Quá khứ “tẻn tẻn” của dàn ATSH mùa 2: Jaysonlei “vô tri”, GILL hóa “sĩ vương”

HHTO - Loạt clip hài hước, vô tri trong quá khứ của dàn Anh Trai “Say Hi” mùa 2 bất ngờ được “đào” lại. Cộng đồng mạng thích với những “cây hài” ngầm như Jaysonlei, GILL, Mason Nguyễn, Robber…

Sau khi công bố dàn nghệ sĩ chính thức, Anh Trai “Say Hi” 2025 nhanh chóng thu hút sự chú ý. Người hâm mộ không chỉ quan tâm đến chuyên môn mà còn tò mò về tính cách đời thường của các nghệ sĩ. Từ đó, loạt clip hài hước trong quá khứ của dàn Anh Trai được cộng đồng mạng “khai quật".

Netizen bất ngờ với quá khứ hài hước của dàn Anh Trai "tưởng như trầm tính".

Jaysonlei là một trong những nhân tố được netizen kỳ vọng sẽ tạo nên loạt mảng miếng "ê hề" tại Anh Trai “Say Hi” mùa 2. Trước đó, anh từng khiến khán giả “cười bể bụng” với series trả lời câu hỏi của người hâm mộ trên story Instagram. Trong "giao diện" đời thường, tác giả demo Cách Điệu bộc lộ tính cách “tẻn tẻn” với những câu thoại “không ai hiểu” và cách phản hồi fan đầy hài hước.

Fan bất ngờ với những câu thoại “vô tri” của Jaysonlei. Nguồn clip: Threads @lemoncheese2404.

Ngoài những phát ngôn “đâm thẳng” anti-fan để bảo vệ chương trình và dàn cast, “anh trai” Mason Nguyễn còn khiến người hâm mộ thích thú với quá khứ thường xuyên trêu chọc đồng nghiệp: Từ chế lời bài hát của Dangrangto đến ghẹo “bụng sữa” của Young Puppy. Thậm chí, nam rapper còn từng “cosplay” giám đốc âm nhạc JustaTee một cách “bẹo hình bẹo dạng”, tái hiện từ cử chỉ đến giọng điệu theo phiên bản “lỗi” khiến cộng đồng mạng cười ngất.

Mason Nguyễn khiến khán giả lo lắng sẽ bị các Anh Trai “hội đồng” vì quá nhây. Nguồn clip: Threads sleepallday_hihi.

GILL được khán giả dự đoán sẽ trở thành “truyền nhân” của Anh Tú Atus nhờ phong thái tự tin và khả năng tung hứng. Trong một đoạn phỏng vấn tại Rap Việt mùa 4, chủ nhân hit Sang Xịn Mịn hài hước tự nhận mình là rapper sở hữu “lyric sâu nhất, trình diễn sân khấu đỉnh nhất”, khiến người xem vừa bật cười vừa thêm phần tò mò về tính cách của anh.

GILL hoá “sĩ vương”, netizen hài hước bình luận: “Anh em ruột thừa với Anh Tú Atus”. Nguồn clip: Threads @tdwnly.

Không còn hình tượng trầm tính trên sân khấu, “phù thuỷ tạo hit” Bùi Trường Linh gây bất ngờ với nhân cách thứ hai - “Bình Trường Lui” (do chính chủ tự đặt) với loạt clip đu trend “vô tri” trên TikTok. Gần đây, nam ca/nhạc sĩ còn cùng “anh trai” RIO trở thành OTP được nhiều người yêu thích khi tương tác thân thiết trực tiếp lẫn “online”.

Bùi Trường Linh hoá “anh trai Dubai” ca hát, cộng đồng mạng tưởng “lộn kênh”. Nguồn clip: @bnh.trng.lui.

Trái ngược với hình tượng “gang gang”, Robber khiến netizen cười ngất với quá khứ bày đủ trò với bộ đồ “công nhân”. Nguồn clip: @dt_tap_rap.

Từng là bộ đôi “meme” trong chương trình Lớp Học Hoàn Mỹ, Otis và Phạm Đình Thái Ngân được mong chờ sẽ chung đội tại Anh Trai “Say Hi” mùa 2. Nguồn clip: @lophochoanmy.

Dù chưa chính thức lên sóng nhưng Anh Trai "Say Hi" mùa 2 đã "gây bão" với loạt khoảnh khắc hài hước trong quá khứ của dàn nghệ sĩ. Chính sự lầy lội và dí dỏm ấy khiến khán giả càng thêm háo hức, mong chờ những màn tương tác thú vị và mảng miếng duyên dáng của các Anh Trai trong chương trình.