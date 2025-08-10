Điều tra bộ xương người đã phân hủy trên đồi thông ở Lâm Đồng

Cơ quan chức năng tại Lâm Đồng đang điều tra, xác minh thông tin về bộ xương người vừa được phát hiện tại khu vực rừng thông thuộc xã Trường Xuân.

Chiều 10/8, trao đổi với P.V VietNamNet, ông Lê Xuân Thuận, Chủ tịch UBND xã Trường Xuân cho biết, trên địa bàn bon Păng Sim vừa phát hiện một thi thể đã phân hủy chỉ còn lại bộ xương.

Hiện trường khu vực phát hiện bộ xương người. Ảnh: CTV

Trước đó, khoảng 13h chiều cùng ngày, nhóm thanh thiếu niên gồm Y. D. (2005); Y.L.X. (2007); Y.T. (2008) và Y.Q. (2010), cùng trú bon Păng Sim, xã Trường Xuân rủ nhau nướng gà tại khu vực đồi thông thuộc bon Păng Sim.

Khi cả nhóm đến vị trí để nướng gà thì tá hỏa khi phát hiện một thi thể đã phân hủy hoàn toàn, chỉ còn khung xương và hộp sọ.

Tại hiện trường, thi thể mặc áo khoác tối màu, bên trong mặc áo phông màu hồng nhạt, bên cạnh có chiếc võng dù treo trên thân cây thông.

Nhận được thông tin, Công an xã Trường Xuân nhanh chóng có mặt bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, điều tra thông tin về nạn nhân.