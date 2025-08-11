Quảng Ninh quyết tâm xây dựng chính quyền tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả

TPO - Với tinh thần đoàn kết, đổi mới và quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, Đảng bộ UBND tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, tạo nhiều dấu ấn trong phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao đời sống nhân dân.

Ngày 11/8, diễn ra Đại hội Đảng bộ Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh﻿ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đảng bộ UBND tỉnh được thành lập ngày 3/2/2025, trong bối cảnh địa phương triển khai mô hình chính quyền hai cấp và cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước. Sự ra đời của Đảng bộ đánh dấu bước tiến quan trọng trong đổi mới mô hình tổ chức Đảng, khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện đối với chính quyền các cấp.

Kinh tế tăng trưởng cao, nhiều chỉ tiêu dẫn đầu cả nước

Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đức Ấn, ngay sau khi thành lập, Đảng bộ đã kiện toàn tổ chức, phân công nhiệm vụ rõ ràng, thống nhất chỉ đạo điều hành. Các cấp ủy trực thuộc bám sát nghị quyết của Tỉnh ủy, chương trình công tác của UBND tỉnh, tập trung giải quyết nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, gắn với chủ đề công tác năm 2025 “Bứt phá trong phát triển kinh tế, tạo đà cho nhiệm kỳ mới”.

Bước vào giai đoạn 2025-2030, Đảng bộ UBND tỉnh xác định phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”

Nhờ đó, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2021-2025 ước đạt 10,4%/năm; quy mô kinh tế năm 2025 ước đạt 395.000 tỷ đồng, gấp 1,9 lần năm 2020. GRDP bình quân đầu người đạt trên 11.000 USD, gấp 2,24 lần bình quân cả nước; năng suất lao động xã hội 580 triệu đồng/người, tăng 13,4%/năm. Thu ngân sách giai đoạn này ước đạt 288.315 tỷ đồng, thuộc nhóm địa phương đứng đầu; FDI đạt 9,77 tỷ USD, gấp 5,1 lần giai đoạn 2016-2020.

Tỉnh bước đầu hình thành chuỗi công nghiệp quy mô lớn như dệt công nghệ cao, sản xuất ô tô, xe điện, cơ khí chế tạo, điện - điện tử. Dịch vụ, du lịch phục hồi mạnh, năm 2024 chiếm 9,64% GRDP; 7 tháng năm 2025 đón 14,6 triệu lượt khách, tăng 13% so với cùng kỳ.

Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân của Quảng Ninh﻿ giai đoạn 2021-2025 ước đạt 10,4%/năm

Quảng Ninh tạo đột phá về hạ tầng chiến lược, nhất là giao thông, khu kinh tế, khu công nghiệp; nhiều năm liền dẫn đầu về chỉ số năng lực cạnh tranh và cải cách hành chính. Tỉnh đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế số chiếm 6,96% GRDP năm 2024. Công tác quy hoạch được đẩy nhanh, tạo không gian phát triển mới; Quảng Ninh là tỉnh đầu tiên ở Đồng bằng sông Hồng được phê duyệt quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050.

Hướng tới mục tiêu cao hơn trong nhiệm kỳ mới

Bước vào giai đoạn 2025-2030, Đảng bộ UBND tỉnh xác định phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, tiếp tục đổi mới, hành động, linh hoạt để đưa ra quyết sách đúng, kịp thời, sát thực tiễn; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nền hành chính hiệu năng, hiệu lực; phát huy dân chủ, kỷ cương; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, khoa học công nghệ; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên liêm chính, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

﻿ ﻿ Trong nhiệm kỳ mới, Quảng Ninh cơ cấu lại dịch vụ trên nền tảng kinh tế số, ưu tiên du lịch, logistics.

Tỉnh sẽ tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng công nghiệp xanh, chuyển đổi xanh, ưu tiên ngành nền tảng, mũi nhọn, công nghệ cao; tạo đột phá giải phóng mặt bằng, thu hút FDI chọn lọc vào các khu công nghiệp, khu kinh tế; phát triển công nghiệp chế biến chế tạo thành trụ cột chính.

Song song, Quảng Ninh cơ cấu lại dịch vụ trên nền tảng kinh tế số, ưu tiên du lịch, logistics; phát triển kinh tế biển thành trung tâm hàng đầu Đông Nam Á; chuyển dịch nông nghiệp theo hướng sinh thái, tuần hoàn, gắn với nông thôn mới hiện đại, bền vững. Đồng thời, chú trọng phát triển văn hóa, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, bảo đảm an ninh, quốc phòng, nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế.

Ông Vũ Đại Thắng, UVBCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH trao Quyết định chỉ định Ban chấp hành, Ban thường vụ, Bí thư, các Phó bí thư Đảng uỷ UBND tỉnh Quảng Ninh.

Với nền tảng đã đạt được, Đảng bộ UBND tỉnh Quảng Ninh tin tưởng sẽ thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 xây dựng tỉnh giàu mạnh, văn minh, hiện đại, hạnh phúc, là đầu tàu kinh tế phía Bắc và sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.