, hội thảo chuyên đề và dự án hợp tác cũng tạo điều kiện để sinh viên rèn luyện năng lực ngôn ngữ, kỹ năng nghề nghiệp và hiểu biết sâu hơn về môi trường làm việc quốc tế.

Trong khuôn khổ chương trình, HIU đã ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) hợp tác chiến lược với các tổ chức, doanh nghiệp và hiệp hội khởi nghiệp Việt - Hàn, đồng thời vinh danh 4 mentor quốc tế đến từ Hàn Quốc, những người sẽ trực tiếp cố vấn, hướng dẫn sinh viên trong quá trình phát triển dự án.

Duy Quang
#sinh viên HIU #Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng #Kết nối doanh nghiệp #hệ sinh thái khởi nghiệp #môi trường học tập #gắn liền với thực tiễn #sinh viên

Xem thêm

Cùng chuyên mục