Quảng Ngãi có tân Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh

TPO - Ông Đinh Quốc Tuấn - nguyên Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh Quảng Ngãi, được chỉ định làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.

Sáng 13/11, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về công tác cán bộ. Dự hội nghị có ông Huỳnh Thanh Xuân - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; bà Đinh Thị Hồng Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi...

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, bà Nguyễn Thị Việt Hiển - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Trưởng Ban Công tác Công đoàn, công bố Quyết định về việc chỉ định bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ và giữ chức danh Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2023 - 2028, đối với ông Đinh Quốc Tuấn - Tỉnh ủy viên, nguyên Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh Quảng Ngãi, kể từ ngày 1/11/2025.

Ông Huỳnh Thanh Xuân - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trao quyết định cho ông Đinh Quốc Tuấn - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Huỳnh Thanh Xuân chúc mừng ông Đinh Quốc Tuấn được chỉ định giữ chức Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Quảng Ngãi.

“Từ giờ đến cuối năm khối lượng công việc rất lớn, nhất là trong bối cảnh Quảng Ngãi vừa trải qua bão lũ liên tiếp. Tôi mong muốn Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi tiếp tục quan tâm, hỗ trợ để tân Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh hoàn thành nhiệm vụ được Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam và Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi giao", ông Xuân nói.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Đinh Quốc Tuấn nhấn mạnh, sẽ cùng Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh phát huy đoàn kết, thống nhất, nghiêm túc nghiên cứu, quán triệt chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của Công đoàn để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn ngày càng phát triển, thiết thực, đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của đông đảo đoàn viên, người lao động.

Ông Đinh Quốc Tuấn - tân Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi.

"Trong thực hiện chức trách, tôi sẽ cùng Ban Chấp hành nghiêm túc thực hiện nguyên tắc tập trung, dân chủ, hỗ trợ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ, để xứng đáng với niềm tin, sự tín nhiệm của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và toàn thể cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động trong tỉnh”, ông Tuấn bày tỏ.

Trước khi được chỉ định giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi, ông Tuấn từng đảm nhiệm nhiều vị trí, như: Ủy viên UBKT Tỉnh ủy Kon Tum; Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Kon Tum; Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum; Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh Kon Tum; Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh Quảng Ngãi.