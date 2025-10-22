Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Phim Việt "Cách Em 1 Milimet" chọn diễn viên khéo đến mức này

Hải Phong - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Từ giai đoạn học trò đến lúc trưởng thành, nhân vật này đều có diễn viên cực hợp vai khiến khán giả vừa xem vừa xuýt xoa khen ngợi.

cach-em-17.jpg

Một bộ phim muốn thành công, bên cạnh yếu tố kịch bản hấp dẫn thì cần phải chọn được diễn viên hợp vai. Với những phim chia ra hai cột mốc thời gian từ quá khứ đến hiện tại thì việc casting diễn viên còn khó gấp nhiều lần để diễn viên của hai giai đoạn phải tương đồng, ăn ý với nhau từ ngoại hình đến lối diễn xuất.

cach-em-12.jpg
cach-em-13.jpg
cach-em-21.jpg
cach-em-24.jpg

Cách Em 1 Milimet đã làm được điều ấy, khi đám trẻ ở làng Mây trong quá khứ đã rất được khán giả yêu thích thì 20 năm sau, các nhân vật cũng không làm mọi người thất vọng. Đặc biệt là vai Viễn. Ngày xưa, Viễn là cậu học trò có mối tình gà bông trong trẻo với cô bạn Ngân.

cach-em-4.jpg

Những rung động ngọt ngào của Ngân và Viễn khiến khán giả tan chảy, chỉ mong mối tình đầu của cả hai sẽ nối dài đến hiện tại. Và Sơn Tùng dù lần đầu đóng phim nhưng đã ghi điểm khi nhập vai Viễn cực ngọt, đặc biệt là ánh mắt siêu ấm áp.

cach-em-1.jpg
cach-em-25.jpg
cach-em-26.jpg
cach-em-27.jpg

Nhiều khán giả gọi Sơn Tùng là nam thần, rằng cậu bạn xứng đáng có một vai chính dài hơi trong phim thanh xuân học đường. Mọi người cũng lo khi Cách Em 1 Milimet chuyển sang giai đoạn hiện tại, Viễn do người khác đóng sẽ không thể thú vị được như Sơn Tùng.

cach-em-19.jpg

Nhưng chẳng ngờ Hà Việt Dũng đã hóa thân thành Viễn rất ngọt. 20 năm sau, Viễn và Ngân chẳng hiểu vì sao lại chia tay nhưng vẫn là bạn bè, vẫn liên lạc với nhau khi cần thiết. Viễn giờ đây là giám đốc, điều hành một công ty lớn, bề ngoài lạnh lùng lí trí nhưng thâm tâm vẫn chưa thể quên được chuyện ngày xưa với Ngân.

cach-em-2.jpg
cach-em-3.jpg

Hà Việt Dũng vốn đã có ngoại hình đẹp, chiều cao đáng nể, chỉ cần khoác lên người bộ vest, nói những câu sắc bén là đã ra dáng tổng tài. Còn người xem thì công nhận chưa có phim Việt giờ vàng nào khéo chọn diễn viên như thế này, dù là quá khứ hay hiện tại đều quá hấp dẫn.

qc.jpg
Hải Phong - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Cách Em 1 Milimet #Sơn Tùng #Hà Việt Dũng #phim VTV #Huyền Lizzie

Xem thêm

Cùng chuyên mục