Nguyễn Anh Minh đánh 68 gậy ngày khai màn The Amateur Championship 2025

TPO - Lần đầu góp mặt tại giải đấu nghiệp dư lâu đời và danh giá nhất thế giới, golfer số 1 Việt Nam Nguyễn Anh Minh ghi dấu ấn với vòng mở màn -2 gậy tại Royal St. George’s.

Trong vòng mở màn tại sân Royal St. George’s (par 70), Nguyễn Anh Minh đã ra mắt đầy ấn tượng tại The Amateur Championship 2025, giải đấu nghiệp dư lâu đời và danh giá bậc nhất thế giới.

Tay golf số 1 Việt Nam đánh 68 gậy (-2), tạm xếp T24 trên bảng xếp hạng, trong tổng số 288 vận động viên đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia tranh tài.

Vòng đấu của Anh Minh nổi bật với 6 birdie ở các hố 2, 3, 4, 12, 16 và 17, xen kẽ 4 bogey tại các hố 5, 6, 9 và 14. Điều này cho thấy khả năng kiểm soát thế trận và bản lĩnh thi đấu đáng khen ngợi của đại diện Việt Nam tại sân đấu đầy khắc nghiệt từng nhiều lần tổ chức The Open.

Với tổng điểm -2, Nguyễn Anh Minh đang tiến gần tới mục tiêu lọt vào top 64 golfer giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp (match play) để tìm ra nhà vô địch.

Trường hợp có nhiều golfer đồng điểm ở vị trí thứ 64, vòng play-off sẽ được tổ chức để xác định suất đi tiếp.

Theo lịch thi đấu, Anh Minh sẽ bắt đầu vòng 2 lúc 12h14 ngày 17/6 (giờ địa phương) tại sân Royal Cinque Ports (par 72).

Ra đời từ năm 1885, The Amateur Championship là một trong những giải golf lâu đời nhất trên thế giới. Giải đấu do The R&A – đồng điều hành The Open – tổ chức thường niên, quy tụ những golfer nghiệp dư xuất sắc nhất đến từ khắp các châu lục.

Không ít tên tuổi sau này trở thành huyền thoại từng để lại dấu ấn tại đây, từ Bobby Jones (3 danh hiệu The Open, 4 US Open và 5 US Amateur), đến các nhà vô địch Ryder Cup như Sergio García hay José María Olazábal.

Giành chức vô địch tại The Amateur Championship không chỉ là niềm tự hào cho bất kỳ golfer nghiệp dư nào, mà còn là “tấm vé vàng” để mở ra tương lai chuyên nghiệp. Nhà vô địch sẽ nhận được suất tham dự trực tiếp The Open, US Open và The Masters, ba trong số bốn major chuyên nghiệp hàng đầu thế giới.