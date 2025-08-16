Ủy ban chứng khoán xử phạt doanh nghiệp báo lỗ thành lãi

TPO - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa công bố quyết định xử phạt với các doanh nghiệp vi phạm về công bố thông tin, trong đó có trường hợp báo lỗ thành lãi, hay chênh lệch lợi nhuận đáng kể sau kiểm toán.

Công ty CP Simco Sông Đà bị phạt tổng cộng 235 triệu đồng. Trong đó, 85 triệu đồng vì không công bố hoặc công bố chậm các tài liệu: Báo cáo tài chính bán niên 2023 và 2024, báo cáo tài chính quý III/2023, báo cáo tài chính tổng hợp năm 2024 đã được kiểm toán, báo cáo thường niên 2023 và 2024.

Doanh nghiệp còn bị phạt 150 triệu đồng vì công bố sai lệch chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024 trên báo cáo tài chính quý so với báo cáo đã kiểm toán, soát xét. Cụ thể, lợi nhuận sau thuế năm 2023 được ghi nhận từ mức lỗ hơn 29 tỷ đồng thành lãi hơn 7 tỷ đồng; 6 tháng đầu năm 2024 từ mức lãi hơn 4,3 tỷ đồng thành lỗ hơn 6,5 tỷ đồng. UBCKNN buộc doanh nghiệp hủy bỏ hoặc cải chính các thông tin sai lệch.

UBCKNN vừa công bố loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Nhiều doanh nghiệp cũng vừa bị UBCKNN xử phạt vì một số vi phạm khác. Cụ thể, Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật Viễn thông bị phạt 100 triệu đồng. Trong đó, 85 triệu đồng vì không công bố báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024, báo cáo thường niên năm 2024 và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm nay.

Doanh nghiệp bị phạt thêm 15 triệu đồng vì không xây dựng và trình đại hội đồng cổ đông thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy chế hoạt động của hội đồng quản trị và ban kiểm soát.

Công ty CP Đầu tư QP Xanh bị phạt 185 triệu đồng. Trong đó, 60 triệu đồng vì công bố thông tin chậm đối với tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, điều lệ sửa đổi bổ sung năm 2024 và thông báo thay đổi nhân sự kế toán trưởng.

Doanh nghiệp còn bị phạt 125 triệu đồng vì công bố sai lệch lợi nhuận sau thuế năm 2024, từ mức lãi hơn 854 triệu đồng trên báo cáo quý IV xuống còn hơn 255 triệu đồng trên báo cáo đã kiểm toán. UBCKNN buộc doanh nghiệp hủy bỏ hoặc cải chính thông tin sai lệch.

Công ty TNHH Đầu tư phát triển khu công nghiệp EIP bị phạt 92,5 triệu đồng vì không công bố các tài liệu: báo cáo tình hình thực hiện các cam kết với người sở hữu trái phiếu năm 2022, báo cáo sử dụng tiền thu từ phát hành trái phiếu được kiểm toán định kỳ năm 2022, báo cáo bán niên 2023 và báo cáo năm 2023.

Cũng vì lỗi không công bố thông tin Công ty CP Thương mại và dịch vụ Danh Việt bị phạt 92,5 triệu đồng. Doanh nghiệp không gửi thông tin cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với nhiều tài liệu báo cáo thực hiện cam kết với người sở hữu trái phiếu, báo cáo tình hình sử dụng tiền từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2023, 2024 và năm 2024, báo cáo tình hình tài chính năm 2024, tình hình thanh toán gốc lãi năm 2024. Doanh nghiệp cũng gửi chậm một số báo cáo định kỳ theo quy định.

Cùng ở mức phạt 92,5 triệu đồng, Công ty CP Tân Hoàn Cầu Bến Tre bị phạt do không gửi thông tin cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội các báo cáo về tình hình sử dụng vốn, thanh toán trái phiếu, báo cáo tài chính, báo cáo sử dụng tiền từ phát hành trái phiếu các năm 2020, 2022, 2023 và 2024. Ngoài ra, doanh nghiệp còn gửi chậm các báo cáo mua lại trái phiếu, nghị quyết người sở hữu trái phiếu và thông tin về việc sửa đổi điều kiện, kéo dài kỳ hạn trái phiếu.

Tương tự trường hợp trên, Công ty CP CVS Holdings bị phạt 85 triệu đồng vì không thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin định kỳ cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội các báo cáo tài chính bán niên và năm 2024, báo cáo thực hiện cam kết với người sở hữu trái phiếu năm 2023, bán niên 2024 và năm 2024, báo cáo sử dụng tiền từ phát hành trái phiếu được kiểm toán, báo cáo tình hình thanh toán gốc lãi trái phiếu bán niên 2024 và năm 2024…