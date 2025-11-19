Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Rồng Xanh 2025: Đếm không xuể khoảnh khắc Hyun Bin - Son Ye Jin "phát đường" cưng xỉu

Sam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Vợ chồng Son Ye Jin - Hyun Bin đã trở thành "đức vua và hoàng hậu" của Blue Dragon Film Awards 2025 - lễ trao giải điện ảnh Rồng Xanh 2025. Mỗi khoảnh khắc một trong hai được xướng tên nhận giải là lúc người hâm mộ thêm quắn quéo bởi ánh mắt, cử chỉ BinJin dành cho nhau.

Son Ye JinHyun Bin không đi thảm đỏ cùng nhau, nhưng fan chưa kịp tiếc thì khoảnh khắc cả hai được xếp ngồi cạnh nhau tại buổi lễ chính của Rồng Xanh 2025 đã được tiết lộ. Theo lời kể của người hâm mộ có mặt tại hội trường, cả hai sơ hở là tám chuyện. Hyun Bin nghiêng sát đầu về phía vợ để nghe cô nói.

son-ye-jin-hyun-bin.jpg
son-ye-jin-hyun-bin-2.jpg
binjin-3.jpg
"Tóm gọn" khoảnh khắc Hyun Bin "lơ đễnh" không theo dõi sân khấu chính mà quay qua nhìn "vịu ơ" Son Ye Jin cực tình.

Kể từ Hạ Cánh Nơi Anh (2019), Son Ye Jin - Hyun Bin hiếm khi xuất hiện cùng nhau ở sự kiện công khai dù không ngại nhắc về đối phương và cuộc sống hôn nhân kể từ sau khi kết hôn. Vì thế, mọi khung hình chung của BinJin tại Rồng Xanh 2025 đều đắt giá. Những tương tác nhỏ xíu của bộ đôi dành cho nhau cũng làm fan muốn "thét gào".

Hyun Bin - Son Ye Jin cùng chiến thắng ở hạng mục Popularity Award (Diễn viên được yêu thích nhất). Như đọc vị tâm tư của người hâm mộ đã nỗ lực bình chọn để được nhìn thấy họ chung khung hình, Son Ye Jin đã "ỏn ẻn" tiến đến gần chồng, giờ "ký hiệu V" trong khoảnh khắc chụp ảnh lưu niệm tại sân khấu. Cả khán đài vỡ òa, dân mạng cũng muốn "nổ tung" vì quá nhiều sự đáng yêu trong clip 7 giây cắt từ livestream.

Có thể đây là 7 giây xem nửa tiếng chưa thoát ra được của fan BinJin.
son-ye-jin-hyun-bin-10.jpg
son-ye-jin-hyun-bin-7.jpg
son-ye-jin-hyun-bin-6.jpg
son-ye-jin-hyun-bin-4.jpg

Không thể giảm sức mạnh của "hai con tướng" này, Hyun Bin và Son Ye Jin lần lượt được vinh danh ở hạng mục "Nam/ Nữ chính xuất sắc nhất". "Ảnh đế" Hyun Bin hạnh phúc ôm chặt lấy vợ trước khi lên nhận giải. Trong bài phát biểu, anh không quên nhắc đến cô: "Gửi tới vợ của anh, Yejin à, sự hiện diện của em đã tiếp thêm cho anh rất nhiều sức mạnh và cả bé con nhà mình nữa - anh/ bố yêu hai người rất nhiều".

"Ảnh hậu" Son Ye Jin bất ngờ khi giành chiến thắng, được vỗ về trong vòng tay của chồng. Nữ diễn viên khéo léo nhắc đến anh trong bài phát biểu: "Tôi muốn chia sẻ niềm vinh dự này với hai người đàn ông mà tôi rất yêu nữa - anh Kim Tae Pyeong (tên thật của Hyun Bin) và con trai nhỏ của chúng tôi".

Cái ôm siết chặt ngọt ngào của Hyun Bin và Son Ye Jin sau khi anh được xướng tên ở hạng mục "Nam chính xuất sắc nhất".
Son Ye Jin "thả tim" khi nghe Hyun Bin phát biểu.
g6h3swkauaa7yae.jpg
g6h4ch3b0aaymui-3051.jpg
binjin-2.jpg
BinJin đã trở thành "đức vua - hoàng hậu" của Rồng Xanh 2025.

Chuyện tình cổ tích - cặp đôi đẹp nhất làng phim Hàn từ màn ảnh đến ngoài đời của giới giải trí Hàn Quốc, cùng được xướng tên ở 2 hạng mục danh giá của "Oscar của xứ Kim chi". Đó là viễn cảnh quá đẹp và vô thực đến nỗi người hâm mộ của cặp đôi cũng không dám tưởng tượng. Lễ trao giải Rồng Xanh 2025 thực sự là dấu mốc lịch sử trong sự nghiệp của Hyun Bin - Son Ye Jin.

cover-1469.jpg
Sam
#Rồng Xanh #Rồng Xanh 2025 #Blue Dragon 2025 #Blue Dragon Film Awards 2025 #Hyun Bin #Son Ye Jin #BinJin #ảnh đế Rồng Xanh #ảnh hậu Rồng Xanh

