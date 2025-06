Phát hiện bộ xương người trong bồn nước gia đình ở Đồng Nai

TPO - Trong lúc sửa nhà, người dân phát hiện bộ xương người trong bồn chứa nước trên mái nhà

Ngày 23/6, Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với cơ quan chức năng liên quan tổ chức khám nghiệm hiện trường, xác định danh tính của bộ xương người vừa phát hiện trong bồn chứa nước của một hộ dân.

Theo thông tin ban đầu, ngày 22/6, ông L.H.C. (ngụ tại khu phố Bình Dương, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai) thuê người sửa nhà. Khoảng 17h cùng ngày, trong lúc sửa mái tôn, một người thợ bất ngờ phát hiện một bộ xương người trong bồn chứa nước đặt trên mái nhà của gia đình ông C.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã đến hiện trường điều tra vụ việc.

Theo gia đình ông C., bồn chứa nước đặt trên mái tôn ngoài trời của gia đình là loại bồn inox, nhiều tháng nay gia đình đã chuyển sang dùng nguồn nước máy đấu nối trực tiếp nên bồn nước không còn được sử dụng.

Bước đầu, công an phát hiện một ví đựng giấy tờ tùy thân trên mái nhà ông C. Trong ví có một giấy chứng nhận đăng ký xe máy biển số 62F8-8653, với tên chủ xe là N.T.C., quê tỉnh Long An.

Cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra, xác minh vụ việc.