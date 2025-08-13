Phát hiện ê-kíp Việt Nam góp công trong MV mới của Jisoo BLACKPINK

HHTO - Jisoo vừa ra mắt MV "Your Love" với phiên bản hòa mình vào khung cảnh thiên nhiên đầy thơ mộng. Không chỉ khiến dân tình "đổ rầm" bởi nhan sắc "Hoa hậu giới idol", MV này của chị cả BLACKPINK còn có sự tham gia của một ê-kíp người Việt trong quá trình sản xuất, tạo nên điểm nhấn đặc biệt.

Ngày 12/8, Jisoo chính thức phát hành MV Your Love, một ca khúc nằm trong album solo đầu tay Amortage ra mắt hồi tháng 2. MV lần này của chị cả nhóm BLACKPINK mang đến phiên bản hòa mình vào thiên nhiên, nhẹ nhàng và tạo cảm giác healing cho người xem.

Trong suốt MV, Jisoo xuất hiện với một tạo hình duy nhất nhưng đầy cuốn hút. Cô diện chiếc váy hồng dài thướt tha, kết hợp lối trang điểm nhẹ và mái tóc uốn xoăn lơi, vừa thanh thoát vừa đậm chất thơ.

Your Love là sự hợp tác giữa Jisoo, Singapore Tourism Board và Mandai Wildlife Reserve.

Jisoo lần nữa khẳng định đẳng cấp visual hàng đầu của mình.

Các cảnh quay trong MV được thực hiện tại Rainforest Wild Asia (Singapore) là công viên đầu tiên ở châu Á lấy cảm hứng từ hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới. Nữ thần tượng sinh năm 1995 cũng chính là ngôi sao mới nhất tham gia chiến dịch quảng bá của Singapore Tourism Board trong năm 2025.

MV Your Love bản đặc biệt này sau đó cũng được đăng tải trên trang chủ Mandai Wildlife Reserve với tựa đề "Your Love Meets The Wild". Giám đốc Khu vực Bắc Á của Singapore Tourism Board là Serene Tan cũng dành lời khen cho Jisoo: "Màn trình diễn cảm xúc của Jisoo đã khắc họa trọn vẹn vẻ đẹp thiên nhiên Singapore. Chúng tôi hy vọng sức ảnh hưởng toàn cầu của cô ấy sẽ truyền cảm hứng để du khách và người hâm mộ K-Pop đến khám phá, tận hưởng những trải nghiệm khó quên tại nơi đây."

MV khéo léo đan cài những thước phim về khung cảnh hùng vĩ và thơ mộng của Rainforest Wild Asia.

Đáng chú ý, phía sau MV này còn có dấu ấn của ê-kíp Việt Nam tham gia sản xuất. Cụ thể, tài khoản thinhdhd (Đinh Thịnh) - CEO kiêm Founder của Flow Studio đã chia sẻ dòng trạng thái đầy tự hào trên Threads khi đảm nhận phần VFX (Visual Effects - hiệu ứng hình ảnh kỹ xảo, giúp tạo ra hoặc nâng cao các yếu tố thị giác) cho MV của Jisoo. Đây cũng là ê-kíp thực hiện MV Made in Vietnam, nhận được nhiều lời khen của khán giả thời gian gần đây về sự chỉn chu trong từng tiểu tiết, tôn vinh lịch sử và nét đẹp của văn hóa Việt.

Bài đăng của Đinh Thịnh đã nhận về hàng nghìn lượt thích trên Threads.

Sự góp mặt của đội ngũ Việt Nam trong khâu VFX không còn là điều xa lạ. Đặc biệt, trong những năm gần đây, không thiếu các tựa phim Hàn gây sốt châu Á, thậm chí toàn cầu có sự tham gia của đội VFX đến từ Việt Nam. Như trong Sweet Home, Squid Game, Moving, Huyền Thoại Biển Xanh, Queen Of Tears... khán giả có thể dễ dàng nhìn thấy một loạt cái tên Việt Nam ở phần after credit. Điều này cho thấy tiềm năng và trình độ kỹ thuật ngày càng phát triển của nước nhà.