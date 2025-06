R&A: 'Nguyễn Anh Minh viết nên lịch sử tại The Amateur Championship'

TPO - R&A - tổ chức điều hành luật lệ, giải đấu và phát triển golf toàn cầu - đã gọi Nguyễn Anh Minh là “người viết nên lịch sử tại The Amateur Championship" khi anh trở thành golfer Việt Nam đầu tiên tham dự giải đấu danh giá này.

Trong bài tường thuật trực tiếp trên trang chủ, R&A nhấn mạnh, Nguyễn Anh Minh viết nên lịch sử khi trở thành golfer người Việt Nam đầu tiên tham dự giải The Amateur Championship.

"Tài năng 17 tuổi đã có màn trình diễn ấn tượng với vòng đấu mở màn 68 gậy (-2) tại Royal St George’s, trước khi đánh 73 gậy (+1) tại sân Royal Cinque Ports , qua đó giữ tổng điểm -1 sau hai vòng", R&A viết.

The Amateur Championship, một trong những giải đấu lâu đời và danh giá nhất thế giới dành cho các golfer nghiệp dư, diễn ra từ ngày 16-22/6, quy tụ 288 golfer đến từ 45 quốc gia trên toàn cầu tham gia tranh tài.

Tại vòng loại stroke play (đấu gậy) kéo dài hai ngày, Anh Minh 68 gậy (-2) tại sân Royal St George’s và 73 gậy (+1) tại sân Royal Cinque Ports, qua đó đạt tổng điểm -1 sau 36 hố. Thành tích này giúp Anh Minh nằm trong nhóm đồng hạng 60 cùng 23 golfer khác.

Theo thể thức của giải, chỉ 64 golfer có điểm số tốt nhất mới giành quyền vào vòng đấu match play (đối kháng). Do đó, một trận play-off gồm 24 golfer đã được tổ chức để xác định 5 suất cuối cùng vào vòng trong.

Trận play-off theo thể thức loại trực tiếp tại hai hố số 1 và 18 của sân Royal St George’s. Các golfer được chia thành 4 nhóm, mỗi nhóm 6 người, thi đấu lần lượt cho đến khi chọn ra đủ 5 người đi tiếp.

Mặc dù đã thi đấu đầy nỗ lực và quyết tâm, Nguyễn Anh Minh không nằm trong nhóm 5 golfer giành quyền vào vòng đấu đối kháng, bao gồm: Mads Viemose Larsen (Đan Mạch), Filippo Ponzano (Italia), Gaven Lane (Mỹ), Stijn Egging (Hà Lan) và Rintaro Nakano (Nhật Bản).

Hành trình của Nguyễn Anh Minh tại The Amateur Championship 2025 khép lại sau trận play-off đầy kịch tính. Tuy không thể giành quyền đi tiếp, nhưng màn trình diễn ấn tượng, đặc biệt là vòng mở màn với 68 gậy của Nguyễn Anh Minh đã để lại dấu ấn đậm nét.

Việc được góp mặt tại một trong những giải đấu nghiệp dư danh giá nhất thế giới, thi đấu sòng phẳng cùng những tài năng hàng đầu đến từ các cường quốc golf, là dấu mốc quan trọng trong hành trình trưởng thành của Nguyễn Anh Minh, tạo bước tiến vững chắc trên con đường hướng tới chuyên nghiệp trong tương lai.

Ethan Fang đăng quang kịch tính

Ở giải đấu vừa kết thúc, Ethan Fang (sinh viên năm hai Đại học Oklahoma) đã giành chức vô địch sau chiến thắng nghẹt thở 1 up trước Gavin Tiernan (sinh viên năm hai Đại học Đông Tennessee) nhờ cú birdie quyết định ở hố 36 tại sân Royal St George’s.

Với chiến thắng này, Fang trở thành golfer người Mỹ đầu tiên đăng quang The Amateur Championship, kể từ Drew Weaver vào năm 2007. Chàng sinh viên năm hai này cũng trở thành tay golf đầu tiên của Oklahoma State giành danh hiệu này kể từ huyền thoại Bob Dickson.

Huyền thoại Dickson là người gần nhất từng vô địch cả The Amateur Championship và US Amateur trong cùng một năm, thành tích mà Fang hoàn toàn có cơ hội tái lập khi anh bước vào giải US Amateur vào tháng 8 tới tại Olympic Club, San Francisco.

Với chiến thắng này, Ethan Fang nhận được suất đặc cách tham dự The Open Championship lần thứ 153 tại Royal Portrush vào tháng tới, cũng như The Masters 2026 và US Open 2026 tại Shinnecock Hills. Ngoài ra, anh cũng được mời góp mặt tại giải Betfred British Masters thuộc hệ thống DP World Tour.