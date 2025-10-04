Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Show Loewe tại Paris: Vương Nhất Bác được ưu ái, Trần Đô Linh, Kim Yoo Jung ghi điểm

HHTO - Vương Nhất Bác, Trần Đô Linh, Kim Yoo Jung, ALLDAY PROJECT là những ngôi sao có tạo hình thời trang ấn tượng nhất show Loewe thuộc Paris Fashion Week Xuân Hè 2026.

Vương Nhất Bác thu hút sự chú ý khi bất ngờ đổ bộ buổi trình diễn của nhà mốt Loewe. Nam đại sứ toàn cầu mang hình tượng “bạn trai nhà bên” trong mái tóc xoăn bồng bềnh. Anh mặc trang phục được thiết kế bởi bộ đôi Jack McCollough và Lazaro Hernandez - Tân giám đốc sáng tạo Loewe, chưa được phát hành chính thức.

paris-fashion-week-spring-summer-2026-loewe-nhat-bac-vuong-sdca.jpg
paris-fashion-week-spring-summer-2026-loewe-nhat-bac-vuong-kjgbk.jpg

Tạo hình của mỹ nam Hoa ngữ nhận về nhiều phản hồi tích cực khi kết hợp khéo léo các gam màu đối lập, tạo hiệu ứng thị giác thú vị.

paris-fashion-week-spring-summer-2026-loewe-nhat-bac-vuong-ddscjj.jpg

Vương Nhất Bác được ưu ái ngồi hàng ghế đầu bên cạnh CEO thương hiệu, Delphine Arnault và Anna Wintour.

paris-fashion-week-spring-summer-2026-loewe-do-linh-tran-2.jpg
paris-fashion-week-spring-summer-2026-loewe-do-linh-tran-ff.jpg

Trần Đô Linh có màn chào sân Paris Fashion Week đầy ấn tượng trên cương vị đại sứ mới của Loewe. Nữ diễn viên khoe sắc vóc mảnh mai trong bản phối áo dệt kim đỏ, quần denim dáng rộng thuộc BST Xuân Hè 2026 của nhà mốt, ra mắt cùng ngày. Cô hoàn thiện tạo hình với túi cầm tay Puzzle, giày mũi nhọn, tiết chế trang sức, giữ tổng thể thời thượng, thanh lịch.

paris-fashion-week-spring-summer-2026-loewe-do-linh-tran-drdb.jpg
paris-fashion-week-spring-summer-2026-loewe-do-linh-tran.jpg
Trạng thái tự tin, rạng rỡ của "tình đầu xứ Trung" qua ống kính "hung thần" Getty Images.

Qua loạt ảnh Getty Images, phong độ nhan sắc “tình đầu xứ Trung” được khen ngợi, không có nhiều khác biệt so với ảnh từ studio.

paris-fashion-week-spring-summer-2026-allday-project.jpg
paris-fashion-week-courreges-bailey-youngseo-allday-project.jpg

Nhân tố mới đắt show nhất K-Pop tại Paris Fashion Week Xuân Hè 2026 gọi tên ALLDAY PROJECT. Nhóm tân binh tỏa sáng ở cả đội hình nhóm lẫn các lần "tách lẻ" trong gần 10 sự kiện liên tục xuyên suốt 5 ngày qua.

paris-fashion-week-spring-summer-2026-loewe-allday-project-ue.jpg
paris-fashion-week-spring-summer-2026-loewe-allday-project-dsa.jpg

Tại show Loewe, ba thành viên Tarzzan, Bailey, Woochan diện trang phục thời thượng, mang đậm tinh thần hip-hop. Phong thái tự tin của bộ ba được các tín đồ thời trang khen ngợi.

paris-fashion-week-spring-summer-2026-loewe-yoojung-qu.jpg
paris-fashion-week-spring-summer-2026-loewe-yoojung.jpg

Kim Yoo Jung trở lại Paris Fashion Week sau 8 tháng với vai trò khách mời tại show Loewe Xuân Hè 2026. Nữ diễn viên người Hàn lựa chọn đầm trắng tối giản dáng ngắn, được dựng phom tinh tế cùng các nếp gấp nhẹ, phối cùng túi da tông nâu trầm giúp outfit trở nên sang trọng.

paris-fashion-week-spring-summer-2026-loewe-yoojung-21.jpg
﻿Điểm cộng lớn giúp Kim Yoo Jung nổi bật qua ống kính truyền thông quốc tế đến từ kiểu trang điểm căng bóng cùng kiểu tóc dài xoăn nhẹ.
fb-110.jpg
MIDI
