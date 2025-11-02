Sara Minami thu hút sự chú ý tại một liên hoan phim, khoe vòng 1 gợi cảm

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Linh Vân
SVO - Nữ diễn viên Sara Minami (23) đang thu hút sự chú ý với bức ảnh chụp tại một liên hoan phim, khoe vòng một gợi cảm.

Nữ diễn viên Sara Minami (23 tuổi) đang thu hút sự chú ý với bức ảnh hở ngực cực kỳ táo bạo tại Liên hoan phim Quốc tế Tokyo lần thứ 38. Trước đó, nữ diễn viên đã đăng tải trên Instagram: "Cảm ơn Liên hoan phim Quốc tế Tokyo lần thứ 38. Mọi điều tốt đẹp <All Greens>" cùng một số bức ảnh cô diện chiếc váy đơn sắc khoe đường cong gợi cảm cùng bờ vai tuyệt đẹp và bức ảnh chụp cô với Kitagawa Keiko, người đóng chung trong bộ phim truyền hình năm 2011, Megami no Kyoushitsu: Legal Youth White Paper (Fuji TV). All Greens là bộ phim điện ảnh được ra mắt vào 20/9 của Sara Minami trong vai Boku Hidemi, người mơ ước trở thành một rapper nhưng lại dành cả ngày để chìm đắm trong nỗi buồn chán vì không tìm được chỗ đứng cho mình ở trường hay ở nhà. Boku Hidemi cùng với Yaguchi Miruku (Deguchi Natsuki), một cô gái yêu phim ảnh, hòa đồng và là một thành viên xuất sắc của đội điền kinh, có thứ hạng cao trong trường, nhưng lại gặp rắc rối ở nhà, đã tham gia nhóm nữ sinh đang vật lộn để kiếm sống tại một thị trấn với tương lai bấp bênh, thành lập một câu lạc bộ mang tên "All Greens" và dấn thân vào một hoạt động ngoại khóa bị cấm.

screenshot-20251101-223547-messenger.jpg
Bức ảnh chụp chiếc váy khoe bờ vai và đường cong tuyệt đẹp của Minami Sara đang là chủ đề 'nóng'.
screenshot-20251101-223857-messenger.jpg
screenshot-20251101-223905-messenger.jpg

Cộng đồng mạng dường như cũng 'phát cuồng' với vẻ ngoài mới này của cô: Cô ấy thật quyến rũ; Sara gợi cảm cũng đáng yêu; Nó thực sự hợp với cô ấy; Cô ấy trông thật trưởng thành; Hai người họ trông như thể đang chạm trán nhau ở Themis; Xinh đẹp; Đừng che ngực; Ồ, bạn để lộ nó rồi; Nó làm tôi nghẹt thở...

sra3.jpg

Minami lần đầu xuất hiện trên phim truyền hình và đóng vai chính trong bộ phim truyền hình đêm khuya Cocoa (Fuji TV) phát sóng năm 2019, và cũng được chọn làm hình tượng cho "Pocky" của Ezaki Glico. Những năm gần đây, cô thu hút sự chú ý khi tham gia bộ phim truyền hình Dragon Zakura mùa 2 (2021) của TBS, bộ phim truyền hình The 13 Lords of the Kamakura (2022) của NHK và Nevertheless: The Shapes of Love (2024).

