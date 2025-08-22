Phát hiện vi phạm qua công tác đăng ký xe, Đắk Lắk thu nộp kho bạc 5,8 tỷ đồng

TPO - Qua công tác đăng ký xe, lực lượng chức năng Đắk Lắk phát hiện và xử phạt 874 trường hợp vi phạm, tổng số tiền phạt thu nộp vào kho bạc Nhà nước 5,8 tỷ đồng.

Theo thống kê của Ban An toàn giao thông tỉnh Đắk Lắk, trong 7 tháng năm 2025, toàn tỉnh đã đăng ký mới và cấp biển số cho hơn 89.000 phương tiện cơ giới đường bộ.

Trong đó, 24.043 xe ô tô, 65.088 xe mô tô, xe gắn máy và xe máy điện, nâng tổng số phương tiện đang quản lý hơn 2,5 triệu chiếc.

Cùng thời gian trên, cơ quan chức năng của tỉnh cũng đã cấp được 3 giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa, tổng số phương tiện hiện đang quản lý 117 chiếc.

Đáng chú ý qua công tác đăng ký xe, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử phạt 874 trường hợp vi phạm, tổng số tiền phạt thu nộp vào kho bạc Nhà nước 5,8 tỷ đồng. Các vi phạm chủ yếu là chủ phương tiện không làm thủ tục sang tên theo quy định và không khai báo trước khi cải tạo xe.