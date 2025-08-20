Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Phát hiện hộp sọ và xương người rải rác trên núi ở Nghệ An

Ngọc Tú
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong quá trình lên núi, người dân xã Hưng Nguyên (Nghệ An) hốt hoảng khi phát hiện một hộp sọ cùng nhiều xương người nằm rải rác dọc đường nên báo cho cơ quan chức năng.

Chiều 20/8, ông Hoàng Anh Tiến - Chủ tịch UBND xã Hưng Nguyên (tỉnh Nghệ An) cho biết, công an đang điều tra làm rõ vụ việc phát hiện bộ xương người trên núi của xã này.

Trước đó vào chiều 19/8, người dân đi lên núi Đại Huệ (xóm Đại Huệ, xã Hưng Nguyên) thì hốt hoảng phát hiện một hộp sọ người. Nhìn xung quanh, người dân phát hiện thêm nhiều xương là bộ phận của cơ thể người và quần áo của nữ giới. Sự việc lập tức được trình báo lên cơ quan công an.

536280730-823302703357485-649389769864216538-n.jpg
Cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân vụ việc.

Được biết, khu vực phát hiện bộ xương nằm trên núi, cách quốc lộ 46 khoảng 1km, cách khu vực nghĩa trang dân cư khoảng 500m.

Nhận tin báo từ người dân, Công an xã Đại Huệ cùng lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường khám nghiệm, điều tra làm rõ vụ việc.

Đến sáng 20/8, từ một số mẫu vật thu được, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là một cô gái trú trên địa bàn huyện Nam Đàn (cũ).

“Nạn nhân có vấn đề bất ổn về trí nhớ và đã mất tích từ nhiều tháng trước. Sau khi hoàn tất các thủ tục, người thân đã nhận và đưa thi thể nạn nhân về mai táng”, lãnh đạo xã Hưng Nguyên nói.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Ngọc Tú
#Nghệ An #thi thể #xương người #sọ người #phát hiện thi thể #thi thể người #công an #điều tra #vụ án

Xem thêm

Cùng chuyên mục