Rủi ro thiên tai cấp 4 do bão Bualoi trên đất liền tỉnh nào, có ý nghĩa ra sao?

HHTO - Cơn bão số 10 Bualoi đang đến gần nước ta và vẫn là bão rất mạnh, có khả năng gây thiệt hại lớn. Nó gây rủi ro thiên tai cấp 4 trên đất liền khu vực nào? Và cấp độ rủi ro thiên tai như vậy có nghĩa là gì?

Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC) của Mỹ gọi bão Bualoi là một hệ thống rất nguy hiểm, có nguy cơ gây gió mạnh, mưa to, biển động, nước dâng, lũ quét, sạt lở đất…

Lúc 14h hôm nay, 28/9, tâm bão ở cách phía Bắc tỉnh Quảng Trị khoảng 165 km về phía Nam - Đông Nam, sức gió mạnh nhất cấp 12 (118 - 133km/h), giật cấp 15 (167 - 183 km/h), dự báo bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây - Tây Bắc, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nước ta.

Dự báo bão Bualoi của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Ảnh: NCHMF.

Dự báo bão số 10 sẽ đổ bộ trong khoảng Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Trị (khả năng lớn là Hà Tĩnh đến Quảng Trị) trong đêm 28/9 hoặc chậm hơn một chút là sang rạng sáng 29/9.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông báo, bão Bualoi gây rủi ro thiên tai cấp 3 cho nhiều vùng biển và cấp 4 cho khu vực đất liền ven biển từ Nghệ An đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị.

Vị trí hiện tại và đường đi dự báo của bão Bualoi, theo JTWC lúc chiều 28/9. Ảnh: Zoom Earth, JMA/ NOAA/ CIRA, Himawari, JTWC.

Ở nước ta, rủi ro thiên tai được phân cấp căn cứ vào cường độ, phạm vi ảnh hưởng, khu vực chịu tác động trực tiếp và khả năng gây thiệt hại của thiên tai, theo trang Chinhphu.vn.

Có tối đa 5 cấp, trong đó cấp 5 là cao nhất.

Rủi ro thiên tai cấp 4 là rủi ro rất lớn, khi thiên tai có khả năng gây thiệt hại về con người và vật nuôi; gây thiệt hại nặng nề về tài sản, các công trình hạ tầng; gây đình trệ kinh tế - xã hội, mất mát lớn về tài chính; khiến môi trường bị phá hủy, để lại hậu quả lâu dài, khó hồi phục.

Trong cơn bão số 10, rủi ro thiên tai cấp 4 được xác định dựa trên khả năng xảy ra gió mạnh cấp 10 - 12 (89 - 133 km/h) ở vùng ven bờ từ Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị, cùng với nguy cơ xảy ra mưa rất lớn với lượng mưa trên 200 mm/3 giờ, theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.

Gió cấp 10 - 12 có thể khiến cây cối bị đổ hàng loạt, nhà cửa không kiên cố có thể bị tốc mái, cột điện gãy đổ… Mưa lớn có thể gây ngập úng, lũ quét, sạt lở đất…

Sáng 28/9, người dân Hà Tĩnh khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng chống bão số 10. Ảnh: Hoài Nam/ TPO.

Bão số 10 Bualoi rất nguy hiểm, mong bà con ở khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão và các vùng lân cận khẩn trương làm theo hướng dẫn từ cơ quan chức năng địa phương để vượt qua thiên tai an toàn.

Xin chúc tất cả bình an.