Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Phạt nặng tài xế lái ô tô ngược chiều ở TPHCM

Hương Chi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Người đàn ông lái ô tô đi ngược chiều trên đường gây bức xúc. Sau khi vào cuộc xác minh nhanh, lực lượng CSGT Công an TPHCM đã mời tài xế đến làm việc, lập biên bản xử phạt 19 triệu đồng, trừ 4 điểm trong giấy phép lái xe.

Ngày 31/10, Phòng CSGT Công an TPHCM cho biết, lực lượng chức năng vào cuộc xác minh và đã xác định được phương tiện cùng tài xế điều khiển ôtô đi ngược chiều trên đường Mỹ Phương Tân Vạn gây bức xúc.

Clip: Ô tô đi ngược chiều trên đường Mỹ Phước Tân Vạn

Trước đó, Đội CSGT Rạch Chiếc tiếp nhận tin phản ánh về vụ việc xe ô tô biển số 61K-500.35 đi ngược chiều đường có biển báo cấm đi ngược chiều trên tuyến đường Mỹ Phước Tân Vạn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội CSGT Rạch Chiếc đã tiến hành xác minh, yêu cầu người điều khiển xe ô tô nêu trên là Đ.V.H (SN 1963, ngụ phường Tân Đông Hiệp, TPHCM) đến trụ sở làm việc để làm rõ hành vi vi phạm.

cs.jpg
Tài xế làm việc với lực lượng chức năng

Làm việc với cảnh sát giao thông, ông H. thừa nhận là người trực tiếp điều khiển xe ô tô biển số 61K-500.35 đi ngược chiều trên đường Mỹ Phước Tân Vạn đoạn qua địa bàn phường Dĩ An (TPHCM) vào sáng 29/10, được người đi đường dùng điện thoại quay lại.

Với hành vi điều khiển xe ô tô đi ngược chiều, tài xế bị lập biên bản xử phạt số tiền 19.000.000 đồng và bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Hương Chi
#lái xe #tài xế #xử phạt #đi ngược chiều #Mỹ Phước Tân Vạn #Dĩ An #TPHCM

Xem thêm

Cùng chuyên mục