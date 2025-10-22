Phim Việt "Cách Em 1 Milimet" chọn diễn viên khéo đến mức này

Một bộ phim muốn thành công, bên cạnh yếu tố kịch bản hấp dẫn thì cần phải chọn được diễn viên hợp vai. Với những phim chia ra hai cột mốc thời gian từ quá khứ đến hiện tại thì việc casting diễn viên còn khó gấp nhiều lần để diễn viên của hai giai đoạn phải tương đồng, ăn ý với nhau từ ngoại hình đến lối diễn xuất.

Và Cách Em 1 Milimet đã làm được điều ấy, khi đám trẻ ở làng Mây trong quá khứ đã rất được khán giả yêu thích thì 20 năm sau, các nhân vật cũng không làm mọi người thất vọng. Đặc biệt là vai Viễn. Ngày xưa, Viễn là cậu học trò có mối tình gà bông trong trẻo với cô bạn Ngân.

Những rung động ngọt ngào của Ngân và Viễn khiến khán giả tan chảy, chỉ mong mối tình đầu của cả hai sẽ nối dài đến hiện tại. Và Sơn Tùng dù lần đầu đóng phim nhưng đã ghi điểm khi nhập vai Viễn cực ngọt, đặc biệt là ánh mắt siêu ấm áp.

Nhiều khán giả gọi Sơn Tùng là nam thần, rằng cậu bạn xứng đáng có một vai chính dài hơi trong phim thanh xuân học đường. Mọi người cũng lo khi Cách Em 1 Milimet chuyển sang giai đoạn hiện tại, Viễn do người khác đóng sẽ không thể thú vị được như Sơn Tùng.

Nhưng chẳng ngờ Hà Việt Dũng đã hóa thân thành Viễn rất ngọt. 20 năm sau, Viễn và Ngân chẳng hiểu vì sao lại chia tay nhưng vẫn là bạn bè, vẫn liên lạc với nhau khi cần thiết. Viễn giờ đây là giám đốc, điều hành một công ty lớn, bề ngoài lạnh lùng lí trí nhưng thâm tâm vẫn chưa thể quên được chuyện ngày xưa với Ngân.

Hà Việt Dũng vốn đã có ngoại hình đẹp, chiều cao đáng nể, chỉ cần khoác lên người bộ vest, nói những câu sắc bén là đã ra dáng tổng tài. Còn người xem thì công nhận chưa có phim Việt giờ vàng nào khéo chọn diễn viên như thế này, dù là quá khứ hay hiện tại đều quá hấp dẫn.