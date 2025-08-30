Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Quảng Trị triển khai tặng quà nhân dân nhân dịp Quốc khánh 2/9

Hoàng Nam
TPO - Thực hiện chủ trương của Trung ương tặng quà nhân dân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, UBND tỉnh Quảng Trị vừa có quyết định trích kinh phí để tạm cấp cho các xã, phường, đặc khu tặng quà nhân dân.

Theo đó, Quảng Trị đã trích số tiền gần 185 tỉ đồng từ nguồn bổ sung có mục tiêu ngân sách Trung ương để tạm cấp cho 78 xã, phường, đặc khu tặng quà cho 1.847.378 người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Nhiều địa phương ở Quảng Trị đã triển khai phát quà cho người dân. Ảnh Báo Quảng Trị.

Hiện chính quyền các địa phương đang khẩn trương phối hợp công an các xã, phường, đặc khu khẩn trương tổng rà soát toàn bộ nhân khẩu trên địa bàn, bao gồm cả những người đã đăng ký thường trú, tạm trú hoặc chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhưng thực tế đang sinh sống.

Đồng thời, lực lượng chức năng tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục cần thiết như cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2, đăng ký tài khoản ngân hàng và tích hợp tài khoản hưởng An sinh xã hội trên ứng dụng VNeID để kịp thời chuyển quà tặng đến tận tay người dân.

UBND các xã, phường, đặc khu chịu trách nhiệm sử dụng kinh phí đúng mục đích và thực hiện việc thanh, quyết toán tài chính theo chế độ quy định. Mức quà tặng là 100.000 đồng/người dân cho toàn dân ăn Tết Độc lập.

Hoàng Nam
