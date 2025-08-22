Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Phát hiện vi phạm qua công tác đăng ký xe, Đắk Lắk thu nộp kho bạc 5,8 tỷ đồng

Huỳnh Thủy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Qua công tác đăng ký xe, lực lượng chức năng Đắk Lắk phát hiện và xử phạt 874 trường hợp vi phạm, tổng số tiền phạt thu nộp vào kho bạc Nhà nước 5,8 tỷ đồng.

Theo thống kê của Ban An toàn giao thông tỉnh Đắk Lắk, trong 7 tháng năm 2025, toàn tỉnh đã đăng ký mới và cấp biển số cho hơn 89.000 phương tiện cơ giới đường bộ.

Trong đó, 24.043 xe ô tô, 65.088 xe mô tô, xe gắn máy và xe máy điện, nâng tổng số phương tiện đang quản lý hơn 2,5 triệu chiếc.

Cùng thời gian trên, cơ quan chức năng của tỉnh cũng đã cấp được 3 giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa, tổng số phương tiện hiện đang quản lý 117 chiếc.

Đáng chú ý qua công tác đăng ký xe, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử phạt 874 trường hợp vi phạm, tổng số tiền phạt thu nộp vào kho bạc Nhà nước 5,8 tỷ đồng. Các vi phạm chủ yếu là chủ phương tiện không làm thủ tục sang tên theo quy định và không khai báo trước khi cải tạo xe.

Huỳnh Thủy
#Đắk Lắk #đăng ký xe #vi phạm giao thông kho bạc #xử phạt vi phạm

Xem thêm

Cùng chuyên mục